https://anlatilaninotesi.com.tr/20261022/abd-suudi-arabistandaki-abd-hukumeti-calisanlarina-ulkeden-ayrilma-talimati-verdi-1109752630.html
ABD, Suudi Arabistan'daki ABD hükümeti çalışanlarına ülkeden ayrılma talimatı verdi
ABD, Suudi Arabistan'daki ABD hükümeti çalışanlarına ülkeden ayrılma talimatı verdi
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve ailelerinin ülkeden ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak kararın yalnızca Suudi... 22.10.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Washington yönetiminin Körfez ülkelerinde görevli bazı personel ile aile üyelerinin ülkeden ayrılması için talimat vermeye hazırlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Pigott, ülkeden ayrılma talimatının yalnızca Suudi Arabistan’daki ABD hükümeti personeli ve aile üyeleri için geçerli olduğunu belirtti:Kararın gerekçesi Husilerin saldırılarıPigott, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının giderek arttığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığının çalışanların güvenliğini öncelikli tuttuğunu vurgulayan Pigott, şöyle konuştu:Trump: Böyle bir karardan haberim yokABD Başkanı Donald Trump da Suudi Arabistan’daki bazı ABD personelinin ülkeden ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili soruları yanıtladı.i.Trump, personelin ülkeden ayrılmasıyla ilgili görüşü sorulduğunda, “Öyle olduklarını bilmiyorum. Yani şu anda sen bana bir şey söylüyorsun. Benim bundan haberim yok” ifadelerini kullandı.
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abd, donald trump, suudi arabistan
abd, donald trump, suudi arabistan
ABD, Suudi Arabistan'daki ABD hükümeti çalışanlarına ülkeden ayrılma talimatı verdi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Körfez ülkelerinde görev yapan bazı personel ve ailelerinin ülkeden ayrılacağı yönündeki haberleri yalanlayarak kararın yalnızca Suudi Arabistan’daki ABD hükümeti çalışanlarını kapsadığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, Washington yönetiminin Körfez ülkelerinde görevli bazı personel ile aile üyelerinin ülkeden ayrılması için talimat vermeye hazırlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Pigott, ülkeden ayrılma talimatının yalnızca Suudi Arabistan’daki ABD hükümeti personeli ve aile üyeleri için geçerli olduğunu belirtti:
Bu bilgi doğru değildir. ABD Dışişleri Bakanlığı, yalnızca Suudi Arabistan’daki ABD hükümet personeli ve aile üyeleri için acil durum kapsamına girmeyecek şekilde ülkeden ayrılma talimatı yayımlamıştır
Kararın gerekçesi Husilerin saldırıları
Pigott, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarının giderek arttığını söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığının çalışanların güvenliğini öncelikli tuttuğunu vurgulayan Pigott, şöyle konuştu:
“Bakanlık personelinin ve ailelerinin emniyeti ve güvenliği en büyük önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Onları korumak ve desteklemek adına gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz”
Trump: Böyle bir karardan haberim yok
ABD Başkanı Donald Trump da Suudi Arabistan’daki bazı ABD personelinin ülkeden ayrılacağı yönündeki iddialarla ilgili soruları yanıtladı.i.
Trump, personelin ülkeden ayrılmasıyla ilgili görüşü sorulduğunda, “Öyle olduklarını bilmiyorum. Yani şu anda sen bana bir şey söylüyorsun. Benim bundan haberim yok” ifadelerini kullandı.