https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/irandan-hurmuz-bogazi-tehdidi-denizaltindaki-internet-kablolarini-yok-edebiliriz-1109737093.html
İran'dan Hürmüz Boğazı tehdidi: 'Denizaltındaki internet kablolarını yok edebiliriz'
İran'dan Hürmüz Boğazı tehdidi: 'Denizaltındaki internet kablolarını yok edebiliriz'
Sputnik Türkiye
İran, ABD ve müttefiklerinin İran'ın altyapısını hedef alması halinde Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını imha edebilecekleri tehdidini... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T14:24+0300
2026-10-21T14:24+0300
2026-10-21T14:24+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
i̇ran
abd
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İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin ülkesinin altyapısını hedef alması durumunda Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebilecekleri tehdidinde bulundu.İran'ın Arapça yayın yapan El-Alem kanalına konuşan Cevani, ülkesinin yeni hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi gerektiğini savunan Cevani, bölgedeki koşulların hiçbir zaman savaş öncesindeki duruma dönmeyeceğini ifade etti.Cevani, ABD ve müttefiklerinin büyük sermaye gücüne sahip olduğunu belirterek, İran'ın altyapısının hedef alınması halinde tüm kapasitesini kullanacağını söyledi. Cevani, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını kolaylıkla yok edebileceklerini öne sürdü.İran'dan denizaltı kablolarına yönelik ikinci açıklamaİran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi de önceki gün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan 7 büyük kablo sistemine yönelik saldırı imasında bulunmuştu.TeleGeography ve Submarine Networks veri tabanlarına göre, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresinde en az 7 ana denizaltı kablo sistemi bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/irandan-abdye-muzakere-sarti-uranyum-konusunda-geri-adim-yok-1109723120.html
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hürmüz boğazı, i̇ran, abd
hürmüz boğazı, i̇ran, abd
İran'dan Hürmüz Boğazı tehdidi: 'Denizaltındaki internet kablolarını yok edebiliriz'
İran, ABD ve müttefiklerinin İran'ın altyapısını hedef alması halinde Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını imha edebilecekleri tehdidini yineledi. Bölgede küresel veri akışını sağlayan en az 7 ana denizaltı kablo sistemi bulunuyor.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin ülkesinin altyapısını hedef alması durumunda Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebilecekleri tehdidinde bulundu.
İran'ın Arapça yayın yapan El-Alem kanalına konuşan Cevani, ülkesinin yeni hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin bölgeden tamamen çekilmesi gerektiğini savunan Cevani, bölgedeki koşulların hiçbir zaman savaş öncesindeki duruma dönmeyeceğini ifade etti.
Cevani, ABD ve müttefiklerinin büyük sermaye gücüne sahip olduğunu belirterek, İran'ın altyapısının hedef alınması halinde tüm kapasitesini kullanacağını söyledi. Cevani, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını kolaylıkla yok edebileceklerini öne sürdü.
İran'dan denizaltı kablolarına yönelik ikinci açıklama
İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi de önceki gün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan 7 büyük kablo sistemine yönelik saldırı imasında bulunmuştu.
TeleGeography ve Submarine Networks veri tabanlarına göre, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi çevresinde en az 7 ana denizaltı kablo sistemi bulunuyor.
Denizaltı kabloları neden önemli?
Hürmüz Boğazı'nın altından geçen fiber optik hatlar, Körfez ülkelerinin internet bağlantısının yanı sıra petrol ve doğal gaz ticaretine ilişin finansal işlemler ile askeri üslerin bazı lojistik veri ağları açısından da önem taşıyor.
Bu hatların zarar görmesi, bölgedeki internet ve veri iletişiminde aksamalara yol açabilecek bir risk oluşturuyor. İranlı yetkililerin açıklamaları, ülkenin altyapısının hedef alınması halinde denizaltı kablolarının da olası hedefler arasında değerlendirilebileceğine işaret ediyor.