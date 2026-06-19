https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/polonya-zelenskiye-verilen-beyaz-kartal-nisanini-geri-cekti-1106655205.html
Polonya, Zelenskiy'e verilen Beyaz Kartal Nişanı'nı geri çekti
Polonya, Zelenskiy'e verilen Beyaz Kartal Nişanı'nı geri çekti
Sputnik Türkiye
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) * ve Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü (OUN) * liderlerini yücelten politikaları nedeniyle... 19.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-19T23:32+0300
2026-06-19T23:32+0300
2026-06-19T23:32+0300
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polonya
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vladimir zelenskiy
andrzej duda
ukraynalı milliyetçiler örgütü
oun
upa
i̇kinci dünya savaşı
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, 2023 yılında Vladimir Zelenskiy'e verilen Beyaz Kartal Nişanı'nın iptal edildiğini duyurdu. Karara gerekçe olarak, Zelenskiy rejiminin İkinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce Polonyalının ölümünden sorumlu tutulan UPA'nın önde gelen isimlerini "kahramanlaştıran" adımları gösterildi.Zelenskiy, söz konusu nişana önceki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından layık görülmüştü. Duda, nişanın "dostane ilişkilerin derinleştirilmesi ile Avrupa’da demokrasi, barış ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesindeki" rolü nedeniyle verildiğini açıklamıştı.Navrotski, nişanın geri çekilmesini şu sözlerle açıkladı:Polonya lideri, Ukrayna ordusundaki bir birliğe "UPA Kahramanları" adının verilmesinin, Ukrayna'nın iç işlerini aşan sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı. Mayıs ayında söz konusu kararı onaylayan Zelenskiy, aynı dönemde OUN liderlerinden Andrey Melnik’in Kiev bölgesindeki yeniden defin törenine de katılmıştı.Zelenskiy'in bu adımları, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve eski Cumhurbaşkanı Lech Wałęsa gibi önemli siyasi isimlerin de sert tepkisini çekmişti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ile işbirliği yapmakla suçlanan UPA ve OUN, özellikle 1943'te binlerce sivilin vahşice öldürüldüğü "Volın Katliamı"nın faili olarak kabul ediliyor.* Rusya'da yasaklı aşırılıkçı örgüt.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260619/zelenskiyden-lukasenkoya-tehdit-o-yapmazsa-biz-yapacagiz-1106653766.html
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polonya, ukrayna, vladimir zelenskiy, andrzej duda, ukraynalı milliyetçiler örgütü, oun, upa, i̇kinci dünya savaşı, nazi almanyası
polonya, ukrayna, vladimir zelenskiy, andrzej duda, ukraynalı milliyetçiler örgütü, oun, upa, i̇kinci dünya savaşı, nazi almanyası
Polonya, Zelenskiy'e verilen Beyaz Kartal Nişanı'nı geri çekti
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, Ukrayna İsyan Ordusu (UPA) * ve Ukraynalı Milliyetçiler Örgütü (OUN) * liderlerini yücelten politikaları nedeniyle Vladimir Zelenskiy'ye verilen, ülkenin en yüksek devlet nişanı olan Beyaz Kartal Nişanı’nı geri çekti.
Polonya Cumhurbaşkanı Karol Navrotski, 2023 yılında Vladimir Zelenskiy'e verilen Beyaz Kartal Nişanı'nın iptal edildiğini duyurdu. Karara gerekçe olarak, Zelenskiy rejiminin İkinci Dünya Savaşı sırasında on binlerce Polonyalının ölümünden sorumlu tutulan UPA'nın önde gelen isimlerini "kahramanlaştıran" adımları gösterildi.
Zelenskiy, söz konusu nişana önceki Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından layık görülmüştü. Duda, nişanın "dostane ilişkilerin derinleştirilmesi ile Avrupa’da demokrasi, barış ve güvenlik işbirliğinin geliştirilmesindeki" rolü nedeniyle verildiğini açıklamıştı.
Navrotski, nişanın geri çekilmesini şu sözlerle açıkladı:
Polonya toplumunun ezici çoğunluğu için Ukrayna İsyan Ordusu (UPA), İkinci Dünya Savaşı sırasında Polonya Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı işlenen korkunç suçlardan sorumlu bir oluşum olmaya devam ediyor.
Polonya lideri, Ukrayna ordusundaki bir birliğe "UPA Kahramanları" adının verilmesinin, Ukrayna'nın iç işlerini aşan sembolik bir anlam taşıdığını vurguladı. Mayıs ayında söz konusu kararı onaylayan Zelenskiy, aynı dönemde OUN liderlerinden Andrey Melnik’in Kiev bölgesindeki yeniden defin törenine de katılmıştı.
Zelenskiy'in bu adımları, Polonya Başbakanı Donald Tusk ve eski Cumhurbaşkanı Lech Wałęsa gibi önemli siyasi isimlerin de sert tepkisini çekmişti. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanyası ile işbirliği yapmakla suçlanan UPA ve OUN, özellikle 1943'te binlerce sivilin vahşice öldürüldüğü "Volın Katliamı"nın faili olarak kabul ediliyor.
* Rusya'da yasaklı aşırılıkçı örgüt.