Putin'den Witkoff'a: Kasım'ın ikinci haftasında Rusya-ABD-Ukrayna formatında üçlü görüşmelere hazırız

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff'la yaptığı görüşmede, Moskova'nın Kasım'ın ikinci haftasında Rusya-ABD-Ukrayna formatında üçlü görüşmelere hazır olduğunu söylediğini açıkladı.



🗣Uşakov'un görüşmeye ilişkin diğer açıklamaları:



🔴Putin ve Witkoff, Trump ile yapılan telefon görüşmesinin devamı niteliğinde, kalıcı bir barışa ulaşmanın yolları hakkında fikir alışverişini sürdürdü



🔴Ukrayna'daki durum, Putin ve Witkoff arasındaki görüşmenin ana konusu oldu



🔴Witkoff, Rusya'nın üçlü müzakereleri yeniden başlatmaya hazır olduğuna dair kararının Trump tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanacağını belirtti



🔴Witkoff, Avrupalıların ve Kiev'in çözüme yönelik yaklaşımlarında yeni unsurlar olduğunu, ancak bunlarda faydalı şeylerin pek de fazla olmadığını kaydetti



🔴Putin, insiyatifin tamamen Rus birliklerinde olduğu temas hattındaki objektif durumu Witkoff'a anlattı



🔴Putin ve Witkoff, Rusya ve ABD'nin ölçekli ekonomik projelerini hayata geçirme imkanını da etraflıca ele aldı



🔴Kushner, görüşmede ele alınan konulara ilişkin değerlendirmelerini video bağlantı yoluyla paylaşma imkanı buldu