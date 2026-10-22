https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/abd-suudi-arabistandaki-abd-hukumeti-calisanlarina-ulkeden-ayrilma-talimati-verdi-1109752630.html

ABD, Suudi Arabistan'daki ABD hükümeti çalışanlarına ülkeden ayrılma talimatı verdi

ABD, Suudi Arabistan'daki ABD hükümeti çalışanlarına ülkeden ayrılma talimatı verdi

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı, Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve ailelerinin ülkeden ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak kararın yalnızca Suudi... 22.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-22T04:40+0300

2026-10-22T04:40+0300

2026-10-22T04:40+0300

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suudi arabistan

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Washington yönetiminin Körfez ülkelerinde görevli bazı personel ile aile üyelerinin ülkeden ayrılması için talimat vermeye hazırlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Pigott, ülkeden ayrılma talimatının yalnızca Suudi Arabistan’daki ABD hükümeti personeli ve aile üyeleri için geçerli olduğunu belirtti:Kararın gerekçesi Husilerin saldırılarıPigott, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının giderek arttığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığının çalışanların güvenliğini öncelikli tuttuğunu vurgulayan Pigott, şöyle konuştu:Trump: Böyle bir karardan haberim yokABD Başkanı Donald Trump da Suudi Arabistan’daki bazı ABD personelinin ülkeden ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili soruları yanıtladı.i.Trump, personelin ülkeden ayrılmasıyla ilgili görüşü sorulduğunda, “Öyle olduklarını bilmiyorum. Yani şu anda sen bana bir şey söylüyorsun. Benim bundan haberim yok” ifadelerini kullandı.

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