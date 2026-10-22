https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/izmirde-tarihi-eser-operasyonu-672-sikke-ele-gecirildi-1109751807.html
İzmir'de tarihi eser operasyonu: 672 sikke ele geçirildi
İzmir'de tarihi eser operasyonu: 672 sikke ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İzmir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T00:52+0300
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i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 672 sikke bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/manisada-define-ararken-sucustu-yakalandilar-8-kisi-gozaltina-alindi-1109719941.html
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türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, polis, define, defineci
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, polis, define, defineci
İzmir'de tarihi eser operasyonu: 672 sikke ele geçirildi
İzmir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramalarda 672 sikke bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.