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Yola harç döken beton mikserine 109 bin lira ceza
Yola harç döken beton mikserine 109 bin lira ceza
Sputnik Türkiye
İstanbul Küçükçekmece'de Muammer Aksoy Caddesi'nde ilerlerken yola harç döken beton mikserinin sürücüsü M.K., sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, seyir halindeyken yola harç dökerek çevreyi kirleten beton mikserinin sürücüsüne toplam 109 bin 662 lira para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından sürücünün kimliğini belirledi.Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldıKüçükçekmece Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Muammer Aksoy Caddesi'nin Sefaköy istikametinde ilerleyen beton mikserinin yola harç döktüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.Ekipler, çevreyi kirleten aracın belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.Beton mikserinin sürücüsü yakalandıYapılan incelemelerde beton mikserinin plakası tespit edildi.Plaka bilgileri üzerinden yürütülen çalışma sonucunda aracın sürücüsü M.K. yakalandı.Trafik ekiplerinden 9 bin 662 lira cezaSürücü M.K.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında üç ayrı ihlalden toplam 9 bin 662 lira idari para cezası kesildi.Cezaya dayanak oluşturan maddeler şöyle sıralandı:Belediye zabıtasından 100 bin liralık ek cezaTrafik ekiplerinin uyguladığı 9 bin 662 liralık cezanın yanı sıra belediye zabıta ekipleri de sürücü hakkında işlem yaptı.Zabıta ekipleri tarafından M.K.'ye 100 bin lira daha ceza uygulandı.Böylece Küçükçekmece'de yola harç döken beton mikseri sürücüsüne kesilen toplam para cezası 109 bin 662 liraya ulaştı.
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beton, beton mikseri, ceza
beton, beton mikseri, ceza

Yola harç döken beton mikserine 109 bin lira ceza

13:15 21.10.2026
© AATrafik ceza
Trafik ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© AA
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İstanbul Küçükçekmece'de Muammer Aksoy Caddesi'nde ilerlerken yola harç döken beton mikserinin sürücüsü M.K., sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine tespit edilerek yakalandı. Sürücüye toplam 109 bin 662 lira ceza kesildi.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde, seyir halindeyken yola harç dökerek çevreyi kirleten beton mikserinin sürücüsüne toplam 109 bin 662 lira para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen trafik ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından sürücünün kimliğini belirledi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlatıldı

Küçükçekmece Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Muammer Aksoy Caddesi'nin Sefaköy istikametinde ilerleyen beton mikserinin yola harç döktüğü anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, çevreyi kirleten aracın belirlenmesi için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Beton mikserinin sürücüsü yakalandı

Yapılan incelemelerde beton mikserinin plakası tespit edildi.
Plaka bilgileri üzerinden yürütülen çalışma sonucunda aracın sürücüsü M.K. yakalandı.

Trafik ekiplerinden 9 bin 662 lira ceza

Sürücü M.K.'ye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında üç ayrı ihlalden toplam 9 bin 662 lira idari para cezası kesildi.
Cezaya dayanak oluşturan maddeler şöyle sıralandı:
"tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan araçlarda yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek"
"trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kurallara uymamak"
"taşıt yoluna, trafiği güçleştirecek şekilde bir şey koymak, atmak, dökmek, bırakmak vb. hareketlerde bulunmak"

Belediye zabıtasından 100 bin liralık ek ceza

Trafik ekiplerinin uyguladığı 9 bin 662 liralık cezanın yanı sıra belediye zabıta ekipleri de sürücü hakkında işlem yaptı.
Zabıta ekipleri tarafından M.K.'ye 100 bin lira daha ceza uygulandı.
Böylece Küçükçekmece'de yola harç döken beton mikseri sürücüsüne kesilen toplam para cezası 109 bin 662 liraya ulaştı.
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