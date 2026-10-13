https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/zaharova-tokyonun-gazetecileri-bilgi-toplamak-icin-kullanma-girisimleri-uzuntu-verici-1109515599.html
Zaharova: Tokyo’nun gazetecileri bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü verici
Zaharova: Tokyo’nun gazetecileri bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü verici
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya’nın Rusya’da görev yapan gazetecilerini, ülkenin güvenliğini zayıflatmaya yönelik bilgi toplamak... 13.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-13T22:25+0300
2026-10-13T22:25+0300
2026-10-13T22:25+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
japonya
tokyo
gazeteci
casusluk
sahalin
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_b539d386b2dd4f89861d27369dd5ad91.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tokyo'nun Rusya’da yabancı gazeteci statüsüyle görev yapan muhabirleri istihbarat faaliyetlerinde kullanmaya çalıştığını ifade etti.Zaharova, bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Tokyo’nun, Rusya’da bulunan ve yabancı gazeteci statüsüne sahip muhabirlerini devletimizin güvenliğini zayıflatmak amacıyla bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü vericidir” ifadelerini kullandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), kısa süre önce Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin bürosunda görev yapan bir Japon muhabirin, Japon istihbarat servislerinden biri adına casusluk yaptığı şüphesiyle Sahalin bölgesinde gözaltına alındığını açıklamıştı.FSB, gazetecinin Japon istihbaratının talimatıyla Rusya’nın savunma kapasitesine ilişkin bilgileri topladığını ve muhafaza ettiğini; söz konusu bilgilerin Rusya’nın güvenliğine karşı kullanılmak üzere aktarılmasının planlandığını bildirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusyada-japon-gazeteci-casusluk-suphesiyle-gozaltina-alindi-1109511391.html
japonya
tokyo
sahalin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/10/1108818954_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_1d4ffde38853fd867d232af4b2dcbf56.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, tokyo, gazeteci, casusluk, sahalin, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, tokyo, gazeteci, casusluk, sahalin, rusya federal güvenlik servisi (fsb)
Zaharova: Tokyo’nun gazetecileri bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü verici
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya’nın Rusya’da görev yapan gazetecilerini, ülkenin güvenliğini zayıflatmaya yönelik bilgi toplamak amacıyla kullanma girişimlerinin "üzüntü verici" olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tokyo'nun Rusya’da yabancı gazeteci statüsüyle görev yapan muhabirleri istihbarat faaliyetlerinde kullanmaya çalıştığını ifade etti.
Zaharova, bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Tokyo’nun, Rusya’da bulunan ve yabancı gazeteci statüsüne sahip muhabirlerini devletimizin güvenliğini zayıflatmak amacıyla bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü vericidir” ifadelerini kullandı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), kısa süre önce Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin bürosunda görev yapan bir Japon muhabirin, Japon istihbarat servislerinden biri adına casusluk yaptığı şüphesiyle Sahalin bölgesinde gözaltına alındığını açıklamıştı.
FSB, gazetecinin Japon istihbaratının talimatıyla Rusya’nın savunma kapasitesine ilişkin bilgileri topladığını ve muhafaza ettiğini; söz konusu bilgilerin Rusya’nın güvenliğine karşı kullanılmak üzere aktarılmasının planlandığını bildirmişti.