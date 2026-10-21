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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/witkoff-putin-ile-st-petersburgdaki-gorusmemiz-yapici-gecti-1109748471.html
Witkoff: Putin ile St. Petersburg'daki görüşmemiz ‘yapıcı’ geçti
Witkoff: Putin ile St. Petersburg'daki görüşmemiz ‘yapıcı’ geçti
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmenin yapıcı geçtiğini ve barış... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T20:20+0300
2026-10-21T20:20+0300
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vladimir putin
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ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmeyi "yapıcı" olarak değerlendirdi.Witkoff, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:St. Petersburg’da yapılan görüşmelerde Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de yer aldı.Witkoff, Rusya ziyareti öncesinde Oslo'da temaslarda bulunmuş ve Norveç makamlarının açıklamasına göre burada Avrupalı temsilciler ve Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/putinden-witkoffa-kasimin-ikinci-haftasinda-rusya-abd-ukrayna-formatinda-uclu-gorusmelere-haziriz-1109742004.html
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steve witkoff, vladimir putin, st. petersburg, oslo, abd, yuriy uşakov, kirill dmitriyev
steve witkoff, vladimir putin, st. petersburg, oslo, abd, yuriy uşakov, kirill dmitriyev

Witkoff: Putin ile St. Petersburg'daki görüşmemiz ‘yapıcı’ geçti

20:20 21.10.2026
© POOL / Multimedya arşivine gidinВстреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© POOL
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ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmenin yapıcı geçtiğini ve barış anlaşmasının çerçeve koşullarını ele aldıklarını belirtti.
ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmeyi "yapıcı" olarak değerlendirdi.
Witkoff, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
St. Petersburg'da, Devlet Başkanı Zelenskiy ile Oslo'da kaydedilen ilerlemeyi pekiştirmek, barış anlaşmasının çerçeve koşullarını ele almak ve ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın evine, ailesinin yanına dönebilmesi için serbest bırakılmasından dolayı teşekkür etmek üzere Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldik. Görüşmeler yapıcı geçti.
St. Petersburg’da yapılan görüşmelerde Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de yer aldı.
Witkoff, Rusya ziyareti öncesinde Oslo'da temaslarda bulunmuş ve Norveç makamlarının açıklamasına göre burada Avrupalı temsilciler ve Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Steven Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
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