https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/polonya-zelenskiye-verilen-beyaz-kartal-nisanini-geri-cekti-1106655205.html

Polonya, Zelenskiy'e verilen Beyaz Kartal Nişanı'nı geri çekti

Polonya, Zelenskiy'e verilen Beyaz Kartal Nişanı'nı geri çekti

Sputnik Türkiye

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) * ve Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü (OUN) * liderlerini yücelten politikaları nedeniyle... 19.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-19T23:32+0300

2026-06-19T23:32+0300

2026-06-19T23:32+0300

dünya

polonya

ukrayna

vladimir zelenskiy

andrzej duda

ukraynalı milliyetçiler örgütü

oun

upa

i̇kinci dünya savaşı

nazi almanyası

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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, 2023 yılında Vladimir Zelenskiy'e verilen Beyaz Kartal Nişanı'nın iptal edildiğini duyurdu. Karara gerekçe olarak, Zelenskiy rejiminin İkinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce Polonyalının ölümünden sorumlu tutulan UPA'nın önde gelen isimlerini "kahramanlaştıran" adımları gösterildi.Zelenskiy, söz konusu nişana önceki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından layık görülmüştü. Duda, nişanın "dostane ilişkilerin derinleştirilmesi ile Avrupa’da demokrasi, barış ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesindeki" rolü nedeniyle verildiğini açıklamıştı.Navrotski, nişanın geri çekilmesini şu sözlerle açıkladı:Polonya lideri, Ukrayna ordusundaki bir birliğe "UPA Kahramanları" adının verilmesinin, Ukrayna'nın iç işlerini aşan sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı. Mayıs ayında söz konusu kararı onaylayan Zelenskiy, aynı dönemde OUN liderlerinden Andrey Melnik’in Kiev bölgesindeki yeniden defin törenine de katılmıştı.Zelenskiy'in bu adımları, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve eski Cumhurbaşkanı Lech Wałęsa gibi önemli siyasi isimlerin de sert tepkisini çekmişti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ile işbirliği yapmakla suçlanan UPA ve OUN, özellikle 1943'te binlerce sivilin vahşice öldürüldüğü "Volın Katliamı"nın faili olarak kabul ediliyor.* Rusya'da yasaklı aşırılıkçı örgüt.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zelenskiyden-lukasenkoya-tehdit-o-yapmazsa-biz-yapacagiz-1106653766.html

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polonya, ukrayna, vladimir zelenskiy, andrzej duda, ukraynalı milliyetçiler örgütü, oun, upa, i̇kinci dünya savaşı, nazi almanyası