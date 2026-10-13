https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/zaharova-tokyonun-gazetecileri-bilgi-toplamak-icin-kullanma-girisimleri-uzuntu-verici-1109515599.html

Zaharova: Tokyo’nun gazetecileri bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü verici

Zaharova: Tokyo’nun gazetecileri bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü verici

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya’nın Rusya’da görev yapan gazetecilerini, ülkenin güvenliğini zayıflatmaya yönelik bilgi toplamak... 13.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-13T22:25+0300

2026-10-13T22:25+0300

2026-10-13T22:25+0300

dünya

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

japonya

tokyo

gazeteci

casusluk

sahalin

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tokyo'nun Rusya’da yabancı gazeteci statüsüyle görev yapan muhabirleri istihbarat faaliyetlerinde kullanmaya çalıştığını ifade etti.Zaharova, bakanlığın internet sitesinde yayınlanan açıklamasında, “Tokyo’nun, Rusya’da bulunan ve yabancı gazeteci statüsüne sahip muhabirlerini devletimizin güvenliğini zayıflatmak amacıyla bilgi toplamak için kullanma girişimleri üzüntü vericidir” ifadelerini kullandı.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), kısa süre önce Japon Hokkaido Shimbun gazetesinin bürosunda görev yapan bir Japon muhabirin, Japon istihbarat servislerinden biri adına casusluk yaptığı şüphesiyle Sahalin bölgesinde gözaltına alındığını açıklamıştı.FSB, gazetecinin Japon istihbaratının talimatıyla Rusya’nın savunma kapasitesine ilişkin bilgileri topladığını ve muhafaza ettiğini; söz konusu bilgilerin Rusya’nın güvenliğine karşı kullanılmak üzere aktarılmasının planlandığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261013/rusyada-japon-gazeteci-casusluk-suphesiyle-gozaltina-alindi-1109511391.html

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mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, japonya, tokyo, gazeteci, casusluk, sahalin, rusya federal güvenlik servisi (fsb)