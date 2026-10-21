Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/irandan-hurmuz-bogazi-tehdidi-denizaltindaki-internet-kablolarini-yok-edebiliriz-1109737093.html
İran'dan Hürmüz Boğazı tehdidi: 'Denizaltındaki internet kablolarını yok edebiliriz'
İran'dan Hürmüz Boğazı tehdidi: 'Denizaltındaki internet kablolarını yok edebiliriz'
Sputnik Türkiye
İran, ABD ve müttefiklerinin İran'ın altyapısını hedef alması halinde Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını imha edebilecekleri tehdidini... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T14:24+0300
2026-10-21T14:24+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104863174_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8f2afba0550bfbadf3fbe6e5092dc6e.jpg
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin ülkesinin altyapısını hedef alması durumunda Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebilecekleri tehdidinde bulundu.İran'ın Arapça yayın yapan El-Alem kanalına konuşan Cevani, ülkesinin yeni hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi gerektiğini savunan Cevani, bölgedeki koşulların hiçbir zaman savaş öncesindeki duruma dönmeyeceğini ifade etti.Cevani, ABD ve müttefiklerinin büyük sermaye gücüne sahip olduğunu belirterek, İran'ın altyapısının hedef alınması halinde tüm kapasitesini kullanacağını söyledi. Cevani, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını kolaylıkla yok edebileceklerini öne sürdü.İran'dan denizaltı kablolarına yönelik ikinci açıklamaİran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi de önceki gün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan 7 büyük kablo sistemine yönelik saldırı imasında bulunmuştu.TeleGeography ve Submarine Networks veri tabanlarına göre, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresinde en az 7 ana denizaltı kablo sistemi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/irandan-abdye-muzakere-sarti-uranyum-konusunda-geri-adim-yok-1109723120.html
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/08/1104863174_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fcb15f2c9283233af8ea1729867c42c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hürmüz boğazı, i̇ran, abd
hürmüz boğazı, i̇ran, abd

İran'dan Hürmüz Boğazı tehdidi: 'Denizaltındaki internet kablolarını yok edebiliriz'

14:24 21.10.2026
© REUTERS Majid Asgaripourİran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler
İran Devrim Muhafızları'nın savaş öncesi sergilediği füzeler - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
Abone ol
İran, ABD ve müttefiklerinin İran'ın altyapısını hedef alması halinde Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını imha edebilecekleri tehdidini yineledi. Bölgede küresel veri akışını sağlayan en az 7 ana denizaltı kablo sistemi bulunuyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin ülkesinin altyapısını hedef alması durumunda Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebilecekleri tehdidinde bulundu.
İran'ın Arapça yayın yapan El-Alem kanalına konuşan Cevani, ülkesinin yeni hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi gerektiğini savunan Cevani, bölgedeki koşulların hiçbir zaman savaş öncesindeki duruma dönmeyeceğini ifade etti.
Cevani, ABD ve müttefiklerinin büyük sermaye gücüne sahip olduğunu belirterek, İran'ın altyapısının hedef alınması halinde tüm kapasitesini kullanacağını söyledi. Cevani, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını kolaylıkla yok edebileceklerini öne sürdü.

İran'dan denizaltı kablolarına yönelik ikinci açıklama

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi de önceki gün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan 7 büyük kablo sistemine yönelik saldırı imasında bulunmuştu.
TeleGeography ve Submarine Networks veri tabanlarına göre, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresinde en az 7 ana denizaltı kablo sistemi bulunuyor.

Denizaltı kabloları neden önemli?

Hürmüz Boğazı'nın altından geçen fiber optik hatlar, Körfez ülkelerinin internet bağlantısının yanı sıra petrol ve doğal gaz ticaretine ilişin finansal işlemler ile askeri üslerin bazı lojistik veri ağları açısından da önem taşıyor.

Bu hatların zarar görmesi, bölgedeki internet ve veri iletişiminde aksamalara yol açabilecek bir risk oluşturuyor. İranlı yetkililerin açıklamaları, ülkenin altyapısının hedef alınması halinde denizaltı kablolarının da olası hedefler arasında değerlendirilebileceğine işaret ediyor.

ABD İran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran'dan ABD'ye müzakere şartı: Uranyum konusunda geri adım yok
08:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала