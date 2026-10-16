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Amerikalı gazeteci, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısında yaralandı: 'Beni tekmelemeye devam ettiler'
Amerikalı gazeteci, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısında yaralandı: 'Beni tekmelemeye devam ettiler'
Sputnik Türkiye
ABD'li foto muhabiri Heidi Levine, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadını takip ettiği sırada İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. İşte detaylar...
2026-10-16T18:04+0300
2026-10-16T18:04+0300
2026-10-16T18:43+0300
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Amerika merkezli The Washington Post için görev yapan deneyimli foto muhabiri Heidi Levine, bugün Batı Şeria'daki Abu Falah köyünde Filistinlilerin yıllık zeytin hasadını takip ederken İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı.Levine, onlarca yerleşimcinin üzerlerine doğru koştuğunu gören Filistinlilerin geri çekilmeye başladığını anlattı. Yere düşürüldükten sonra tekmelendiğini belirten gazeteci, saldırganların fotoğraf makinelerini, çantasını, telefonunu ve pasaportunun bulunduğu keseyi aldığını söyledi.'Beni teklemeye devam ettiler'Yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirttiği saldırı sırasında kimsenin müdahale etmeye çalışmadığını söyledi.Saldırıya ilişkin görüntülerde, bazılarının ellerinde sopalar bulunan maskeli yerleşimcilerin Filistinlilere taş attığı görülüyor. Görüntülerin devamında bir grup saldırganın Levine'i çevreleyerek yere düşürdüğü, yüzünü elleriyle kapatan gazeteciyi darbettiği ve çantasını çekip aldığı görülüyor.Basın kuruluşlarından tepkiLevine, saldırının ardından Ramallah'taki devlet hastanesine kaldırıldı. Yabancı Basın Derneği (FPA), gazetecinin durumunun stabil olduğunu açıkladı. The Washington Post ise Levine'in saldırı sırasında gazeteci olduğunu açıkça gösteren işaretler taşıdığını belirterek saldırıyı kınadı ve kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı.FPA da İsrail ordusunun Merkez Komutanlığına sivilleri koruma sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin gazetecilere ve diğer sivillere yönelik saldırılarının uzun süredir devam ettiği, yetkililerin önceki çağrılara rağmen gerekli adımları atmadığı belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/filistinlilerde-dehset-ve-korku-yaratiyorlar-israil-bayraklari-bati-seria-sokaklarini-kapladi-1109164078.html
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abd, the washington post, batı şeria, i̇srailliler, yahudi yerleşimciler, i̇srail, saldırı
abd, the washington post, batı şeria, i̇srailliler, yahudi yerleşimciler, i̇srail, saldırı
Amerikalı gazeteci, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin saldırısında yaralandı: 'Beni tekmelemeye devam ettiler'
18:04 16.10.2026 (güncellendi: 18:43 16.10.2026)
ABD'li foto muhabiri Heidi Levine, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadını takip ettiği sırada İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Levine'in durumunun stabil olduğu bildirildi. Saldırıda birçok Filistinli de yaralandı.
Amerika merkezli The Washington Post için görev yapan deneyimli foto muhabiri Heidi Levine, bugün Batı Şeria'daki Abu Falah köyünde Filistinlilerin yıllık zeytin hasadını takip ederken İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı.
Levine, onlarca yerleşimcinin üzerlerine doğru koştuğunu gören Filistinlilerin geri çekilmeye başladığını anlattı. Yere düşürüldükten sonra tekmelendiğini belirten gazeteci, saldırganların fotoğraf makinelerini, çantasını, telefonunu ve pasaportunun bulunduğu keseyi aldığını söyledi.
'Beni teklemeye devam ettiler'
Yaklaşık 10 dakika sürdüğünü belirttiği saldırı sırasında kimsenin müdahale etmeye çalışmadığını söyledi.
Levine, "Beni tekmelemeye devam ettiler. Tam bir çılgınlıktı ve kimsenin bunu durdurmaya çalıştığını
görmedim" dedi. Saldırganları sert sözlerle eleştiren foto muhabiri, olayla ilgili kimsenin yargılanacağına inanmadığını da dile getirdi.
Saldırıya ilişkin görüntülerde, bazılarının ellerinde sopalar bulunan maskeli yerleşimcilerin Filistinlilere taş attığı görülüyor. Görüntülerin devamında bir grup saldırganın Levine'i çevreleyerek yere düşürdüğü, yüzünü elleriyle kapatan gazeteciyi darbettiği ve çantasını çekip aldığı görülüyor.
Basın kuruluşlarından tepki
Levine, saldırının ardından Ramallah'taki devlet hastanesine kaldırıldı. Yabancı Basın Derneği (FPA), gazetecinin durumunun stabil olduğunu açıkladı. The Washington Post ise Levine'in saldırı sırasında gazeteci olduğunu açıkça gösteren işaretler taşıdığını belirterek saldırıyı kınadı ve kapsamlı soruşturma çağrısı yaptı.
FPA da İsrail ordusunun Merkez Komutanlığına sivilleri koruma sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin gazetecilere ve diğer sivillere yönelik saldırılarının uzun süredir devam ettiği, yetkililerin önceki çağrılara rağmen gerekli adımları atmadığı belirtildi.