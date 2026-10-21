https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/zonguldakta-3-katli-bina-coktu-enkaz-altinda-kalanlar-var-1109747744.html

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

Sputnik Türkiye

Zonguldak'ta 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 kişi kurtarıldı, diğer kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T19:40+0300

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Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı bina üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.Ekipler, enkaz altında kalan 1 kişiyi kurtarırken diğer kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan aynı sokakta bulunan metruk binanın bir bölümü, 17 Ekim'de yağışların da etkisiyle çökmüştü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbulda-kentsel-donusum-esnasinda-binada-kismi-cokme-mahalle-sakinleri-tedirgin-balkonlari-ve-1107549476.html

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