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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/manisada-define-ararken-sucustu-yakalandilar-8-kisi-gozaltina-alindi-1109719941.html
Manisa'da define ararken suçüstü yakalandılar: 8 kişi gözaltına alındı
Manisa'da define ararken suçüstü yakalandılar: 8 kişi gözaltına alındı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde define bulmak amacıyla patlayıcı ve iş makinesi kullanarak kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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manisa valiliği
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defineci
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.Bölgede suçüstü yakalanan 8 şüphelinin kazıda kullandığı değerlendirilen ekskavatör, kamyon, el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler, yer altı görüntüleme cihazı, dürbün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli malzemelere el konuldu.Ele geçirilen patlayıcılar, Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/giza-piramidinde-inanilmaz-kesif-dev-oda-ne-gizliyor-1108433491.html
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manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, define, defineci, kaçak kazı
manisa, manisa cumhuriyet başsavcılığı, manisa büyükşehir belediyesi, manisa valiliği, define, defineci, kaçak kazı

Manisa'da define ararken suçüstü yakalandılar: 8 kişi gözaltına alındı

00:06 21.10.2026
© AA / İl Jandarma KomutanlığıManisa'nın Gördes ilçesinde define aramak amacıyla patlayıcı ve iş makinesi kullanarak kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı
Manisa'nın Gördes ilçesinde define aramak amacıyla patlayıcı ve iş makinesi kullanarak kaçak kazı yapan 8 şüpheli suçüstü yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA / İl Jandarma Komutanlığı
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Manisa'nın Gördes ilçesinde define bulmak amacıyla patlayıcı ve iş makinesi kullanarak kaçak kazı yapan 8 şüpheli yakalandı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kepez mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Bölgede suçüstü yakalanan 8 şüphelinin kazıda kullandığı değerlendirilen ekskavatör, kamyon, el yapımı patlayıcılar, kimyasal maddeler, yer altı görüntüleme cihazı, dürbün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli malzemelere el konuldu.
Ele geçirilen patlayıcılar, Jandarma Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından olay yerinde imha edildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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