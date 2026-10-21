https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/ebola-salgini-afrikada-yayiliyor-nijeryada-bir-kiside-tespit-edildi-44-kisi-takibe-alindi--1109728635.html

Ebola salgını Afrika'da yayılıyor: Nijerya'da bir kişide tespit edildi, 44 kişi takibe alındı

Ebola salgını Afrika'da yayılıyor: Nijerya'da bir kişide tespit edildi, 44 kişi takibe alındı

Sputnik Türkiye

Nijerya'nın başkenti Abuja'da, Uganda üzerinden ülkeye gelen bir kadında Ebola virüsü tespit edildi. Nijerya Sağlık Bakanı, hastayla temas etmiş olabileceği... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T11:12+0300

2026-10-21T11:12+0300

2026-10-21T11:12+0300

sağlik

nijerya

uganda

abuja

dünya sağlık örgütü (dsö)

afrika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106142367_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_2378a195a5fa7c5d5ab5c85234df6e5b.jpg

Nijerya Sağlık Bakanlığı, başkent Abuja'da bir kadında Ebola virüsünün tespit edildiğini açıkladı. Uganda üzerinden ülkeye gelen kadının test sonucunun pozitif çıkmasıyla Nijerya'da vaka doğrulanırken, sağlık yetkilileri olası yayılmayı önlemek amacıyla temas takibine başladı.Kadının 7 Ekim'de belirtiler göstermeye başladığı, dört gün sonra Abuja'daki bir hastaneye yatırıldığı ve burada yapılan incelemelerin ardından Ebola teşhisi konulduğu bildirildi. Kadının Nijerya'ya hangi tarihte giriş yaptığı ise açıklanmadı.Nijerya Sağlık Bakanı Muhammad Pate, hastayla temas kurduğu belirlenen 44 kişinin takibe alındığını belirterek, olası temasların tespit edilmesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü kaydetti.Uganda: Enfeksiyonun nerede bulaştığı araştırılıyorUganda Sağlık Bakanlığı, söz konusu hastanın Uganda'da yalnızca transit geçiş yaptığını ve Kongo'nun doğu bölgesine gerçekleştirdiği iş seyahatinin ardından Nijerya'ya giden Nijeryalı bir kadın olduğunu bildirdi. Nijeryalı yetkililer ise hastanın uyruğuna ilişkin açıklama yapmadı.Uganda Sağlık Bakanlığı, bir kişinin ülkeden transit geçmesinin enfeksiyonun burada bulaştığını göstermediğini belirterek, virüse maruz kalınan yerin araştırıldığını açıkladı. Bakanlık ayrıca ülkede doğrulanmış aktif Ebola vakası bulunmadığını vurguladı.Nijerya, bölgede yayılan salgın kapsamında vaka bildiren son ülke oldu. Kenya, bu ayın başlarında ilk vakasını doğrularken ülkedeki enfeksiyon sayısı daha sonra dokuza yükseldi. Uganda'da daha önce Ebola vakaları görülmüş, ancak ülke daha sonra virüsten arındığını ilan etmişti.Salgının ölüm oranı yüzde 50'ye yaklaşıyorAfrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Genel Direktörü Jean Kaseya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salgının son derece ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Kaseya, vakalar arasındaki ölüm oranının yaklaşık yüzde 50 seviyesinde olduğunu ifade etti.Kaseya, Bundibugyo tipi Ebola salgınının Afrika'nın üç farklı bölgesindeki birçok ülkeyi etkilediğini ve coğrafi yayılım bakımından kayıtlardaki en geniş salgın haline geldiğini kaydetti.Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi de Kenya'da vakaların tespit edilmesinin ardından iki hafta önce ülkedeki gözetim faaliyetlerini artırdığını ve olası bir salgına karşı hazırlıkları güçlendirdiğini duyurmuştu. Çalışmaların erken teşhis, izolasyon, laboratuvar testleri, temas takibi, enfeksiyon kontrolü ve sağlık çalışanlarının korunmasına odaklandığı belirtildi.Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde mayıs ortasında başlayan salgının ardından haziran ayında Ebola görev gücü oluşturmuştu.Salgın, önceki büyük Ebola salgınını aşabilirDemokratik Kongo Cumhuriyeti dışına yayılan salgın, Bundibugyo tipi Ebola virüsünün hızlı bulaşma potansiyeline ilişkin endişeleri artırdı. Salgında şu ana kadar 9 bin 500'den fazla kişinin enfekte olduğu ve 4 bin 600'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), mevcut salgının kayıtlardaki en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu ve 2014-2016 yıllarında Batı Afrika'da yaşanan, yaklaşık 11 bin kişinin hayatını kaybettiği salgının ölüm bilançosunu aşabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kenyada-ilk-ebola-vakasi-kongo-demokratik-cumhuriyetinden-gelen-hasta-hayatini-kaybetti-1109335753.html

nijerya

uganda

abuja

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nijerya, uganda, abuja, dünya sağlık örgütü (dsö), afrika