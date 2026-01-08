https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/bilimsel-arastirma-zayiflama-ignesini-birakanlar-4-kat-daha-hizli-kilo-aliyor-1102575010.html

Bilimsel araştırma: Zayıflama iğnesini bırakanlar 4 kat daha hızlı kilo alıyor

Bilimsel araştırma: Zayıflama iğnesini bırakanlar 4 kat daha hızlı kilo alıyor

Sputnik Türkiye

Kilo kontrolü amacıyla uygulanan zayıflama iğnelerini bırakan bireylerin, verdikleri kiloları geleneksel diyet ve egzersiz yöntemlerini bırakanlara göre dört... 08.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-08T11:21+0300

2026-01-08T11:21+0300

2026-01-08T11:21+0300

sağlik

zayıflama ilacı

zayıflama iğnesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104155/84/1041558450_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4e6804a1d26174983fd48d239e157704.jpg

British Medical Journal’da yayımlanan araştırmaya göre, zayıflama iğnelerini kullananlar vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 20’sini kaybedebiliyor. Ancak iğneyi bıraktıkları anda ayda ortalama 0,8 kilogram geri alım yaşanıyor. Bu da, kişinin bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede eski kilosuna dönmesine neden oluyor.Araştırmayı yürüten bilim insanları, bu tedavileri uygulayan bireylerin tedavi bitiminde iştahlarının aniden arttığını ve hızlı geri kilo alımı riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti. Bilimsel çalışmada, 9 binden fazla kişinin dahil olduğu 37 klinik araştırma incelendi. Bunlardan bazıları, daha yeni nesil iğneleri değerlendirse de tedavi sonrası takip süresi genellikle bir yılı geçmediği için veriler tahmini nitelik taşıyor.Diyetle kilo daha yavaş geri alınıyorAraştırma, geleneksel diyet yöntemleriyle kilo verenlerin daha az kilo kaybettiğini, ancak sonrasında ayda yaklaşık 0,1 kilogram gibi daha yavaş bir hızda kilo aldığını gösteriyor.Uzmanlar, bu iğnelerin iştahı baskılayan doğal bir hormonun (GLP-1) etkilerini taklit ettiğini, ancak uzun süreli kullanımın ardından vücudun bu hormona duyarlılığının azalabileceğini belirtiyor. Bu da zayıflama iğnesi sonlandığında iştah artışını tetikliyor.Araştırmadaki İngiltere sağlık otoritesi NHS verilerine göre, zayıflama iğnelerini son bir yılda yaklaşık 1,6 milyon kişi kullandı. Ayrıca 3,3 milyon kişi de önümüzdeki yıl kullanmayı düşünüyor. Kullanım oranı kadınlarda erkeklere kıyasla iki kat fazla ve en yoğun kullanım 40-50 yaş aralığında görülüyor.Yaşam tarzı değişikliği şartUzmanlar, zayıflama iğnelerinin diyet, egzersiz ve düzenli tıbbi takiple desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, tedavi sonrasında bireylerin daha önceki alışkanlıklarına dönerek kilolarını hızla geri alma ihtimali oldukça yüksek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/japon-bilim-insanlari-zayiflarin-kovid-19u-daha-agir-gecirme-riski-var-1100118760.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

zayıflama ilacı, zayıflama iğnesi