Kanada Başbakanı Carney 'Yurtta sulh, cihanda sulh' dedi, iki ülke enerji ve savunma anlaşmalarına imza attı
17:39 22.10.2026 (güncellendi: 17:46 22.10.2026)
© Doğukan KeskinkılıçCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney
© Doğukan Keskinkılıç
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Erdoğan, ilk kez Türkiye'yi ziyaret eden bir Kanada Başbakanı olan Mark Carney ile görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada "Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık" duyurusu yaptı. Carney ise Atatürk'ü hatırlatarak 'Yurtta sulh, cihanda sulh' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Kanada Başbakanı değerli dostum Mark Carney ve kıymetli heyetini bu tarihi dönemdeki ziyareti sırasında Türkiye’de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.
Ülkelerimiz arasındaki üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını temenni ediyorum.
İkili ilişkilerimizi etraflıca değerlendirdik. Bölgesel ve küresel meselelere değinme fırsatı bulduk.
Stratejik ortaklık kararımızın katkısıyla önümüzdeki dönemde enerji, ticaret, ulaştırma ve savunma sanayii gibi birçok alanda yeni projeleri hayata geçiriyoruz.
Bir eylem planını da bugün kabul ettik. Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılması için serbest ticaret anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık.
Ortak Ekonomik ve Ticari Komite dahil mevcut mekanizmaları daha etkin şekilde kullanacağız.
Savunma sanayii ve nükleer enerji alanlarında iki yakın müttefikiz. Biraz önce de savunma sanayii alanında anlaşmalara imza atıldı.
Kanada öncülüğündeki Savunma Dayanıklılık Bankası’nın savunma sanayii anlaşmalarımızı desteklemesini bekliyoruz.
Kritik minerallerden nükleer enerjiye geniş bir işbirliği alanı mevcut. Ortak bildiri, nükleer dahil bu alandaki ciddi potansiyele işaret ediyor.
Öncelikle ticaret ve yatırımların artırılmasını teminen Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yıl sonundan önce başlanmasını kararlaştırdık.
Carney: Güvenlik, enerjiye dayanıyor
Kanada Başbakanı Mark Carney ise enerji işbirliğine dikkat çekerek şunları söyledi:
Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine ve en yenilikçi hızla gelişen savunma sanayilerinden birine sahip.
Bu güvenlik işbirliği çok derin. Türkiye önemli bir müttefikimiz.
Güvenlik esas olarak enerjiye de dayanıyor. Kanada, şu an attığı adımlarla bir enerji süper gücü olmaya ilerliyor.
Türkiye’nin enerjiye ihtiyacı var ve bunun güvenilir bir kaynaktan olması gerekiyor. Üzerinde çalışacağımız kritik mineraller dair pek çok konu var ki geleceğin enerjisini bu oluşturuyor.
En nihayetinde Atatürk, yurtta sulh, cihanda sulh bakışıyla öne çıktı. 70 yılı aşkın bir süre önce Kanada Akçaağaç gönderdi, Anıtkabir'in çevresine yerleştirildi. Biz bugün yeni bir şeyin tohumlarını ektik. Yurtta sulh, cihanda sulh.
Carney'nin Türkiye ziyareti neden önemli?
Carney, Türkiye'ye ikili ziyaret gerçekleştiren ilk Kanada başbakanı oldu. Ziyaret, Kanada'nın ABD'ye olan ticari bağımlılığını azaltma ve farklı bölgesel aktörlerle ekonomik ortaklıklarını geliştirme arayışı açısından da önem taşıyor.
Carney'nin ziyaret programında Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'da iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmesi de bulunuyor.