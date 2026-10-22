https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/kanada-ve-turkiye-savunma-ve-nukleer-alanda-anlasmalara-imza-atti-erdogandan-aciklamalar-1109776007.html

Kanada Başbakanı Carney 'Yurtta sulh, cihanda sulh' dedi, iki ülke enerji ve savunma anlaşmalarına imza attı

Kanada Başbakanı Carney 'Yurtta sulh, cihanda sulh' dedi, iki ülke enerji ve savunma anlaşmalarına imza attı

Sputnik Türkiye

Erdoğan, ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden bir Kanada Başbakanı olan Mark Carney ile görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada "Öncelikle ticaret ve yatırımların... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T17:39+0300

2026-10-22T17:39+0300

2026-10-22T17:46+0300

dünya

kanada

mark carney

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Carney: Güvenlik, enerjiye dayanıyorKanada Başbakanı Mark Carney ise enerji işbirliğine dikkat çekerek şunları söyledi: Carney'nin Türkiye ziyareti neden önemli?Carney, Türkiye'ye ikili ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada başbakanı oldu. Ziyaret, Kanada'nın ABD'ye olan ticari bağımlılığını azaltma ve farklı bölgesel aktörlerle ekonomik ortaklıklarını geliştirme arayışı açısından da önem taşıyor.Carney'nin ziyaret programında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi de bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/reuters-kanada-basbakani-carney-persembe-gunu-turkiyeye-geliyor-iki-ulke-savunma-dahil-4-anlasma-1109714346.html

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