https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/arnavutluk-meclisinde-ogrenci-protestolari-nedeniyle-arbede-milletvekilleri-yumruklasti-1109775025.html

Arnavutluk Meclisi'nde öğrenci protestoları nedeniyle arbede: Milletvekilleri yumruklaştı

Arnavutluk Meclisi'nde öğrenci protestoları nedeniyle arbede: Milletvekilleri yumruklaştı

Sputnik Türkiye

Arnavutluk'ta 10 gündür devam eden öğrenci protestolarının meclis gündemine alınması talebi, iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında arbedeye yol açtı... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T16:47+0300

2026-10-22T16:47+0300

2026-10-22T16:47+0300

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Arnavutluk'ta muhalefet milletvekillerinin, 13 Ekim'de başlayan öğrenci protestolarının meclis gündemine alınmasını istemesi üzerine oturumda gerginlik yaşandı.Mecliste, Kuzey Makedonya ile sınır geçişlerinde ortak kontrol uygulamalarını öngören anlaşma kabul edilirken muhalefet, öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği gösterilerin de ele alınmasını istedi.Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine muhalif milletvekilleri, oturumu engellemek amacıyla sandalyelerini masaların üzerine koydu. Bunun ardından muhalefet ile iktidardaki Sosyalist Parti milletvekilleri arasında karşılıklı yumruklaşmalar yaşandı.Meclis Başkanı Niko Peleshi, yaşanan gerginliğin ardından kalan gündem maddelerinin tartışılmadan oylanmasına karar verdi.Öğrenci protestoları sürüyorArnavutluk'ta öğrencilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle 13 Ekim'de başlattığı protestolar devam ediyor. Gösteriler sırasında şiddet olayları da yaşanırken öğrenciler eylemlerini sürdüreceklerini belirtiyor.İsyanın arkasında Trump'ın damadının projesi varArnavutluk'taki siyasi krizin geçmişi, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner ile bağlantılı tartışmalı bir turizm yatırımına uzanıyor.Kushner'ın yatırım şirketiyle bağlantılı olarak Arnavutluk'un Adriyatik kıyısında planlanan lüks turizm projesi, doğal yaşam alanlarının zarar göreceği ve kamu arazilerinin kullanımında şeffaf davranılmadığı gerekçesiyle tepkilere neden oldu.Özellikle Vjosa-Narta Lagünü ve Zvernec bölgesindeki çevresel etkiler tartışmaların merkezine yerleşti. Flamingoların yaşam alanlarını tehdit ettiği öne sürülen proje, protestocuların kullandığı flamingo sembolü nedeniyle "Flamingo Devrimi" olarak anılan hareketin ortaya çıkmasına yol açtı.Haziran ayında binlerce kişi, Arnavutluk'un satılık olmadığını savunan sloganlarla sokaklara çıktı. Başbakan Rama ise projeyi ülke ekonomisi açısından önemli bir yatırım olarak savundu ve uygulanacağını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunya-ayakta-12-ulkede-kim-neyi-protesto-ediyor-1109709093.html

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