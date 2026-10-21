https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/usakta-geri-donusum-fabrikasinda-yangin-dumanlar-gogu-kapladi-1109730867.html

Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar göğü kapladı

Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar göğü kapladı

Sputnik Türkiye

Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T11:45+0300

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türki̇ye

uşak

yangın

fabrika

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Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.Elyaf üretimi yapılıyorduUşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/duzcede-dev-fabrika-yangini-geceyi-aydinlatti-mucadele-saatler-surdu-1108737202.html

türki̇ye

uşak

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