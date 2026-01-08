https://anlatilaninotesi.com.tr/20260108/bilimsel-arastirma-zayiflama-ignesini-birakanlar-4-kat-daha-hizli-kilo-aliyor-1102575010.html
Bilimsel araştırma: Zayıflama iğnesini bırakanlar 4 kat daha hızlı kilo alıyor
Bilimsel araştırma: Zayıflama iğnesini bırakanlar 4 kat daha hızlı kilo alıyor
Kilo kontrolü amacıyla uygulanan zayıflama iğnelerini bırakan bireylerin, verdikleri kiloları geleneksel diyet ve egzersiz yöntemlerini bırakanlara göre dört... 08.01.2026, Sputnik Türkiye
Kilo kontrolü amacıyla uygulanan zayıflama iğnelerini bırakan bireylerin, verdikleri kiloları geleneksel diyet ve egzersiz yöntemlerini bırakanlara göre dört kat daha hızlı geri aldığı ortaya çıktı. Uzmanlar obezitenin bir hastalık olduğunu vurgulayarak yaşam tarzı değişikliğini iğnelerle birlikte öneriyor.
British Medical Journal’da yayımlanan araştırmaya göre, zayıflama iğnelerini kullananlar vücut ağırlıklarının yaklaşık yüzde 20’sini kaybedebiliyor. Ancak iğneyi bıraktıkları anda ayda ortalama 0,8 kilogram geri alım yaşanıyor. Bu da, kişinin bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede eski kilosuna dönmesine neden oluyor.
Araştırmayı yürüten bilim insanları, bu tedavileri uygulayan bireylerin tedavi bitiminde iştahlarının aniden arttığını ve hızlı geri kilo alımı riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.
Bilimsel çalışmada, 9 binden fazla kişinin dahil olduğu 37 klinik araştırma incelendi. Bunlardan bazıları, daha yeni nesil iğneleri değerlendirse de tedavi sonrası takip süresi genellikle bir yılı geçmediği için veriler tahmini nitelik taşıyor.
Diyetle kilo daha yavaş geri alınıyor
Araştırma, geleneksel diyet yöntemleriyle kilo verenlerin daha az kilo kaybettiğini, ancak sonrasında ayda yaklaşık 0,1 kilogram gibi daha yavaş bir hızda kilo aldığını gösteriyor.
Uzmanlar, bu iğnelerin iştahı baskılayan doğal bir hormonun (GLP-1) etkilerini taklit ettiğini, ancak uzun süreli kullanımın ardından vücudun bu hormona duyarlılığının azalabileceğini belirtiyor. Bu da zayıflama iğnesi sonlandığında iştah artışını tetikliyor.
Araştırmadaki İngiltere sağlık otoritesi NHS verilerine göre, zayıflama iğnelerini son bir yılda yaklaşık 1,6 milyon kişi kullandı. Ayrıca 3,3 milyon kişi de önümüzdeki yıl kullanmayı düşünüyor. Kullanım oranı kadınlarda erkeklere kıyasla iki kat fazla ve en yoğun kullanım 40-50 yaş aralığında görülüyor.
Yaşam tarzı değişikliği şart
Uzmanlar, zayıflama iğnelerinin diyet, egzersiz ve düzenli tıbbi takiple desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Aksi takdirde, tedavi sonrasında bireylerin daha önceki alışkanlıklarına dönerek kilolarını hızla geri alma ihtimali oldukça yüksek.