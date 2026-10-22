https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/benzine-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-degisti-1109754869.html
Benzine indirim geldi: Akaryakıt fiyatları değişti
Benzine indirim geldi: Akaryakıt fiyatları değişti
Sputnik Türkiye
Benzinin litre fiyatına uluslararası ürün fiyatlarındaki gelişmelerin ardından 3 lira 30 kuruş indirim geldi. Motorin fiyatları değişmedi. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-22T08:53+0300
2026-10-22T08:53+0300
2026-10-22T08:53+0300
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Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle benzinin litre fiyatına 3,30 TL indirim uygulandı.Benzin fiyatlarına bir önceki gün de 4,30 TL indirim yansımıştı.Motorine indirim geldi mi?Benzin fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığı da merak konusu oldu.Motorinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.İstanbul'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası'nda indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları şöyle:Ankara'da güncel akaryakıt fiyatlarıAnkara'da benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu seviyelerde:İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıİzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
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benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi, motorin
benzin, benzin fiyatları, akaryakıt, akaryakıt fiyatları, akaryakıt indirimi, motorin
Benzine indirim geldi: Akaryakıt fiyatları değişti
Benzinin litre fiyatına uluslararası ürün fiyatlarındaki gelişmelerin ardından 3 lira 30 kuruş indirim geldi. Motorin fiyatları değişmedi.
Uluslararası ürün fiyatlarında yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın etkisiyle benzinin litre fiyatına 3,30 TL indirim uygulandı.
Benzin fiyatlarına bir önceki gün de 4,30 TL indirim yansımıştı.
Motorine indirim geldi mi?
Benzin fiyatlarındaki düşüşün ardından motorin fiyatlarında değişiklik olup olmadığı da merak konusu oldu.
Motorinin litre fiyatında herhangi bir değişiklik yaşanmadı.
İstanbul'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
İstanbul Avrupa Yakası'nda indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Benzin litre fiyatı: 76,30 TL
Motorin litre fiyatı: 96,80 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL
Ankara'da güncel akaryakıt fiyatları
Ankara'da benzin, motorin ve LPG litre fiyatları şu seviyelerde:
Benzin litre fiyatı: 77,30 TL
Motorin litre fiyatı: 97,90 TL
LPG litre fiyatı: 41,29 TL
İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
Benzin litre fiyatı: 77,50 TL
Motorin litre fiyatı: 98,10 TL
LPG litre fiyatı: 41,20 TL