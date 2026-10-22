https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/izmirde-tarihi-eser-operasyonu-672-sikke-ele-gecirildi-1109751807.html

İzmir'de tarihi eser operasyonu: 672 sikke ele geçirildi

İzmir'de tarihi eser operasyonu: 672 sikke ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İzmir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T00:52+0300

2026-10-22T00:52+0300

2026-10-22T00:52+0300

türki̇ye

türkiye

i̇zmir

i̇zmir büyükşehir belediyesi

i̇zmir valiliği

i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

polis

define

defineci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/16/1109751645_0:122:755:547_1920x0_80_0_0_bdd925a02a68daba4e686f0ab4098614.jpg

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 672 sikke bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/manisada-define-ararken-sucustu-yakalandilar-8-kisi-gozaltina-alindi-1109719941.html

türki̇ye

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, polis, define, defineci