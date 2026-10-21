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Yunanistan'da öğrenciler ve öğretmenler hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı
Yunanistan'da öğrenciler ve öğretmenler hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı
Sputnik Türkiye
Atina'da binlerce öğrenci ve öğretmen, yaşam maliyetlerine, öğrenciler için uygun fiyatlı konut eksikliğine ve eğitime ayrılan kaynakların yetersizliğine karşı yürüdü. Selanik ve Patras'ta da protestolar var.
2026-10-21T17:32+0300
2026-10-21T17:32+0300
dünya
yunanistan
protesto
avrupa
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Yunanistan'da binlerce öğrenci ve öğretmen, hayat pahalılığı ve eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekmek için başkent Atina'da yürüyüş düzenledi. Çarşamba günü gerçekleştirilen gösterilerde, öğrenciler için uygun fiyatlı konut sağlanması ve eğitime yönelik kamu yatırımlarının artırılması talep edildi.Protestolar ülkenin kuzeyindeki Selanik ve batısındaki liman kenti Patras başta olmak üzere başka kentlere de yayıldı.‘Ya okumak ya da hayatta kalmak’Avrupa genelinde artan yaşam maliyetleri, yükselen akaryakıt fiyatları, okulların mevcut durumu ve öğrencilerin uygun fiyatlı konut bulmakta yaşadığı güçlükler protestoların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Fransa'dan başlayan protesto dalgasının ardından İtalya ve Arnavutluk'ta da protestolar düzenleniyor.Atina'daki göstericilerin taşıdığı pankartlardan birinde, "Yunanistan'dan Fransa'ya, eğitime para verin" ifadeleri yer aldı. Bazı göstericiler ise Fransızca "Ya okumak ya da hayatta kalmak" yazılı dövizler taşıdı.Kira desteğinin yetersizliğine tepki20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Panagiotis Moschonas, Associated Press (AP) haber ajansına hükümeti öğrencilerin artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmasına yardımcı olacak yeterli önlemleri almamakla eleştirdi.Hükümetin öğrencilere aylık 120 euro kira desteği sağladığını belirten Moschonas, bu miktarın kira bedelinin yarısını bile karşılamadığını ve ödemenin yıl sonunda yapıldığını söyledi.Gösteri güzergahı boyunca çevik kuvvet polisleri yürüyüşü yakından takip etti. Polis ekipleri, protesto alanına giden bazı kişileri durdurarak kimlik ve çanta kontrolleri gerçekleştirdi. Öğretmenler greve gittiÖğretmenler de artan geçim sıkıntısı ve okullardaki koşullara tepki olarak çarşamba günü greve gitti. Grev nedeniyle bazı okullar kapalı kalırken bazılarında eğitim devam etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/dunya-ayakta-12-ulkede-kim-neyi-protesto-ediyor-1109709093.html
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yunanistan, protesto, avrupa
yunanistan, protesto, avrupa

Yunanistan'da öğrenciler ve öğretmenler hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı

17:32 21.10.2026
© REUTERS Stelios MisinasYunanistan'da protestolar
Yunanistan'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© REUTERS Stelios Misinas
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da binlerce öğrenci ve öğretmen, artan yaşam maliyetlerine, öğrenciler için uygun fiyatlı konut eksikliğine ve eğitime ayrılan kamu kaynaklarının yetersizliğine karşı yürüdü. Ülkenin Selanik ve Patras kentlerinde de benzer protestolar düzenlendi.
Yunanistan'da binlerce öğrenci ve öğretmen, hayat pahalılığı ve eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekmek için başkent Atina'da yürüyüş düzenledi. Çarşamba günü gerçekleştirilen gösterilerde, öğrenciler için uygun fiyatlı konut sağlanması ve eğitime yönelik kamu yatırımlarının artırılması talep edildi.
Protestolar ülkenin kuzeyindeki Selanik ve batısındaki liman kenti Patras başta olmak üzere başka kentlere de yayıldı.

‘Ya okumak ya da hayatta kalmak’

Avrupa genelinde artan yaşam maliyetleri, yükselen akaryakıt fiyatları, okulların mevcut durumu ve öğrencilerin uygun fiyatlı konut bulmakta yaşadığı güçlükler protestoların başlıca nedenleri arasında yer alıyor. Fransa'dan başlayan protesto dalgasının ardından İtalya ve Arnavutluk'ta da protestolar düzenleniyor.
© REUTERS Stelios MisinasYunanistan'da protestolar
Yunanistan'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
Yunanistan'da protestolar
© REUTERS Stelios Misinas
Atina'daki göstericilerin taşıdığı pankartlardan birinde, "Yunanistan'dan Fransa'ya, eğitime para verin" ifadeleri yer aldı. Bazı göstericiler ise Fransızca "Ya okumak ya da hayatta kalmak" yazılı dövizler taşıdı.

Kira desteğinin yetersizliğine tepki

20 yaşındaki mühendislik öğrencisi Panagiotis Moschonas, Associated Press (AP) haber ajansına hükümeti öğrencilerin artan yaşam maliyetleriyle başa çıkmasına yardımcı olacak yeterli önlemleri almamakla eleştirdi.
Hükümetin öğrencilere aylık 120 euro kira desteği sağladığını belirten Moschonas, bu miktarın kira bedelinin yarısını bile karşılamadığını ve ödemenin yıl sonunda yapıldığını söyledi.
Gösteri güzergahı boyunca çevik kuvvet polisleri yürüyüşü yakından takip etti. Polis ekipleri, protesto alanına giden bazı kişileri durdurarak kimlik ve çanta kontrolleri gerçekleştirdi.

Öğretmenler greve gitti

Öğretmenler de artan geçim sıkıntısı ve okullardaki koşullara tepki olarak çarşamba günü greve gitti. Grev nedeniyle bazı okullar kapalı kalırken bazılarında eğitim devam etti.
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