Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/avustralyali-milletvekiline-aracla-saldiri-iki-bacagi-da-ampute-edildi-1109727154.html
Avustralyalı milletvekiline araçla saldırı: İki bacağı da ampute edildi
Avustralyalı milletvekiline araçla saldırı: İki bacağı da ampute edildi
Sputnik Türkiye
Avustralya'da milletvekili Helen Haines'e araçla çarpılması sonucu ağır yaralanan Haines'in iki bacağı da ampute edildi. Eşi Phil Haines, 65 yaşındaki... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T10:12+0300
2026-10-21T10:12+0300
yaşam
helen haines
avustralya
melbourne
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109725708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e6382c8d16f5f35be65075166e201f19.jpg
Avustralya'da bağımsız milletvekili Helen Haines, pazartesi günü Melbourne kentinin yaklaşık üç saat kuzeydoğusunda bulunan Wangaratta'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Haines'in iki bacağı da ampute edilirken, eşi Phil Haines çarşamba günü yaptığı açıklamada milletvekilinin hayatta olduğunu ve sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.Phil Haines, düzenlediği basın toplantısında, eşinin araç tarafından iki kez ezildiğini belirterek, ailesi için en önemli gelişmenin Helen Haines'in hayatta olması ve durumunun stabil seyretmesi olduğunu söyledi. Haines'in durumunun ise kritik olduğu belirtildi.Şüpheli hakkında birden fazla suçlama yöneltildiOlayla bağlantılı olarak suçlanan 43 yaşındaki Brendan Nugent, çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı. Haines'in seçim bölgesinde yaşayan Nugent hakkında tehlikeli araç kullanarak ağır yaralanmaya neden olma, kasten ağır yaralama ve kamu görevlisine zarar verme suçlamaları yöneltildi.Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) aktardığına göre, Nugent'ın avukatı mahkemedeki kısa duruşmada müvekkilinin nadir görülen bir nörolojik hastalık olan idiyopatik transvers miyelit rahatsızlığı bulunduğunu ve beyin sarsıntısı nedeniyle de tedavi gördüğünü belirtti. Yerel basında, şüphelinin Haines'in 20 yıllık arkadaşı olduğu bilgisi de yer alıyor.İklim değişikliği ve bölgesel konut sorunları gibi konularda çalışmalar yürüten bağımsız milletvekili Helen Haines'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kavga-ettigi-kisinin-kulagini-isirarak-kopardi-polis-ariyor-1109725050.html
avustralya
melbourne
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109725708_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_41a7b5f097c826be5ae371194d00c3ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
helen haines, avustralya, melbourne
helen haines, avustralya, melbourne

Avustralyalı milletvekiline araçla saldırı: İki bacağı da ampute edildi

10:12 21.10.2026
© REUTERS LUKAS COCHAracın çarptığı Avustralyalı milletvekilinin her iki bacağı da kesildi
Aracın çarptığı Avustralyalı milletvekilinin her iki bacağı da kesildi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© REUTERS LUKAS COCH
Abone ol
Avustralya'da milletvekili Helen Haines'e araçla çarpılması sonucu ağır yaralanan Haines'in iki bacağı da ampute edildi. Eşi Phil Haines, 65 yaşındaki milletvekilinin hayatta olduğunu ve sağlık durumunun stabil seyrettiğini açıkladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 43 yaşındaki şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.
Avustralya'da bağımsız milletvekili Helen Haines, pazartesi günü Melbourne kentinin yaklaşık üç saat kuzeydoğusunda bulunan Wangaratta'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Haines'in iki bacağı da ampute edilirken, eşi Phil Haines çarşamba günü yaptığı açıklamada milletvekilinin hayatta olduğunu ve sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Phil Haines, düzenlediği basın toplantısında, eşinin araç tarafından iki kez ezildiğini belirterek, ailesi için en önemli gelişmenin Helen Haines'in hayatta olması ve durumunun stabil seyretmesi olduğunu söyledi. Haines'in durumunun ise kritik olduğu belirtildi.

Şüpheli hakkında birden fazla suçlama yöneltildi

Olayla bağlantılı olarak suçlanan 43 yaşındaki Brendan Nugent, çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı. Haines'in seçim bölgesinde yaşayan Nugent hakkında tehlikeli araç kullanarak ağır yaralanmaya neden olma, kasten ağır yaralama ve kamu görevlisine zarar verme suçlamaları yöneltildi.
Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) aktardığına göre, Nugent'ın avukatı mahkemedeki kısa duruşmada müvekkilinin nadir görülen bir nörolojik hastalık olan idiyopatik transvers miyelit rahatsızlığı bulunduğunu ve beyin sarsıntısı nedeniyle de tedavi gördüğünü belirtti. Yerel basında, şüphelinin Haines'in 20 yıllık arkadaşı olduğu bilgisi de yer alıyor.
İklim değişikliği ve bölgesel konut sorunları gibi konularda çalışmalar yürüten bağımsız milletvekili Helen Haines'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
TÜRKİYE
Kavga ettiği kişinin kulağını ısırarak kopardı: Polis arıyor
09:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала