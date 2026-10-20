https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/reuters-kanada-basbakani-carney-persembe-gunu-turkiyeye-geliyor-iki-ulke-savunma-dahil-4-anlasma-1109714346.html

Reuters: Kanada Başbakanı Carney, perşembe günü Türkiye'ye geliyor, iki ülke 'savunma dahil' 4 anlaşma imzalayacak

Reuters: Kanada Başbakanı Carney, perşembe günü Türkiye'ye geliyor, iki ülke 'savunma dahil' 4 anlaşma imzalayacak

Sputnik Türkiye

Reuters'a göre Kanada Başbakanı Mark Carney'nin bu hafta gerçekleştireceği ziyaret sırasında, Kanada ve Türkiye'nin savunma ve enerji dahil dört alanda ikili işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan ortak bir bildiri imzalayacak.

2026-10-20T19:38+0300

2026-10-20T19:38+0300

2026-10-20T19:38+0300

dünya

mark carney

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kanada

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Reuters’ın haberine göre bildirinin, ülkeler arasındaki serbest ticaret görüşmelerini ilerletmeyi amaçlayan ekonomik işbirliğinin yanı sıra sosyal ve diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesini de kapsaması bekleniyor. Kaynağa göre, söz konusu alanların her birinde eylem planları hazırlamak üzere komiteler kurulacak.Türkiye'ye ikili ziyaret için gelen ilk Kanada başbakanıCarney, Türkiye'ye özel olarak ikili ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada başbakanı olacak. Carney'nin perşembe günü Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi, cuma günü ise İstanbul'da Türk iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor.Savunma 'işbirliği’nde İHA'lar 'öne çıkacak'Savunma alanındaki görüşmelerin insansız hava araçları (İHA) ve denizcilik alanındaki işbirliğine odaklanması bekleniyor.Kanada, iki ülke arasındaki ilişkileri yumuşatmaya yardımcı olmak amacıyla 2024'te Türkiye'ye yönelik silah ihracatı kontrollerini kaldırmıştı. Bu kontroller, Türkiye'nin onlarca ülkeye ihraç ettiği İHA'larda kullanılan optik teknolojileri de kapsıyordu.Planlara aşina iki ayrı kaynağa göre Carney'nin Türkiye ziyareti sırasında savunma şirketlerinin yanı sıra enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle de görüşmesi bekleniyor. Bu şirketler arasında Çalık Holding ve Sabancı Holding de bulunuyor.Sabancı Holding konuya ilişkin yorum yapmayı reddederken Çalık Holding, yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.'Nükleer enerji ve LNG de gündeme gelecek' Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, pazar günü Kanal 7'ye yaptığı açıklamada, enerji ve özellikle nükleer enerjinin Carney'nin ziyareti sırasında gündemin öncelikli maddeleri arasında yer alacağını söylemişti. Kaynağa göre Ankara, enerji görüşmelerinde Türkiye'nin Kanada'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kritik mineraller satın alma olasılığının da ele alınmasını bekliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/kanada-basbakani-carney-bu-ay-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1109246325.html

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