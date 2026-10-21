https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/manisada-define-ararken-sucustu-yakalandilar-8-kisi-gozaltina-alindi-1109719941.html

Manisa'da define ararken suçüstü yakalandılar: 8 kişi gözaltına alındı

Manisa'da define ararken suçüstü yakalandılar: 8 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Gördes ilçesinde define bulmak amacıyla patlayıcı ve iş makinesi kullanarak kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T00:06+0300

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.Bölgede suçüstü yakalanan 8 şüphelinin kazıda kullandığı değerlendirilen ekskavatör, kamyon, el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler, yer altı görüntüleme cihazı, dürbün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli malzemelere el konuldu.Ele geçirilen patlayıcılar, Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, define, defineci, kaçak kazı