https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/benzine-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-degisti-1109754869.html

Benzine indirim geldi: Akaryakıt fiyatları değişti

Benzine indirim geldi: Akaryakıt fiyatları değişti

Sputnik Türkiye

Benzinin litre fiyatına uluslararası ürün fiyatlarındaki gelişmelerin ardından 3 lira 30 kuruş indirim geldi. Motorin fiyatları değişmedi. 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T08:53+0300

2026-10-22T08:53+0300

2026-10-22T08:53+0300

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Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle benzinin litre fiyatına 3,30 TL indirim uygulandı.Benzin fiyatlarına bir önceki gün de 4,30 TL indirim yansımıştı.Motorine indirim geldi mi?Benzin fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığı da merak konusu oldu.Motorinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.İstanbul'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası'nda indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları şöyle:Ankara'da güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara'da benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu seviyelerde:İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıİzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/altin-fiyatlari-kritik-seviyenin-altinda-gram-altin-ne-kadar-oldu-1109754557.html

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