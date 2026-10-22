https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/defne-samyelinin-kizi-derin-taluyu-tehdit-eden-eski-sevgilisi-hakkinda-karar-aciklandi-1109760108.html

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yu tehdit eden eski sevgilisi hakkında karar açıklandı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'yu tehdit eden eski sevgilisi hakkında karar açıklandı

Sputnik Türkiye

Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun eski sevgilisi tarafından darp ve tehdit edilmesiyle ilgili davada karar çaktı. 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T10:43+0300

2026-10-22T10:43+0300

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yaşam

derin talu

defne samyeli

tehdit

dava

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Derin Talu'yu öldürmekle tehdit eden ve darp ettiği iddia edilen eski sevgilisi Emircan Şahin hakkındaki davada karar açıklandı. Şahin hakaret ve tehdit suçlarından beraat ederken basit yaralama suçundan 5 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.Sabah'ın haberine göre, Derin Talu, 2024 yılında sevgilisi iş insanı Emircan Şahin tarafından darp edilmişti. Şahin'in evine giden Talu'ya gelen bir mesaj üzerine çift arasında tartışma yaşanmıştı. İddiaya göre Emircan Şahin, Derin Talu'ya, "Beni aldatırsan seni öldürürüm" deyip hakaretlerde bulunmuştu.5 yıla kadar hapsi istendiTalu'nun şikayetiyle başlatılan soruşturmada Şahin hakkında 'basit yaralama', 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şüpheli Şahin, müşteki Talu ve tarafları temsilen avukatları katıldı. Yapılan karşılıklı savunmaların ardından dosya mahkeme heyeti tarafından karara bağlandı.Şahin hakaret ve tehdit suçlarından beraat ederken basit yaralama suçundan 5 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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derin talu, defne samyeli, tehdit, dava