https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/sgk-borclarinda-1833-milyar-liralik-taksitlendirme-bakan-isikhan-rakamlari-acikladi-1108407872.html
SGK borçlarında 183,3 milyar liralık taksitlendirme: Bakan Işıkhan rakamları açıkladı
SGK borçlarında 183,3 milyar liralık taksitlendirme: Bakan Işıkhan rakamları açıkladı
Sputnik Türkiye
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenler ve 4/b’li sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik 4 Haziran-31 Ağustos döneminde uygulanan... 01.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-01T15:53+0300
2026-09-01T15:53+0300
2026-09-01T15:53+0300
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik uygulanan tecil ve taksitlendirme düzenlemesinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 183,3 milyar liralık SGK borcu tecil edilirken, ilk taksit kapsamında toplam 7,5 milyar lira tahsil edildi.Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını belirtti.148 bin 984 kişi tecil için başvurduIşıkhan'ın paylaştığı verilere göre, 4 Haziran 2026-31 Ağustos tarihleri arasında işverenler ve 4/b'li sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesi uygulandı.Bu dönemde tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984 olarak kayıtlara geçti.Düzenleme kapsamında tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira olurken, ilk taksit miktarı olarak toplam 7,5 milyar lira tahsil edildi.Bakan Işıkhan rakamları açıkladıÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin sonuçlarına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:"4 Haziran 2026-31 Ağustos arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı). İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/universite-ogrencileri-dikkat-13-bin-750-liralik-burs-destegi-icin-basvurular-basladi-1108407549.html
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sgk, borç yapılandırma, borç
sgk, borç yapılandırma, borç
SGK borçlarında 183,3 milyar liralık taksitlendirme: Bakan Işıkhan rakamları açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işverenler ve 4/b’li sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik 4 Haziran-31 Ağustos döneminde uygulanan tecil ve taksitlendirme düzenlemesinin sonuçlarını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına yönelik uygulanan tecil ve taksitlendirme düzenlemesinin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 183,3 milyar liralık SGK borcu tecil edilirken, ilk taksit kapsamında toplam 7,5 milyar lira tahsil edildi.
Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, prim borçlarının tecil ve taksitlendirilmesinde vatandaşlara kolaylık sağladıklarını belirtti.
148 bin 984 kişi tecil için başvurdu
Işıkhan'ın paylaştığı verilere göre, 4 Haziran 2026-31 Ağustos tarihleri arasında işverenler ve 4/b'li sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesi uygulandı.
Bu dönemde tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984 olarak kayıtlara geçti.
Düzenleme kapsamında tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira olurken, ilk taksit miktarı olarak toplam 7,5 milyar lira tahsil edildi.
Bakan Işıkhan rakamları açıkladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemenin sonuçlarına ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"4 Haziran 2026-31 Ağustos arasında işverenlerin ve sigortalı çalışanların SGK borçlarına yönelik yeni bir tecil ve taksitlendirme düzenlemesini uyguladık. Tecile başvuran işveren ve 4/b'li sigortalı çalışan sayısı 148 bin 984, tecil edilen borç tutarı 183,3 milyar lira, toplam tahsilat 7,5 milyar lira (ilk taksit miktarı). İşverenler ile çalışanların yanında olmaya, üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz."