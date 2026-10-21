https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/avustralyali-milletvekiline-aracla-saldiri-iki-bacagi-da-ampute-edildi-1109727154.html
Avustralyalı milletvekiline araçla saldırı: İki bacağı da ampute edildi
Avustralyalı milletvekiline araçla saldırı: İki bacağı da ampute edildi
Sputnik Türkiye
Avustralya'da milletvekili Helen Haines'e araçla çarpılması sonucu ağır yaralanan Haines'in iki bacağı da ampute edildi. Eşi Phil Haines, 65 yaşındaki... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
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Avustralya'da bağımsız milletvekili Helen Haines, pazartesi günü Melbourne kentinin yaklaşık üç saat kuzeydoğusunda bulunan Wangaratta'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Haines'in iki bacağı da ampute edilirken, eşi Phil Haines çarşamba günü yaptığı açıklamada milletvekilinin hayatta olduğunu ve sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.Phil Haines, düzenlediği basın toplantısında, eşinin araç tarafından iki kez ezildiğini belirterek, ailesi için en önemli gelişmenin Helen Haines'in hayatta olması ve durumunun stabil seyretmesi olduğunu söyledi. Haines'in durumunun ise kritik olduğu belirtildi.Şüpheli hakkında birden fazla suçlama yöneltildiOlayla bağlantılı olarak suçlanan 43 yaşındaki Brendan Nugent, çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı. Haines'in seçim bölgesinde yaşayan Nugent hakkında tehlikeli araç kullanarak ağır yaralanmaya neden olma, kasten ağır yaralama ve kamu görevlisine zarar verme suçlamaları yöneltildi.Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) aktardığına göre, Nugent'ın avukatı mahkemedeki kısa duruşmada müvekkilinin nadir görülen bir nörolojik hastalık olan idiyopatik transvers miyelit rahatsızlığı bulunduğunu ve beyin sarsıntısı nedeniyle de tedavi gördüğünü belirtti. Yerel basında, şüphelinin Haines'in 20 yıllık arkadaşı olduğu bilgisi de yer alıyor.İklim değişikliği ve bölgesel konut sorunları gibi konularda çalışmalar yürüten bağımsız milletvekili Helen Haines'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kavga-ettigi-kisinin-kulagini-isirarak-kopardi-polis-ariyor-1109725050.html
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helen haines, avustralya, melbourne
Avustralyalı milletvekiline araçla saldırı: İki bacağı da ampute edildi
Avustralya'da milletvekili Helen Haines'e araçla çarpılması sonucu ağır yaralanan Haines'in iki bacağı da ampute edildi. Eşi Phil Haines, 65 yaşındaki milletvekilinin hayatta olduğunu ve sağlık durumunun stabil seyrettiğini açıkladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 43 yaşındaki şüpheli hakkında çeşitli suçlamalar yöneltildi.
Avustralya'da bağımsız milletvekili Helen Haines, pazartesi günü Melbourne kentinin yaklaşık üç saat kuzeydoğusunda bulunan Wangaratta'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Haines'in iki bacağı da ampute edilirken, eşi Phil Haines çarşamba günü yaptığı açıklamada milletvekilinin hayatta olduğunu ve sağlık durumunun stabil olduğunu bildirdi.
Phil Haines, düzenlediği basın toplantısında, eşinin araç tarafından iki kez ezildiğini belirterek, ailesi için en önemli gelişmenin Helen Haines'in hayatta olması ve durumunun stabil seyretmesi olduğunu söyledi. Haines'in durumunun ise kritik olduğu belirtildi.
Şüpheli hakkında birden fazla suçlama yöneltildi
Olayla bağlantılı olarak suçlanan 43 yaşındaki Brendan Nugent, çarşamba günü mahkemeye çıkarıldı. Haines'in seçim bölgesinde yaşayan Nugent hakkında tehlikeli araç kullanarak ağır yaralanmaya neden olma, kasten ağır yaralama ve kamu görevlisine zarar verme suçlamaları yöneltildi.
Avustralya Yayın Kurumu'nun (ABC) aktardığına göre, Nugent'ın avukatı mahkemedeki kısa duruşmada müvekkilinin nadir görülen bir nörolojik hastalık olan idiyopatik transvers miyelit rahatsızlığı bulunduğunu ve beyin sarsıntısı nedeniyle de tedavi gördüğünü belirtti. Yerel basında, şüphelinin Haines'in 20 yıllık arkadaşı olduğu bilgisi de yer alıyor.
İklim değişikliği ve bölgesel konut sorunları gibi konularda çalışmalar yürüten bağımsız milletvekili Helen Haines'in sağlık durumuna ilişkin gelişmeler takip ediliyor.