Putin'den Witkoff'a: Kasım'ın ikinci haftasında Rusya-ABD-Ukrayna formatında üçlü görüşmelere hazırız
16:31 21.10.2026 (güncellendi: 16:42 21.10.2026)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinCuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Steven Witkoff
© Sputnik / POOL/
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Putin ve Witkoff bugün St. Petersburg'da Ukrayna krizini masaya yatırdı. Uşakov, görüşmeye ilişkin açıklamasında, Putin'in üçlü görüşmelere hazır olduğu mesajını verdiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la yaptığı görüşmede, Moskova'nın Kasım'ın ikinci haftasında Rusya-ABD-Ukrayna formatında üçlü görüşmelere hazır olduğunu söylediğini açıkladı.
🗣Uşakov'un görüşmeye ilişkin diğer açıklamaları:
🔴Putin ve Witkoff, Trump ile yapılan telefon görüşmesinin devamı niteliğinde, kalıcı bir barışa ulaşmanın yolları hakkında fikir alışverişini sürdürdü
🔴Ukrayna'daki durum, Putin ve Witkoff arasındaki görüşmenin ana konusu oldu
🔴Witkoff, Rusya'nın üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğuna dair kararının Trump tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını belirtti
🔴Witkoff, Avrupalıların ve Kiev'in çözüme yönelik yaklaşımlarında yeni unsurlar olduğunu, ancak bunlarda faydalı şeylerin pek de fazla olmadığını kaydetti
🔴Putin, insiyatifin tamamen Rus birliklerinde olduğu temas hattındaki objektif durumu Witkoff'a anlattı
🔴Putin ve Witkoff, Rusya ve ABD'nin ölçekli ekonomik projelerini hayata geçirme imkanını da etraflıca ele aldı
🔴Kushner, görüşmede ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerini video bağlantı yoluyla paylaşma imkanı buldu
🗣Uşakov'un görüşmeye ilişkin diğer açıklamaları:
🔴Putin ve Witkoff, Trump ile yapılan telefon görüşmesinin devamı niteliğinde, kalıcı bir barışa ulaşmanın yolları hakkında fikir alışverişini sürdürdü
🔴Ukrayna'daki durum, Putin ve Witkoff arasındaki görüşmenin ana konusu oldu
🔴Witkoff, Rusya'nın üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğuna dair kararının Trump tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını belirtti
🔴Witkoff, Avrupalıların ve Kiev'in çözüme yönelik yaklaşımlarında yeni unsurlar olduğunu, ancak bunlarda faydalı şeylerin pek de fazla olmadığını kaydetti
🔴Putin, insiyatifin tamamen Rus birliklerinde olduğu temas hattındaki objektif durumu Witkoff'a anlattı
🔴Putin ve Witkoff, Rusya ve ABD'nin ölçekli ekonomik projelerini hayata geçirme imkanını da etraflıca ele aldı
🔴Kushner, görüşmede ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerini video bağlantı yoluyla paylaşma imkanı buldu