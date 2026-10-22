https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/hayvanlarda-gorulen-shamonda-virusu-ilk-kez-insanda-tespit-edildi-hasta-hayatini-kaybetti-1109763321.html
Hayvanlarda görülen Shamonda virüsü ilk kez insanda tespit edildi: Hasta hayatını kaybetti
Hayvanlarda görülen Shamonda virüsü ilk kez insanda tespit edildi: Hasta hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Fransa'da daha önce yalnızca hayvanlarda görüldüğü bilinen Shamonda virüsü ilk kez bir insanda tespit edildi. Virüsün bulaştığı hasta hayatını kaybederken... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T12:25+0300
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sağlik
fransa
nijerya
japonya
shamonda virüsü
bulaşıcı hastalık
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Fransa Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ağırlıklı olarak çiftlik hayvanlarını etkileyen Shamonda virüsünün ilk kez bir insanda tespit edildiğini açıkladı. Virüsün tespit edildiği hasta daha sonra hayatını kaybetti.Yetkililer, mevcut aşamada genel nüfus için bir risk öngörmediklerini açıkladı. İlk insan vakasının nasıl enfekte olduğu kesinleşmezken, hastanın 2026 ilkbahar ve yaz aylarında virüsün hayvanlar arasında dolaşımda olduğu doğu Fransa'da enfekte olmuş olabileceği değerlendiriliyor.Shamonda virüsü yeni mi ortaya çıktı?Shamonda virüsü yeni ortaya çıkmış bir virüs değil. İlk kez 1960'ların ortalarında Nijerya'da tespit edilen virüs, daha önce Afrika'da ve Japonya'da hayvanlarda görülmüştü. Ancak Fransa'da bildirilen vakaya kadar insanlarda enfeksiyona yol açtığı bilinen bir vaka bulunmuyordu.Orthobunyavirus grubunda yer alan Shamonda virüsü, başta sığırlar olmak üzere çiftlik hayvanlarını etkiliyor. Virüsün temel bulaşma yolu, Culicoides cinsine ait kan emici küçük sinekler. Hayvanlarda ateş, ishal, halsizlik ve süt veriminde düşüş gibi belirtiler görülebiliyor. Gebe hayvanlarda üreme sorunları da araştırılıyor.Avrupa'da hayvanlar arasında yayılıyorShamonda virüsü 2026 yazında Avrupa'da da görülmeye başladı. Fransa'nın yanı sıra Almanya, İsviçre ve başka Avrupa ülkelerinde hayvanlarda tespit edilen virüs, veterinerlik ve hayvan sağlığı yetkililerinin takibine alındı.Virüsün hayvanlardan insanlara bulaşma potansiyeli ve insanlardaki etkileri konusunda ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Avrupa'da hayvanlarda görülen vakalar, tek başına insanlarda yaygın bir salgın riski bulunduğu anlamına gelmiyor.Türkiye'de Shamonda virüsü görüldü mü?Türkiye'de Shamonda virüsünün insanlarda veya hayvanlarda tespit edildiğini doğrulayan kamuya açık bir resmi açıklamaya ya da doğrulanmış vaka kaydı bulunmuyor. Fransız yetkililerin mevcut değerlendirmesine göre, ilk insan vakasının ardından genel nüfus için şu aşamada bir risk öngörülmüyor. Virüsün insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ve bulaşma potansiyelinin belirlenmesi için araştırmaların sürmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/prostat-kanserinin-erken-teshisinde-yeni-ipucu-tanidan-15-yil-once-belirlenebilen-isaretler-bulundu-1109760340.html
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fransa, nijerya, japonya, shamonda virüsü, bulaşıcı hastalık
fransa, nijerya, japonya, shamonda virüsü, bulaşıcı hastalık
Hayvanlarda görülen Shamonda virüsü ilk kez insanda tespit edildi: Hasta hayatını kaybetti
Fransa'da daha önce yalnızca hayvanlarda görüldüğü bilinen Shamonda virüsü ilk kez bir insanda tespit edildi. Virüsün bulaştığı hasta hayatını kaybederken yetkililer genel nüfus için şu aşamada risk bulunmadığını bildirdi.
Fransa Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ağırlıklı olarak çiftlik hayvanlarını etkileyen Shamonda virüsünün ilk kez bir insanda tespit edildiğini açıkladı. Virüsün tespit edildiği hasta daha sonra hayatını kaybetti.
Yetkililer, mevcut aşamada genel nüfus için bir risk öngörmediklerini açıkladı. İlk insan vakasının nasıl enfekte olduğu kesinleşmezken, hastanın 2026 ilkbahar ve yaz aylarında virüsün hayvanlar arasında dolaşımda olduğu doğu Fransa'da enfekte olmuş olabileceği değerlendiriliyor.
Shamonda virüsü yeni mi ortaya çıktı?
Shamonda virüsü yeni ortaya çıkmış bir virüs değil. İlk kez 1960'ların ortalarında Nijerya'da tespit edilen virüs, daha önce Afrika'da ve Japonya'da hayvanlarda görülmüştü. Ancak Fransa'da bildirilen vakaya kadar insanlarda enfeksiyona yol açtığı bilinen bir vaka bulunmuyordu.
Orthobunyavirus grubunda yer alan Shamonda virüsü, başta sığırlar olmak üzere çiftlik hayvanlarını etkiliyor. Virüsün temel bulaşma yolu, Culicoides cinsine ait kan emici küçük sinekler. Hayvanlarda ateş, ishal, halsizlik ve süt veriminde düşüş gibi belirtiler görülebiliyor. Gebe hayvanlarda üreme sorunları da araştırılıyor.
Avrupa'da hayvanlar arasında yayılıyor
Shamonda virüsü 2026 yazında Avrupa'da da görülmeye başladı. Fransa'nın yanı sıra Almanya, İsviçre ve başka Avrupa ülkelerinde hayvanlarda tespit edilen virüs, veterinerlik ve hayvan sağlığı yetkililerinin takibine alındı.
Virüsün hayvanlardan insanlara bulaşma potansiyeli ve insanlardaki etkileri konusunda ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Avrupa'da hayvanlarda görülen vakalar, tek başına insanlarda yaygın bir salgın riski bulunduğu anlamına gelmiyor.
Türkiye'de Shamonda virüsü görüldü mü?
Türkiye'de Shamonda virüsünün insanlarda veya hayvanlarda tespit edildiğini doğrulayan kamuya açık bir resmi açıklamaya ya da doğrulanmış vaka kaydı bulunmuyor.
Fransız yetkililerin mevcut değerlendirmesine göre, ilk insan vakasının ardından genel nüfus için şu aşamada bir risk öngörülmüyor. Virüsün insan sağlığı üzerindeki etkilerinin ve bulaşma potansiyelinin belirlenmesi için araştırmaların sürmesi gerekiyor.