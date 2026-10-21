https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/ukrayna-basini-polonya-kieve-askeri-yardim-sevkiyatini-askiya-aldi-1109749393.html
Ukrayna basını: Polonya, Kiev'e askeri yardım sevkiyatını askıya aldı
Ukrayna basını: Polonya, Kiev'e askeri yardım sevkiyatını askıya aldı
Sputnik Türkiye
Lvov Bölge Konseyinin 2027 yılını ‘Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) Yılı’ ilan etme kararının ardından Polonya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük bir askeri yardım... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T21:26+0300
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Ukrayna televizyon kanalı TSN'in haberine göre Polonya, Lvov Bölge Konseyinin 2027'yi "Ukrayna İsyan Ordusu (UPA)* Yılı" ilan etmesine tepki olarak Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatını askıya aldı.TSN'in kaynaklarına dayandırarak Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lvov Bölge Konseyinin kararı nedeniyle Polonya'dan gelecek büyük bir askeri yardım paketinin sevkiyatı durduruldu" ifadelerine yer verildi.Haberde, söz konusu askıya alma kararının tam da yardım kargosunun sevkiyat için hazırlandığı sırada alındığı vurgulandı.Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, UPA'yı onurlandırma adımını Kiev rejimi için "aptalca ve intihar niteliğinde" olarak değerlendirmişti. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise Ukrayna'nın bu karar yüzünden Avrupa Birliği'ne (AB) giriş şansını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.Ukraynalı milliyetçilerin 1939-1945 yıllarında Volın ve Doğu Galiçya başta olmak üzere çeşitli bölgelerde Polonyalıları topluca katletmesi ve bu tarihi olaya yönelik yaklaşım farklılıkları, Varşova ile Kiev arasındaki ilişkilerde uzun yıllardır gerginliğe neden oluyor. Varşova, katliamların zirveye ulaştığı 1943-1945 dönemindeki "Volın Katliamı"nı, sorumluluğu Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü (OUN)* ve UPA* mensubu Ukraynalı milliyetçilere ait olan bir "soykırım" olarak tanıyor.İki ülke arasındaki tarihi anlaşmazlık 2026 yılında yeni bir boyuta ulaştı. Vladimir Zelenskiy'nin, OUN-UPA elebaşılarından birinin naaşının yeniden defnedilmesi törenine katılması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki bir birliğe "UPA Kahramanları" adını vermesi Polonya tarafında sert tepkilere yol açmıştı. Bu adımlar nedeniyle Zelenskiy'ye daha önce verilmiş olan Polonya'nın en yüksek devlet nişanı "Beyaz Kartal Nişanı" geri çekilmişti.*Rusya Federasyonu'nda yasaklı aşırılıkçı örgütler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/polonya-zelenskiye-verilen-beyaz-kartal-nisanini-geri-cekti-1106655205.html
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polonya, ukrayna, kiev, upa, oun, vladimir zelenskiy, wladyslaw kosiniak-kamysz, tsn
polonya, ukrayna, kiev, upa, oun, vladimir zelenskiy, wladyslaw kosiniak-kamysz, tsn
Ukrayna basını: Polonya, Kiev'e askeri yardım sevkiyatını askıya aldı
Lvov Bölge Konseyinin 2027 yılını ‘Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) Yılı’ ilan etme kararının ardından Polonya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük bir askeri yardım paketinin sevkiyatını durdurduğu bildirildi.
Ukrayna televizyon kanalı TSN'in haberine göre Polonya, Lvov Bölge Konseyinin 2027'yi "Ukrayna İsyan Ordusu (UPA)* Yılı" ilan etmesine tepki olarak Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatını askıya aldı.
TSN'in kaynaklarına dayandırarak Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda, "Lvov Bölge Konseyinin kararı nedeniyle Polonya'dan gelecek büyük bir askeri yardım paketinin sevkiyatı durduruldu" ifadelerine yer verildi.
Haberde, söz konusu askıya alma kararının tam da yardım kargosunun sevkiyat için hazırlandığı sırada alındığı vurgulandı.
Daha önce Polonya Başbakanı Donald Tusk, UPA'yı onurlandırma adımını Kiev rejimi için "aptalca ve intihar niteliğinde" olarak değerlendirmişti. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise Ukrayna'nın bu karar yüzünden Avrupa Birliği'ne (AB) giriş şansını kaybedebileceği uyarısında bulunmuştu.
Ukraynalı milliyetçilerin 1939-1945 yıllarında Volın ve Doğu Galiçya başta olmak üzere çeşitli bölgelerde Polonyalıları topluca katletmesi ve bu tarihi olaya yönelik yaklaşım farklılıkları, Varşova ile Kiev arasındaki ilişkilerde uzun yıllardır gerginliğe neden oluyor. Varşova, katliamların zirveye ulaştığı 1943-1945 dönemindeki "Volın Katliamı"nı, sorumluluğu Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü (OUN)* ve UPA* mensubu Ukraynalı milliyetçilere ait olan bir "soykırım" olarak tanıyor.
İki ülke arasındaki tarihi anlaşmazlık 2026 yılında yeni bir boyuta ulaştı. Vladimir Zelenskiy'nin, OUN-UPA elebaşılarından birinin naaşının yeniden defnedilmesi törenine katılması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki bir birliğe "UPA Kahramanları" adını vermesi Polonya tarafında sert tepkilere yol açmıştı. Bu adımlar nedeniyle Zelenskiy'ye daha önce verilmiş olan Polonya'nın en yüksek devlet nişanı "Beyaz Kartal Nişanı" geri çekilmişti.
*Rusya Federasyonu'nda yasaklı aşırılıkçı örgütler.