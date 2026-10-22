https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kanadadan-abd-tarifelerine-karsi-87-milyar-dolarlik-hamle-1109752505.html

Kanada'dan ABD tarifelerine karşı 8.7 milyar dolarlık hamle

Kanada'dan ABD tarifelerine karşı 8.7 milyar dolarlık hamle

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Mark Carney ve Ontario Başbakanı Doug Ford, ABD’nin gümrük tarifelerinin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 8.7 milyar dolarlık yatırım ve... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T04:10+0300

2026-10-22T04:10+0300

2026-10-22T04:10+0300

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abd

mark carney

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Kanada Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD’nin gümrük tarifeleri ve küresel ölçekte artan ekonomik belirsizlik karşısında ülkenin daha bağımsız ve ekonomik şoklara karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturması amacıyla stratejik yatırımların hayata geçirildiği vurgulandı.Bu doğrultuda Kanada Başbakanı Mark Carney stratejik sanayi kollarını güçlendirmek, ABD tarifelerinden etkilenen işletme ve çalışanlara destek sağlamak ve uzun vadeli ekonomik büyümeyi teşvik etmek için 8.7 milyar dolarlık yatırım ve yeni önlemleri kamuoyuna duyurdu.Açıklamaya göre eylem planıyla çelik ve otomotiv sektörlerinin korunması, kritik minerallerin üretiminin hızlandırılması, yeni ihracat pazarlarına erişimin artırılması ve gümrük tarifelerinden etkilenen çalışanların desteklenmesi amaçlanıyor.Carney yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:Ayrıca Carney, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu girişimin 70 bin yeni iş imkanı yaratacağını söyledi.

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abd, mark carney, ontario