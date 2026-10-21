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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/putinden-witkoffa-kasimin-ikinci-haftasinda-rusya-abd-ukrayna-formatinda-uclu-gorusmelere-haziriz-1109742004.html
Putin'den Witkoff'a: Kasım'ın ikinci haftasında Rusya-ABD-Ukrayna formatında üçlü görüşmelere hazırız
Putin'den Witkoff'a: Kasım'ın ikinci haftasında Rusya-ABD-Ukrayna formatında üçlü görüşmelere hazırız
Sputnik Türkiye
Putin ve Witkoff bugün St. Petersburg'da Ukrayna krizini masaya yatırdı. Uşakov, görüşmeye ilişkin açıklamasında, Putin'in üçlü görüşmelere hazır olduğu... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T16:31+0300
2026-10-21T16:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
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Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la yaptığı görüşmede, Moskova'nın Kasım'ın ikinci haftasında Rusya-ABD-Ukrayna formatında üçlü görüşmelere hazır olduğunu söylediğini açıkladı.🗣Uşakov'un görüşmeye ilişkin diğer açıklamaları:🔴Putin ve Witkoff, Trump ile yapılan telefon görüşmesinin devamı niteliğinde, kalıcı bir barışa ulaşmanın yolları hakkında fikir alışverişini sürdürdü🔴Ukrayna'daki durum, Putin ve Witkoff arasındaki görüşmenin ana konusu oldu🔴Witkoff, Rusya'nın üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğuna dair kararının Trump tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını belirtti🔴Witkoff, Avrupalıların ve Kiev'in çözüme yönelik yaklaşımlarında yeni unsurlar olduğunu, ancak bunlarda faydalı şeylerin pek de fazla olmadığını kaydetti🔴Putin, insiyatifin tamamen Rus birliklerinde olduğu temas hattındaki objektif durumu Witkoff'a anlattı🔴Putin ve Witkoff, Rusya ve ABD'nin ölçekli ekonomik projelerini hayata geçirme imkanını da etraflıca ele aldı🔴Kushner, görüşmede ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerini video bağlantı yoluyla paylaşma imkanı buldu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/putin-witkoff-gorusmesi-basladi-1109731673.html
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vladimir putin, steve witkoff, ukrayna, rusya, abd, donald trump
vladimir putin, steve witkoff, ukrayna, rusya, abd, donald trump

Putin'den Witkoff'a: Kasım'ın ikinci haftasında Rusya-ABD-Ukrayna formatında üçlü görüşmelere hazırız

16:31 21.10.2026 (güncellendi: 16:42 21.10.2026)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinCuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Steven Witkoff
Cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Steven Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / POOL
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Putin ve Witkoff bugün St. Petersburg'da Ukrayna krizini masaya yatırdı. Uşakov, görüşmeye ilişkin açıklamasında, Putin'in üçlü görüşmelere hazır olduğu mesajını verdiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la yaptığı görüşmede, Moskova'nın Kasım'ın ikinci haftasında Rusya-ABD-Ukrayna formatında üçlü görüşmelere hazır olduğunu söylediğini açıkladı.

🗣Uşakov'un görüşmeye ilişkin diğer açıklamaları:

🔴Putin ve Witkoff, Trump ile yapılan telefon görüşmesinin devamı niteliğinde, kalıcı bir barışa ulaşmanın yolları hakkında fikir alışverişini sürdürdü

🔴Ukrayna'daki durum, Putin ve Witkoff arasındaki görüşmenin ana konusu oldu

🔴Witkoff, Rusya'nın üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğuna dair kararının Trump tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını belirtti

🔴Witkoff, Avrupalıların ve Kiev'in çözüme yönelik yaklaşımlarında yeni unsurlar olduğunu, ancak bunlarda faydalı şeylerin pek de fazla olmadığını kaydetti

🔴Putin, insiyatifin tamamen Rus birliklerinde olduğu temas hattındaki objektif durumu Witkoff'a anlattı

🔴Putin ve Witkoff, Rusya ve ABD'nin ölçekli ekonomik projelerini hayata geçirme imkanını da etraflıca ele aldı

🔴Kushner, görüşmede ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerini video bağlantı yoluyla paylaşma imkanı buldu
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Putin-Witkoff görüşmesi başladı: Ukrayna krizi masaya yatırıldı
12:03
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