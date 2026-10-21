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Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar göğü kapladı
Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar göğü kapladı
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Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.Elyaf üretimi yapılıyorduUşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/duzcede-dev-fabrika-yangini-geceyi-aydinlatti-mucadele-saatler-surdu-1108737202.html
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uşak, yangın, fabrika
uşak, yangın, fabrika

Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar göğü kapladı

11:45 21.10.2026 (güncellendi: 12:21 21.10.2026)
© Mehmet ÇalıkUşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Mehmet Çalık
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Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Elyaf üretimi yapılıyordu

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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