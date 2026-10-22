https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/brent-petrol-fiyati-mayistan-bu-yana-ilk-kez-112-dolarin-uzerine-cikti-1109764804.html
Brent petrol fiyatı, Mayıs’tan bu yana ilk kez 112 doların üzerine çıktı
Brent petrol fiyatı, Mayıs’tan bu yana ilk kez 112 doların üzerine çıktı
Sputnik Türkiye
Küresel petrol fiyatları tırmanmaya devam ederken Brent petrol fiyatı, Mayıs ortalarından bu yana ilk kez varil başına 112 doların üzerini gördü 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T12:40+0300
2026-10-22T12:40+0300
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Piyasadaki işlem verilerine göre, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 18 Mayıs’tan bu yana ilk kez 112 dolar seviyesini aştı.Aralık vadeli Brent petrol fiyatı, Moskova saatiyle 10.45 (TSİ ile aynı) itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 2.94 artarak varil başına 112.02 dolara ulaştı, böylece 18 Mayıs’tan bu yana ilk kez 112 dolar seviyesini aşmış oldu.Aralık vadeli WTI petrol fiyatı ise yüzde 2.69 artışla varil başına 99.76 dolardan alıcı buldu.Ekim başlarında Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, küresel petrol rezervlerinin endişe verici derecede düşük olduğunu, söz konusu rezervlerin telafisinin iki yılı bulabileceğini belirtmişti. Suudi yetkiliye göre, Ortadoğu'daki çatışma, arzda yaklaşık 3 milyar varillik bir azalmaya yol açtı.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise dünyanın çeşitli yerlerinde enerji kaynakları taşıyan sivil gemilere saldırılar yapıldığını, bunun petrol nakliye maliyetlerini tırmandırdığını açıklamıştı.Novak, küresel piyasadaki krizin aşılacağına dair inancını dile getirerek, bu süreçte OPEC+'ın öncü bir rol oynayacağını, Rusya'nın petrol ihracatının istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve mevcut kapasitenin azami ölçüde kullanıldığını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/novak-hurmuz-bogazi-acilirsa-petrol-piyasasi-15-yilda-dengelenebilir-1109635089.html
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Brent petrol fiyatı, Mayıs’tan bu yana ilk kez 112 doların üzerine çıktı
Küresel petrol fiyatları tırmanmaya devam ederken Brent petrol fiyatı, Mayıs ortalarından bu yana ilk kez varil başına 112 doların üzerini gördü
Piyasadaki işlem verilerine göre, Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 18 Mayıs’tan bu yana ilk kez 112 dolar seviyesini aştı.
Aralık vadeli Brent petrol fiyatı, Moskova saatiyle 10.45 (TSİ ile aynı) itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 2.94 artarak varil başına 112.02 dolara ulaştı, böylece 18 Mayıs’tan bu yana ilk kez 112 dolar seviyesini aşmış oldu.
Aralık vadeli WTI petrol fiyatı ise yüzde 2.69 artışla varil başına 99.76 dolardan alıcı buldu.
Ekim başlarında Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, küresel petrol rezervlerinin endişe verici derecede düşük olduğunu, söz konusu rezervlerin telafisinin iki yılı bulabileceğini belirtmişti. Suudi yetkiliye göre, Ortadoğu'daki çatışma, arzda yaklaşık 3 milyar varillik bir azalmaya yol açtı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ise dünyanın çeşitli yerlerinde enerji kaynakları taşıyan sivil gemilere saldırılar yapıldığını, bunun petrol nakliye maliyetlerini tırmandırdığını açıklamıştı.
Novak, küresel piyasadaki krizin aşılacağına dair inancını dile getirerek, bu süreçte OPEC+'ın öncü bir rol oynayacağını, Rusya'nın petrol ihracatının istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve mevcut kapasitenin azami ölçüde kullanıldığını vurgulamıştı.