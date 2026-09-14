https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/duzcede-dev-fabrika-yangini-geceyi-aydinlatti-mucadele-saatler-surdu-1108737202.html

Düzce'de dev fabrika yangını: Geceyi aydınlattı, mücadele saatler sürdü

Düzce'de dev fabrika yangını: Geceyi aydınlattı, mücadele saatler sürdü

Sputnik Türkiye

Düzce'de ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından fabrika kullanılamaz hale... 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T07:28+0300

2026-09-14T07:28+0300

2026-09-14T07:48+0300

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Düzce'de dün gece fabrika yangını geceyi aydınlattı.Gece yangın çıktıDüzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Hacıdayı mevkisinde faaliyet gösteren ahşap kapı imalatı yapılan bir fabrikada saat 21.34'te yangın çıktığı ihbarının alınması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangına 85 itfaiye personeli, 30 itfaiye aracı ve su tankeri, 3 iş makinesi, tüm ilçe ve belde itfaiye ekipleri ile Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), AFAD, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ve Bolu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.Sürücüler fark ettiOlay yerine gelerek çalışmaları takip eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere, Kaynaşlı yolu üzerinde bulunan ahşap kapı fabrikasında yangın çıktığına dair ihbar geldiğini söyledi.Özlü, yangını D-100 kara yolunda seyreden sürücülerin fark edip bildirdiğini belirterek, tüm ekiplerin seferber olduğunu ve söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.Ahşap fabrikasındaki yanıcı malzemeler nedeniyle söndürme çalışmalarından henüz sonuç alınamadığını aktaran Özlü, "İnşallah bu gece söndüreceğiz, soğutacağız. Geçmiş olsun. Çok şükür ölü veya yaralımız yok." dedi.Soğutma sürüyorYangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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