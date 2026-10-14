https://anlatilaninotesi.com.tr/20261014/cemil-tugay-duyurdu-izmir-korfezine-marmaray-benzeri-tup-gecit-projesi-1109547493.html
Cemil Tugay duyurdu: İzmir Körfezi'ne Marmaray benzeri tüp geçit projesi
Cemil Tugay duyurdu: İzmir Körfezi'ne Marmaray benzeri tüp geçit projesi
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CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde Marmaray benzeri tüp geçit projesini duyurdu. 14.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-14T20:27+0300
2026-10-14T20:27+0300
2026-10-14T20:27+0300
türki̇ye
cemil tugay
i̇zmir
i̇zmir körfezi
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka ile Konak arasında planlanan Körfez tüp geçit projesiyle Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz metro hattı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.Projenin Marmaray'a benzer bir yapıda olacağını belirten Başkan Tugay, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Cemil Tugay, Bakan Kurum'la görüştüÖte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek kentsel dönüşüm ve İzmir’in öncelikli ihtiyaçlarını görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/cemil-tugay-ak-parti-izmir-il-baskanligini-ziyaret-etti-evinize-hos-geldiniz-1109513979.html
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i̇zmir
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cemil tugay, i̇zmir, i̇zmir körfezi, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
cemil tugay, i̇zmir, i̇zmir körfezi, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir su ve kanalizasyon i̇daresi genel müdürlüğü (i̇zsu)
Cemil Tugay duyurdu: İzmir Körfezi'ne Marmaray benzeri tüp geçit projesi
CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Körfezi'nde Marmaray benzeri tüp geçit projesini duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Karşıyaka ile Konak arasında planlanan Körfez tüp geçit projesiyle Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz metro hattı oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.
Projenin Marmaray'a benzer bir yapıda olacağını belirten Başkan Tugay, TRT Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Marmaray'la aynı yapı ama enteresandır bizde biraz daha kolay. Bizim körfezimizde bu tüp geçidin yapılması daha kolay. Toplu taşıma için bunun yapılması öncelikli. İzmir'i İzmir yapan İzmir Körfezi. Geçmişten birikmiş sorunların daha hızlı müdahaleyle giderilmesi gerekiyor. Bakanlığımızın desteğini beklediğimi ifade ettim. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız da olumlu cevap verdi. Körfezin bu dönemde çok daha hızlı temizleneceğini ve insanların bundan çok memnun olacağını düşünüyorum.
Cemil Tugay, Bakan Kurum'la görüştü
Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek kentsel dönüşüm ve İzmir’in öncelikli ihtiyaçlarını görüştü.