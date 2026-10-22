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Kanada'dan ABD tarifelerine karşı 8.7 milyar dolarlık hamle
Kanada'dan ABD tarifelerine karşı 8.7 milyar dolarlık hamle
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ontario Başbakanı Doug Ford, ABD’nin gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 8.7 milyar dolarlık yatırım ve... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T04:10+0300
2026-10-22T04:10+0300
dünya
abd
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Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD’nin gümrük tarifeleri ve küresel ölçekte artan ekonomik belirsizlik karşısında ülkenin daha bağımsız ve ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturması amacıyla stratejik yatırımların hayata geçirildiği vurgulandı.Bu doğrultuda Kanada Başbakanı Mark Carney stratejik sanayi kollarını güçlendirmek, ABD tarifelerinden etkilenen işletme ve çalışanlara destek sağlamak ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi teşvik etmek için 8.7 milyar dolarlık yatırım ve yeni önlemleri kamuoyuna duyurdu.Açıklamaya göre eylem planıyla çelik ve otomotiv sektörlerinin korunması, kritik minerallerin üretiminin hızlandırılması, yeni ihracat pazarlarına erişimin artırılması ve gümrük tarifelerinden etkilenen çalışanların desteklenmesi amaçlanıyor.Carney yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu girişimin 70 bin yeni iş imkanı yaratacağını söyledi.
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abd, mark carney, ontario
abd, mark carney, ontario

Kanada'dan ABD tarifelerine karşı 8.7 milyar dolarlık hamle

04:10 22.10.2026
© SputnikABD Kanada
ABD Kanada - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
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Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ontario Başbakanı Doug Ford, ABD’nin gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 8.7 milyar dolarlık yatırım ve destek paketini açıkladı.
Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD’nin gümrük tarifeleri ve küresel ölçekte artan ekonomik belirsizlik karşısında ülkenin daha bağımsız ve ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturması amacıyla stratejik yatırımların hayata geçirildiği vurgulandı.
Bu doğrultuda Kanada Başbakanı Mark Carney stratejik sanayi kollarını güçlendirmek, ABD tarifelerinden etkilenen işletme ve çalışanlara destek sağlamak ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi teşvik etmek için 8.7 milyar dolarlık yatırım ve yeni önlemleri kamuoyuna duyurdu.
Açıklamaya göre eylem planıyla çelik ve otomotiv sektörlerinin korunması, kritik minerallerin üretiminin hızlandırılması, yeni ihracat pazarlarına erişimin artırılması ve gümrük tarifelerinden etkilenen çalışanların desteklenmesi amaçlanıyor.
Carney yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

ABD gümrük vergileri ve artan küresel belirsizlik karşısında Kanada, kontrol edebileceğimiz şeylere odaklanmış durumda.Ontario Başbakanı Doug Ford ve ben, işleri korumak, çelik ve otomotiv endüstrilerimizi dönüştürmek ve Ontario'nun kritik minerallerdeki tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için yaklaşık 9 milyar dolarlık yeni bir eylem planı başlatıyoruz. Madenden fabrikaya, montaj hattına kadar Ontario'yu güçlendiriyoruz

Ayrıca Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu girişimin 70 bin yeni iş imkanı yaratacağını söyledi.
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