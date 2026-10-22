https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/bakan-isikhan-duyurdu-18-bin-441-ogrenciye-egitim-destegi-1109777340.html

Bakan Işıkhan duyurdu: 18 bin 441 öğrenciye eğitim desteği

Bakan Işıkhan duyurdu: 18 bin 441 öğrenciye eğitim desteği

Sputnik Türkiye

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 bin 441 öğrenciye toplam 609 milyon liralık eğitim yardımının 23 Ekim'de ödeneceğini duyurdu. 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T18:45+0300

2026-10-22T18:45+0300

2026-10-22T18:45+0300

türki̇ye

vedat işıkhan

aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı

çalışma bakanlığı

çalışma ve sosyal güvenlik bakanı

eğitim

milli eğitim bakanlığı (meb)

milli eğitim bakanlığı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocukları ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına yönelik 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi yardımlarının 23 Ekim'de ödeneceğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 18 bin 441 öğrenciye toplam 609 milyon lira eğitim-öğretim yardımı yapılacağını belirtti.Yardım tutarları ilköğretim öğrencileri için 23 bin 632 lira 68 kuruş, ortaöğretim öğrencileri için 35 bin 449 lira 2 kuruş, yükseköğretim öğrencileri için ise 47 bin 265 lira 36 kuruş olarak belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/sgk-borclarinda-1833-milyar-liralik-taksitlendirme-bakan-isikhan-rakamlari-acikladi-1108407872.html

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vedat işıkhan, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çalışma bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), milli eğitim bakanlığı