https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/alihan-kuris-suc-orgutune-yeni-dalga-operasyon-12-ilde-22-supheli-gozaltina-alindi-1109655643.html
Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: 12 ilde 22 şüpheli gözaltına alındı
Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: 12 ilde 22 şüpheli gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. 19.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-19T09:24+0300
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"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında yeni bir dalga daha başladı, 22 şüpheli yakalandı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.12 ilde eş zamanlı operasyonAnkara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.14 şüpheli yurt dışındaŞüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/alihan-kuris-sorusturmasinda-sicak-gelisme-29-gozalti-karari-23-sirkete-kayyum-1108883854.html
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alihan kuriş, ankara, haberler
alihan kuriş, ankara, haberler
Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: 12 ilde 22 şüpheli gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı.
"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında yeni bir dalga daha başladı, 22 şüpheli yakalandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
12 ilde eş zamanlı operasyon
Ankara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.
Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.