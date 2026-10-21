https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/yillardir-ms-hastaligiyla-mucadele-ettigini-saniyordu-unlu-oyuncu-yanlis-teshis-aldigini-duyurdu-1109731047.html

Yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiğini sanıyordu: Ünlü oyuncu yanlış teşhis aldığını duyurdu

Yıllardır MS hastalığıyla mücadele ettiğini sanıyordu: Ünlü oyuncu yanlış teşhis aldığını duyurdu

Sputnik Türkiye

ABD'li oyuncu Christina Applegate, 2021'de kendisine konulan multipl skleroz (MS) teşhisinin yanlış olduğunu açıkladı. Sağlık sorunlarının devam ettiğini... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T11:48+0300

2026-10-21T11:48+0300

2026-10-21T11:48+0300

yaşam

abd

christina applegate

multipl skleroz (ms)

ms

teşhis

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ABD'li oyuncu Christina Applegate, yıllardır mücadele ettiğini düşündüğü multipl skleroz (MS) hastalığına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. 2021'de MS teşhisi konulduğunu duyuran ve hastalık konusunda farkındalık çalışmalarına destek veren oyuncu, son değerlendirmelerin ardından aslında MS hastası olmadığının kendisine bildirildiğini açıkladı.Applegate, oyuncu Jamie-Lynn Sigler ile birlikte sunduğu MeSsy adlı podcast'in salı günü yayımlanan bölümünde, teşhisin yanlış olduğunun söylenmesinin kendisi için sarsıcı ve kafa karıştırıcı olduğunu dile getirdi.Doktorunun kendisine MS hastası olmadığını söylediği anı anlatan Applegate, bu haberin sağlık durumunun düzeldiği anlamına gelmediğini vurguladı. Oyuncu, yürümekte hala zorlandığını, doktor ziyaretlerinde araçtan muayene odasına kadar yürüyemediği için tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldığını belirtti.Applegate, yaşadığı belirtilerin devam ettiğini, hatta bazı yönlerden daha da kötüleştiğini ifade ederek sağlık sorunlarının nedenine ilişkin yeniden yanıt aramak zorunda kaldığını söyledi.MS teşhisi 2021'de konulmuştuApplegate, 2021'de MS teşhisi aldığını kamuoyuna açıklamıştı. Oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda doktorunun beynindeki çok sayıda lezyonu gösterdiğini ve bu bulguların teşhisini desteklediğini anlatmıştı.O dönemde yaşadığı belirtilerin MS ile örtüştüğünü düşünen Applegate, teşhisin sağlık sorunlarına bir açıklama getirdiğini ve kendisini hastalıkla yaşayan kişilerin oluşturduğu topluluğun bir parçası olarak hissetmesini sağladığını belirtti.Oyuncu, teşhisinin yeniden değerlendirilmesine birkaç yıl önce, hücre testlerinde dikkat çekici sonuçlar elde edilmesinin ardından başlandığını söyledi. Doktorlarının 2021'den bu yana yaşananları ve ilk teşhisin neden konulduğunu araştıracağını kaydetti.Oyunculuk kariyerini bırakmıştıEvli ve Çocuklu ve Dead to Me dizilerinin yanı sıra Anchorman: O Bir Efsane ve Tatil Zamanı filmleriyle tanınan Applegate, MS teşhisinden iki yıl sonra oyunculuğu bıraktığını açıklamıştı. Oyuncu, Dead to Me dizisindeki rolünü tamamlamasının ardından kariyerine ara vermişti.Applegate, son altı ayda Sigler ile birlikte sunduğu podcast'e de daha az katılmıştı. Kendisi gibi MS hastası olan Sigler, 2016'da tekrarlayan MS teşhisi aldığını duyurmuştu.Podcast yayınında konuşan Applegate, MS teşhisinin yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından kendisini kötü hissettiği zamanlarda bile yaşadığı belirtileri sorgulamaya başladığını anlattı. Oyuncu, hastalığın kendisinde bulunmadığının söylenmesinin, yaşadığı sorunları kendisinin uydurduğu düşüncesine kapılmasına neden olabildiğini belirtti.Sigler ise arkadaşının yaşadıklarını paylaşmasının başkalarına sağladığı katkının değişmediğini söyleyerek Applegate'e destek verdi.MS teşhislerinde yanlışlık görülebiliyorMultipl skleroz teşhislerinin doğruluğuna ilişkin 2024'te yayımlanan ve İsviçre öncülüğünde yürütülen bir araştırmada, incelenen vakaların yüzde 15'inde yanlış MS teşhisi konulduğuna ilişkin bulgular elde edildi. Multiple Sclerosis Journal dergisinde yayımlanan çalışma, MS'nin hem yanlış teşhis edilmesi hem de bazı vakalarda teşhis edilememesi konusunda güçlü kanıtlar bulunduğunu ortaya koydu.Applegate'in yaşadığı sağlık sorunlarının nedeninin ne olduğu ise henüz açıklığa kavuşmadı. Oyuncunun doktorları, ilk teşhise yol açan bulguları ve devam eden belirtilerin nedenlerini yeniden değerlendirecek.

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abd, christina applegate, multipl skleroz (ms), ms, teşhis