Cemil Tugay duyurdu: İzmir Körfezi'ne Marmaray benzeri tüp geçit projesi

Marmaray'la aynı yapı ama enteresandır bizde biraz daha kolay. Bizim körfezimizde bu tüp geçidin yapılması daha kolay. Toplu taşıma için bunun yapılması öncelikli. İzmir'i İzmir yapan İzmir Körfezi. Geçmişten birikmiş sorunların daha hızlı müdahaleyle giderilmesi gerekiyor. Bakanlığımızın desteğini beklediğimi ifade ettim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da olumlu cevap verdi. Körfezin bu dönemde çok daha hızlı temizleneceğini ve insanların bundan çok memnun olacağını düşünüyorum.