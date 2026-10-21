https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/usakta-geri-donusum-fabrikasinda-yangin-dumanlar-gogu-kapladi-1109730867.html
Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar göğü kapladı
Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar göğü kapladı
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Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T11:45+0300
2026-10-21T11:45+0300
2026-10-21T12:21+0300
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Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.Elyaf üretimi yapılıyorduUşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/duzcede-dev-fabrika-yangini-geceyi-aydinlatti-mucadele-saatler-surdu-1108737202.html
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uşak, yangın, fabrika
Uşak'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın: Dumanlar göğü kapladı
11:45 21.10.2026 (güncellendi: 12:21 21.10.2026)
Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Uşak'ta tekstil geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.
Elyaf üretimi yapılıyordu
Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde geri dönüşüm ürünlerinden elyaf üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.