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Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var
Sputnik Türkiye
Zonguldak'ta 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 kişi kurtarıldı, diğer kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı bina üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.Ekipler, enkaz altında kalan 1 kişiyi kurtarırken diğer kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.Öte yandan aynı sokakta bulunan metruk binanın bir bölümü, 17 Ekim'de yağışların da etkisiyle çökmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260726/istanbulda-kentsel-donusum-esnasinda-binada-kismi-cokme-mahalle-sakinleri-tedirgin-balkonlari-ve-1107549476.html
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zonguldak, zonguldak valiliği, zonguldak emniyet müdürlüğü , zonguldak belediyesi , zonguldak i̇l emniyet müdürlüğü
zonguldak, zonguldak valiliği, zonguldak emniyet müdürlüğü , zonguldak belediyesi , zonguldak i̇l emniyet müdürlüğü

Zonguldak'ta 3 katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var

19:40 21.10.2026
© AA / Fadime Yılmaz ElmaZonguldak'ta çöken binanın enkazında kalan 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama çalışması başlatıldı
Zonguldak'ta çöken binanın enkazında kalan 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi için arama çalışması başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA / Fadime Yılmaz Elma
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Zonguldak'ta 3 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 kişi kurtarıldı, diğer kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 3 katlı bina üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalan 1 kişiyi kurtarırken diğer kişiye ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan aynı sokakta bulunan metruk binanın bir bölümü, 17 Ekim'de yağışların da etkisiyle çökmüştü.
İstanbul'da kentsel dönüşüm kapsamındaki binanın balkonları ile duvarı çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2026
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