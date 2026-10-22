https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/altin-fiyatlari-kritik-seviyenin-altinda-gram-altin-ne-kadar-oldu-1109754557.html

Altın fiyatları kritik seviyenin altında: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları kritik seviyenin altında: Gram altın ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, petrolün yükselişiyle artan enflasyon ve faiz beklentileri nedeniyle geriledi. Ons altın 14 Ekim'den sonra ilk kez 4 bin 100 doların altına... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T08:19+0300

2026-10-22T08:19+0300

2026-10-22T08:32+0300

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gram altın

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Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki yükseliş, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon endişelerini artırdı.Bu gelişme, merkez bankalarının faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutabileceği ve olası faiz artırımlarının yeniden gündeme gelebileceği beklentisini güçlendirdi.Artan faiz beklentileriyle birlikte altın fiyatlarında sert satışlar görüldü.Güne düşüşle başlayan spot ons altın, 14 Ekim'den sonra ilk kez 4 bin 100 dolar seviyesinin altına geriledi.Altının günlük değer kaybı yüzde 1'i aştı.Ons altın kaç dolar oldu? 4 bin 100 doların altına gerilediOns altın, güne 4 bin 141 dolardan başladı.Gün içerisinde en düşük 4 bin 91 dolar, en yüksek 4 bin 141 dolar seviyesi görüldü.Aktarılan son fiyat verisine göre ons altın 4 bin 93 dolardan işlem görüyor.Gram altın ne kadar oldu?Küresel altın piyasasında yaşanan düşüş, yurt içindeki gram altın fiyatlarına da yansıdı.Gram altın, güne 6 bin 595 liradan başladı.Gün içinde en düşük 6 bin 529 lira, en yüksek 6 bin 607 lira seviyesi kaydedildi.Son aktarılan verilere göre gram altın 6 bin 531 liradan alıcı buluyor.Petrol fiyatlarında yükseliş: Brent son beş ayın zirvesine yakınAltın fiyatları üzerinde etkili olan gelişmelerin başında petrol piyasasındaki yükseliş yer aldı.Suudi Aramco'nun Şeybah sahasına düzenlenen insansız hava aracı saldırısında iki kişi yaşamını yitirdi.Saldırının ardından Brent ham petrol fiyatları, son beş ayın zirvesine yakın seyrini korudu.Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, piyasalarda enerji kaynaklı enflasyon endişelerini güçlendirdi.Bu durum, merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentilerin de yeniden değerlendirilmesine neden oldu.Fed faiz kararı ne olacak?Piyasalarda gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararına çevrildi.Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen cuma günü yaptığı açıklamaların, faiz oranlarında duraklama beklentilerini önemli ölçüde değiştirmediği belirtildi.Mevcut piyasa beklentilerine göre Fed'in gelecek hafta faiz oranlarını değiştirmemesi öngörülüyor.Bununla birlikte enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin devam edebileceği düşüncesi, aralık ayında olası bir Fed faiz artırımı beklentisini gündemde tutuyor.

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