Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/duzcede-dev-fabrika-yangini-geceyi-aydinlatti-mucadele-saatler-surdu-1108737202.html
Düzce'de dev fabrika yangını: Geceyi aydınlattı, mücadele saatler sürdü
Düzce'de dev fabrika yangını: Geceyi aydınlattı, mücadele saatler sürdü
Sputnik Türkiye
Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından fabrika kullanılamaz hale... 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T07:28+0300
2026-09-14T07:48+0300
türki̇ye
afad
yangın
düzce
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0e/1108736596_0:46:1550:918_1920x0_80_0_0_810e661d31a3e3ae4baeb91e656e9f2d.jpg
Düzce'de dün gece fabrika yangını geceyi aydınlattı.Gece yangın çıktıDüzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada saat 21.34'te yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına 85 itfaiye personeli, 30 itfaiye aracı ve su tankeri, 3 iş makinesi, tüm ilçe ve belde itfaiye ekipleri ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), AFAD, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ve Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.Sürücüler fark ettiOlay yerine gelerek çalışmaları takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere, Kaynaşlı yolu üzerinde bulunan ahşap kapı fabrikasında yangın çıktığına dair ihbar geldiğini söyledi.Özlü, yangını D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun. Çok şükür ölü veya yaralımız yok." dedi.Soğutma sürüyorYangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260911/ankara-golbasinda-yangin-helikopter-mudahale-ediyor-1108695471.html
türki̇ye
düzce
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/0e/1108736596_133:0:1418:964_1920x0_80_0_0_4bf317e010fd7a62c83f91b21c0f982e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afad, yangın, düzce
afad, yangın, düzce

Düzce'de dev fabrika yangını: Geceyi aydınlattı, mücadele saatler sürdü

07:28 14.09.2026 (güncellendi: 07:48 14.09.2026)
© Ömer ÜrerDüzce'de dev fabrika yangını:
Düzce'de dev fabrika yangını: - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
© Ömer Ürer
Abone ol
Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından fabrika kullanılamaz hale geldi.
Düzce'de dün gece fabrika yangını geceyi aydınlattı.
© Ömer ÜrerDüzce'de dev fabrika yangını:
Düzce'de dev fabrika yangını: - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
Düzce'de dev fabrika yangını:
© Ömer Ürer

Gece yangın çıktı

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada saat 21.34'te yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına 85 itfaiye personeli, 30 itfaiye aracı ve su tankeri, 3 iş makinesi, tüm ilçe ve belde itfaiye ekipleri ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), AFAD, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ve Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.
© Ömer ÜrerDüzce'de dev fabrika yangını:
Düzce'de dev fabrika yangını: - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
Düzce'de dev fabrika yangını:
© Ömer Ürer

Sürücüler fark etti

Olay yerine gelerek çalışmaları takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere, Kaynaşlı yolu üzerinde bulunan ahşap kapı fabrikasında yangın çıktığına dair ihbar geldiğini söyledi.
Özlü, yangını D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun. Çok şükür ölü veya yaralımız yok." dedi.
© Ömer ÜrerDüzce'de dev fabrika yangını:
Düzce'de dev fabrika yangını: - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2026
Düzce'de dev fabrika yangını:
© Ömer Ürer

Soğutma sürüyor

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Ankara Gölbaşı'nda yangın: Helikopter ile müdahale ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2026
TÜRKİYE
Ankara Gölbaşı'nda yangın: Helikopter ile müdahale ediliyor
11 Eylül, 15:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала