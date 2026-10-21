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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/zaharova-rusya-ve-abd-ekonomik-projeler-uzerinde-gorusuyor-1109739764.html
Zaharova: Rusya ve ABD ekonomik projeler üzerinde görüşüyor
Zaharova: Rusya ve ABD ekonomik projeler üzerinde görüşüyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ve ABD’nin ekonomik projeler üzerinde görüştüğünü, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına muazzam... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T15:45+0300
2026-10-21T15:45+0300
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abd
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
basın toplantısı
japonya
rusya-belarus birlik devleti
nato
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Zaharova, Rusya ve ABD’nin ekonomik projeler üzerinde görüştüğünü, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına muazzam bir potansiyel olduğunu, bununla birlikte sahadaki gerçekler temel alınarak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.'Japon şirketinin Ukrayna’ya İHA tedarik etmesi düşmanca bir eylemdir'Zaharova, bir Japon şirketin Ukrayna’ya insansız hava araçları (İHA) tedarik etmesinin Rusya’ya yönelik düşmanca bir eylem oldupunu,Tokyo’nun kendi şirketlerini Kiev rejimiyle anlaşmalar yapmaya teşvik ettiğini vurgulayarak, Moskova'nın bu adıma sert bir yanıt vereceğini dile getirdi.'Moskova ve Minsk, NATO’nun Birlik Devleti sınırları yakınındaki faaliyetlerini izliyor'Moskova ve Minsk’in NATO’nun Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırları yakınındaki faaliyetlerini yakından izlediğine dikkat çekerek, ittifakın askeri potansiyelindeki artışın dikkat çekici olduğunu, iki ülkenin oluşabilecek tehditleri etkisiz hale getirmek üzere önlemler üzerine çalıştıklarını ifade etti.Rus diplomat, Avrupa’da birkaç gündür devam eden kargaşalar sırasında yaralanan Rus vatandaşlara dair bakanlığa herhangi bir bilgi ulaşmadığı bilgisini verdi.'Afrika ülkelerinden birçok heyet, Rusya-Afrika Zirvesi’ne katılacaklarını teyit etti'Moskova'nın 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Rusya-Afrika Zirvesi hazırlıklarında son aşamaya girdiğini ve çalışmaların Afrikalı ortaklarla yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Rus diplomat, Afrika ülkelerinden birçok heyetin zirveye katılacaklarını şimdiden teyit ettiklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/zaharova-tokyonun-gazetecileri-bilgi-toplamak-icin-kullanma-girisimleri-uzuntu-verici-1109515599.html
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rusya, abd, abd, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, basın toplantısı, japonya, rusya-belarus birlik devleti, nato, moskova, minsk, rusya-afrika zirvesi
rusya, abd, abd, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, basın toplantısı, japonya, rusya-belarus birlik devleti, nato, moskova, minsk, rusya-afrika zirvesi

Zaharova: Rusya ve ABD ekonomik projeler üzerinde görüşüyor

15:45 21.10.2026
© Sputnik / Станислав КрасильниковMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Станислав Красильников
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya ve ABD’nin ekonomik projeler üzerinde görüştüğünü, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına muazzam bir potansiyel olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugünkü basın toplantısında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaharova, Rusya ve ABD’nin ekonomik projeler üzerinde görüştüğünü, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına muazzam bir potansiyel olduğunu, bununla birlikte sahadaki gerçekler temel alınarak hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

'Japon şirketinin Ukrayna’ya İHA tedarik etmesi düşmanca bir eylemdir'

Zaharova, bir Japon şirketin Ukrayna’ya insansız hava araçları (İHA) tedarik etmesinin Rusya’ya yönelik düşmanca bir eylem oldupunu,Tokyo’nun kendi şirketlerini Kiev rejimiyle anlaşmalar yapmaya teşvik ettiğini vurgulayarak, Moskova'nın bu adıma sert bir yanıt vereceğini dile getirdi.

'Moskova ve Minsk, NATO’nun Birlik Devleti sınırları yakınındaki faaliyetlerini izliyor'

Moskova ve Minsk’in NATO’nun Rusya-Belarus Birlik Devleti sınırları yakınındaki faaliyetlerini yakından izlediğine dikkat çekerek, ittifakın askeri potansiyelindeki artışın dikkat çekici olduğunu, iki ülkenin oluşabilecek tehditleri etkisiz hale getirmek üzere önlemler üzerine çalıştıklarını ifade etti.
Rus diplomat, Avrupa’da birkaç gündür devam eden kargaşalar sırasında yaralanan Rus vatandaşlara dair bakanlığa herhangi bir bilgi ulaşmadığı bilgisini verdi.

'Afrika ülkelerinden birçok heyet, Rusya-Afrika Zirvesi’ne katılacaklarını teyit etti'

Moskova'nın 28-29 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Rusya-Afrika Zirvesi hazırlıklarında son aşamaya girdiğini ve çalışmaların Afrikalı ortaklarla yakın koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Rus diplomat, Afrika ülkelerinden birçok heyetin zirveye katılacaklarını şimdiden teyit ettiklerini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2026
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Zaharova: Tokyo’nun gazetecileri bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü verici
13 Ekim, 22:25
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