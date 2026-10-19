https://anlatilaninotesi.com.tr/20261019/alihan-kuris-suc-orgutune-yeni-dalga-operasyon-12-ilde-22-supheli-gozaltina-alindi-1109655643.html

Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: 12 ilde 22 şüpheli gözaltına alındı

Alihan Kuriş suç örgütüne yeni dalga operasyon: 12 ilde 22 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturması kapsamında 22 şüpheli gözaltına alındı. 19.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-19T09:24+0300

2026-10-19T09:24+0300

2026-10-19T09:24+0300

türki̇ye

alihan kuriş

ankara

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/0e/1108012279_0:5:1200:680_1920x0_80_0_0_26cdbd4017bbbb782068bd833509e3be.jpg

"Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasında yeni bir dalga daha başladı, 22 şüpheli yakalandı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, başsavcılık koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" hakkında, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.12 ilde eş zamanlı operasyonAnkara merkezli 12 ilde, 28 ikamet ve 16 iş yerine eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.14 şüpheli yurt dışındaŞüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260920/alihan-kuris-sorusturmasinda-sicak-gelisme-29-gozalti-karari-23-sirkete-kayyum-1108883854.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

alihan kuriş, ankara, haberler