Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/izmirde-tarihi-eser-operasyonu-672-sikke-ele-gecirildi-1109751807.html
İzmir'de tarihi eser operasyonu: 672 sikke ele geçirildi
İzmir'de tarihi eser operasyonu: 672 sikke ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İzmir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T00:52+0300
2026-10-22T00:52+0300
türki̇ye
türkiye
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
polis
define
defineci
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/16/1109751645_0:122:755:547_1920x0_80_0_0_bdd925a02a68daba4e686f0ab4098614.jpg
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda 672 sikke bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/manisada-define-ararken-sucustu-yakalandilar-8-kisi-gozaltina-alindi-1109719941.html
türki̇ye
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/16/1109751645_0:78:756:644_1920x0_80_0_0_bc0e82e1fb4b01bf271bccb7e8f8210f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, polis, define, defineci
türkiye, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, polis, define, defineci

İzmir'de tarihi eser operasyonu: 672 sikke ele geçirildi

00:52 22.10.2026
© AA / İzmir İl Emniyet Müdürlüğüİzmir'de tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İzmir'de tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirildi, şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© AA / İzmir İl Emniyet Müdürlüğü
Abone ol
İzmir'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda 672 sikke ele geçirilirken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Konak ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi.
İş yerinde yapılan aramalarda 672 sikke bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Manisa'nın Gördes ilçesinde define aramak amacıyla patlayıcı ve iş makinesi kullanarak kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
TÜRKİYE
Manisa'da define ararken suçüstü yakalandılar: 8 kişi gözaltına alındı
Dün, 00:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала