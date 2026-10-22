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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/bakan-isikhan-duyurdu-18-bin-441-ogrenciye-egitim-destegi-1109777340.html
Bakan Işıkhan duyurdu: 18 bin 441 öğrenciye eğitim desteği
Bakan Işıkhan duyurdu: 18 bin 441 öğrenciye eğitim desteği
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 bin 441 öğrenciye toplam 609 milyon liralık eğitim yardımının 23 Ekim'de ödeneceğini duyurdu. 22.10.2026, Sputnik Türkiye
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vedat işıkhan
aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı
çalışma bakanlığı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb)
milli eğitim bakanlığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocukları ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına yönelik 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi yardımlarının 23 Ekim'de ödeneceğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 18 bin 441 öğrenciye toplam 609 milyon lira eğitim-öğretim yardımı yapılacağını belirtti.Yardım tutarları ilköğretim öğrencileri için 23 bin 632 lira 68 kuruş, ortaöğretim öğrencileri için 35 bin 449 lira 2 kuruş, yükseköğretim öğrencileri için ise 47 bin 265 lira 36 kuruş olarak belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/sgk-borclarinda-1833-milyar-liralik-taksitlendirme-bakan-isikhan-rakamlari-acikladi-1108407872.html
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vedat işıkhan, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çalışma bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), milli eğitim bakanlığı
vedat işıkhan, aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığı, çalışma bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, eğitim, milli eğitim bakanlığı (meb), milli eğitim bakanlığı

Bakan Işıkhan duyurdu: 18 bin 441 öğrenciye eğitim desteği

18:45 22.10.2026
© AA / Abdullah GüçlüÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2026
© AA / Abdullah Güçlü
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 18 bin 441 öğrenciye toplam 609 milyon liralık eğitim yardımının 23 Ekim'de ödeneceğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit çocukları ile harp ve vazife malulleri ve çocuklarına yönelik 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi yardımlarının 23 Ekim'de ödeneceğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 18 bin 441 öğrenciye toplam 609 milyon lira eğitim-öğretim yardımı yapılacağını belirtti.
Yardım tutarları ilköğretim öğrencileri için 23 bin 632 lira 68 kuruş, ortaöğretim öğrencileri için 35 bin 449 lira 2 kuruş, yükseköğretim öğrencileri için ise 47 bin 265 lira 36 kuruş olarak belirlendi.
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