https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/witkoff-putin-ile-st-petersburgdaki-gorusmemiz-yapici-gecti-1109748471.html

Witkoff: Putin ile St. Petersburg'daki görüşmemiz ‘yapıcı’ geçti

Witkoff: Putin ile St. Petersburg'daki görüşmemiz ‘yapıcı’ geçti

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmenin yapıcı geçtiğini ve barış... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T20:20+0300

2026-10-21T20:20+0300

2026-10-21T20:20+0300

dünya

steve witkoff

vladimir putin

st. petersburg

oslo

abd

yuriy uşakov

kirill dmitriyev

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ABD Başkanı'nın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg'da gerçekleştirdiği görüşmeyi "yapıcı" olarak değerlendirdi.Witkoff, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:St. Petersburg’da yapılan görüşmelerde Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ile Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev de yer aldı.Witkoff, Rusya ziyareti öncesinde Oslo'da temaslarda bulunmuş ve Norveç makamlarının açıklamasına göre burada Avrupalı temsilciler ve Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/putinden-witkoffa-kasimin-ikinci-haftasinda-rusya-abd-ukrayna-formatinda-uclu-gorusmelere-haziriz-1109742004.html

st. petersburg

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steve witkoff, vladimir putin, st. petersburg, oslo, abd, yuriy uşakov, kirill dmitriyev