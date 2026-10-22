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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/israilli-yerlesimcilerin-saldirisina-ugrayan-abdli-gazeteci-filistinli-gencler-hayatimi-kurtardi-1109766555.html
İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğrayan ABD'li gazeteci: Filistinli gençler hayatımı kurtardı
İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğrayan ABD'li gazeteci: Filistinli gençler hayatımı kurtardı
Sputnik Türkiye
Washington Post foto muhabiri Heidi Levine, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadını takip ederken İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Dört... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T13:30+0300
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ABD'li foto muhabiri Heidi Levine, 16 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ebu Felah köyünde zeytin hasadını takip ederken maskeli İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 64 yaşındaki gazeteci, Filistinli gençlerin saldırganları uzaklaştırarak kendisini kurtarmaya yardımcı olduğunu söyledi.Londra merkezli The Guardian'a konuşan Levine, saldırı sırasında yere düşürüldüğünü ve sopalarla defalarca dövüldüğünü anlattı. Dört omurunda kırık, iki kaburgasında çatlak ve vücudunda dört delici yara oluşan gazeteci, başına aldığı darbelerin ölümcül olabileceğini belirtti.Levine, saldırı sırasında koruyucu yelek ve kask takmasının hayatını kurtarmış olabileceğini ifade ederek, "Başıma aldığım darbeler nedeniyle muhtemelen ölmüş olurdum" dedi.Filistinli gençler saldırganların önüne geçtiLevine'in aktardığına göre, Ebu Felah'taki zeytin hasadı başlangıçta barışçıl biçimde devam ediyordu. Ancak yakındaki bir tepede maskeli genç İsrailli yerleşimciler belirdi. Gazeteci, İsrail ordusunun bölgeye gelmesinin ardından ortamın bir anda karıştığını ve saldırının başladığını söyledi.Levine, saldırganların üzerine doğru koştuğunu, kendisini yere kapatarak yüzünü korumaya çalıştığını anlattı. Saldırganların kendisini tekmelediğini ve sopalarla defalarca vurduğunu belirten gazeteci, bir noktada ölü taklidi yaparak saldırının sona ermesini sağlamaya çalıştığını, ancak bunun işe yaramadığını söyledi.Görgü tanıklarına göre saldırı, Filistinli gençlerin sapanlarla taş atarak yerleşimcileri geri püskürtmesinin ardından durdu. Bu sırada başka bir ABD'li gazeteci olan Jasper Nathaniel, Levine'e ulaşarak diğer gazetecilerle birlikte onu güvenli bir yere götürmeye yardım etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261016/son-dakika-haberleri-amerikali-gazeteci-bati-seriada-israilli-yerlesimcilerin-saldirisinda-yaralandi-beni-tekmelemeye-1109617102.html
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abd, batı şeria, londra, washington post

İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğrayan ABD'li gazeteci: Filistinli gençler hayatımı kurtardı

13:30 22.10.2026
© REUTERS Ali SawaftaAmerikalı foto muhabiri İsrailli Yerleşimcilerin saldırısına uğradı
Amerikalı foto muhabiri İsrailli Yerleşimcilerin saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© REUTERS Ali Sawafta
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Washington Post foto muhabiri Heidi Levine, işgal altındaki Batı Şeria'da zeytin hasadını takip ederken İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Dört omurunda kırık, iki kaburgasında çatlak ve vücudunda dört delici yara oluşan Levine, Filistinli gençlerin kendisini korumak için saldırganların önüne geçtiğini anlattı.
ABD'li foto muhabiri Heidi Levine, 16 Ekim'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Ebu Felah köyünde zeytin hasadını takip ederken maskeli İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 64 yaşındaki gazeteci, Filistinli gençlerin saldırganları uzaklaştırarak kendisini kurtarmaya yardımcı olduğunu söyledi.
© REUTERS Andrey XAmerikalı foto muhabiri İsrailli Yerleşimcilerin saldırısına uğradı
Amerikalı foto muhabiri İsrailli Yerleşimcilerin saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
Amerikalı foto muhabiri İsrailli Yerleşimcilerin saldırısına uğradı
© REUTERS Andrey X
Londra merkezli The Guardian'a konuşan Levine, saldırı sırasında yere düşürüldüğünü ve sopalarla defalarca dövüldüğünü anlattı. Dört omurunda kırık, iki kaburgasında çatlak ve vücudunda dört delici yara oluşan gazeteci, başına aldığı darbelerin ölümcül olabileceğini belirtti.
Levine, saldırı sırasında koruyucu yelek ve kask takmasının hayatını kurtarmış olabileceğini ifade ederek, "Başıma aldığım darbeler nedeniyle muhtemelen ölmüş olurdum" dedi.

Filistinli gençler saldırganların önüne geçti

Levine'in aktardığına göre, Ebu Felah'taki zeytin hasadı başlangıçta barışçıl biçimde devam ediyordu. Ancak yakındaki bir tepede maskeli genç İsrailli yerleşimciler belirdi. Gazeteci, İsrail ordusunun bölgeye gelmesinin ardından ortamın bir anda karıştığını ve saldırının başladığını söyledi.
Levine, saldırganların üzerine doğru koştuğunu, kendisini yere kapatarak yüzünü korumaya çalıştığını anlattı. Saldırganların kendisini tekmelediğini ve sopalarla defalarca vurduğunu belirten gazeteci, bir noktada ölü taklidi yaparak saldırının sona ermesini sağlamaya çalıştığını, ancak bunun işe yaramadığını söyledi.
Görgü tanıklarına göre saldırı, Filistinli gençlerin sapanlarla taş atarak yerleşimcileri geri püskürtmesinin ardından durdu. Bu sırada başka bir ABD'li gazeteci olan Jasper Nathaniel, Levine'e ulaşarak diğer gazetecilerle birlikte onu güvenli bir yere götürmeye yardım etti.
Amerikalı foto muhabiri İsrailli Yerleşimcilerin saldırısına uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2026
DÜNYA
Amerikalı gazeteci, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısında yaralandı: 'Beni tekmelemeye devam ettiler'
16 Ekim, 18:04
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