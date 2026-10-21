https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/zaharova-rusya-ve-abd-ekonomik-projeler-uzerinde-gorusuyor-1109739764.html

Zaharova: Rusya ve ABD ekonomik projeler üzerinde görüşüyor

Zaharova: Rusya ve ABD ekonomik projeler üzerinde görüşüyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ve ABD’nin ekonomik projeler üzerinde görüştüğünü, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına muazzam... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T15:45+0300

2026-10-21T15:45+0300

2026-10-21T15:45+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Zaharova, Rusya ve ABD’nin ekonomik projeler üzerinde görüştüğünü, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına muazzam bir potansiyel olduğunu, bununla birlikte sahadaki gerçekler temel alınarak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.'Japon şirketinin Ukrayna’ya İHA tedarik etmesi düşmanca bir eylemdir'Zaharova, bir Japon şirketin Ukrayna’ya insansız hava araçları (İHA) tedarik etmesinin Rusya’ya yönelik düşmanca bir eylem oldupunu,Tokyo’nun kendi şirketlerini Kiev rejimiyle anlaşmalar yapmaya teşvik ettiğini vurgulayarak, Moskova'nın bu adıma sert bir yanıt vereceğini dile getirdi.'Moskova ve Minsk, NATO’nun Birlik Devleti sınırları yakınındaki faaliyetlerini izliyor'Moskova ve Minsk’in NATO’nun Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırları yakınındaki faaliyetlerini yakından izlediğine dikkat çekerek, ittifakın askeri potansiyelindeki artışın dikkat çekici olduğunu, iki ülkenin oluşabilecek tehditleri etkisiz hale getirmek üzere önlemler üzerine çalıştıklarını ifade etti.Rus diplomat, Avrupa’da birkaç gündür devam eden kargaşalar sırasında yaralanan Rus vatandaşlara dair bakanlığa herhangi bir bilgi ulaşmadığı bilgisini verdi.'Afrika ülkelerinden birçok heyet, Rusya-Afrika Zirvesi’ne katılacaklarını teyit etti'Moskova'nın 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Rusya-Afrika Zirvesi hazırlıklarında son aşamaya girdiğini ve çalışmaların Afrikalı ortaklarla yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Rus diplomat, Afrika ülkelerinden birçok heyetin zirveye katılacaklarını şimdiden teyit ettiklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/zaharova-tokyonun-gazetecileri-bilgi-toplamak-icin-kullanma-girisimleri-uzuntu-verici-1109515599.html

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