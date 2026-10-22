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Erol Köse'nin ölümünde soruşturma tamamlandı: 3 cep telefonu incelendi, savcılık kararını verdi
Erol Köse'nin ölümünde soruşturma tamamlandı: 3 cep telefonu incelendi, savcılık kararını verdi
Sputnik Türkiye
Sarıyer'de 23 Mart 2026'da 40 katlı binanın 16. katından düşerek ölen yapımcı Erol Köse'nin (61) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık takipsizlik... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T09:12+0300
2026-10-22T09:12+0300
türki̇ye
erol köse
i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
inceleme
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61 yaşındaki yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026'da İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşadığı 40 katlı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybetmişti.Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada deliller değerlendirildi.Sabah'ın haberine göre, soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte 'kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' dair karar verildi.Erol Köse'nin 3 cep telefonunda ne bulundu?Takipsizlik kararında, Erol Köse'nin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna ilişkin inceleme raporuna da yer verildi.İnceleme kapsamında telefonlardan 2'sinin kilidinin açılamadığı, yalnızca 1 cep telefonunun kilidinin açılabildiği belirtildi.Kilidi açılan telefonda yapılan incelemede ise Köse'nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı aktarıldı.Üçüncü kişilere ilişkin suç unsuruna rastlanmadıSavcılık kararında, Erol Köse'nin intihar etmesinde üçüncü kişilerin kasıt, kusur veya ihtimali olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.Dosyada ayrıca Köse'nin yüksekten atlama sonucu gelişen genel beden travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.Yapılan değerlendirmede, Köse'nin ölümüyle ilgili herhangi bir kişi yönünden suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.
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erol köse, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, inceleme
erol köse, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, inceleme

Erol Köse'nin ölümünde soruşturma tamamlandı: 3 cep telefonu incelendi, savcılık kararını verdi

09:12 22.10.2026
© DHAErol Köse
Erol Köse - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© DHA
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Sarıyer'de 23 Mart 2026'da 40 katlı binanın 16. katından düşerek ölen yapımcı Erol Köse'nin (61) ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık takipsizlik kararı verdi. Köse'nin 3 telefonundan 2'sinin kilidi açılamadı.
61 yaşındaki yapımcı Erol Köse, 23 Mart 2026'da İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşadığı 40 katlı binanın 16. katından düşerek hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada deliller değerlendirildi.
Sabah'ın haberine göre, soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte 'kovuşturma yapılmasına yer olmadığına' dair karar verildi.

Erol Köse'nin 3 cep telefonunda ne bulundu?

Takipsizlik kararında, Erol Köse'nin üzerinden çıkan 3 cep telefonuna ilişkin inceleme raporuna da yer verildi.
İnceleme kapsamında telefonlardan 2'sinin kilidinin açılamadığı, yalnızca 1 cep telefonunun kilidinin açılabildiği belirtildi.
Kilidi açılan telefonda yapılan incelemede ise Köse'nin ölümünün şüpheli olduğuna ilişkin herhangi bir tespit yapılamadığı aktarıldı.

Üçüncü kişilere ilişkin suç unsuruna rastlanmadı

Savcılık kararında, Erol Köse'nin intihar etmesinde üçüncü kişilerin kasıt, kusur veya ihtimali olduğuna yönelik herhangi bir delil elde edilemediği kaydedildi.
Dosyada ayrıca Köse'nin yüksekten atlama sonucu gelişen genel beden travması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Yapılan değerlendirmede, Köse'nin ölümüyle ilgili herhangi bir kişi yönünden suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi.
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