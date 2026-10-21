https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/turkiyede-hava-ikiye-bolunuyor-bir-yanda-sis-bir-yanda-yagmur-yagacak-1109721527.html

Türkiye'de hava ikiye bölünüyor: Bir yanda sis, bir yanda yağmur yağacak

Türkiye'de hava ikiye bölünüyor: Bir yanda sis, bir yanda yağmur yağacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri için sağanak yağış ve sis tahmininde bulundu. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T06:55+0300

2026-10-21T06:55+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu tahmin raporuna göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışlar beklenirken, Marmara ve iç kesimlerde sis ve pus görülecek.Ülkenin kuzey, iç ve doğu bölgelerinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor. Edirne, Ordu ve Artvin çevreleri de yağış beklenen yerler arasında bulunuyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgârın ise çoğunlukla kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.Meteoroloji uyardı: Bu bölgelerde sis ve pus bekleniyorMarmara, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç bölgelerinde gece ve sabah saatlerinde sis ve pus oluşması bekleniyor.Özellikle sabah erken saatlerde yola çıkacak sürücülerin, sis nedeniyle oluşabilecek görüş mesafesi düşüşlerine karşı dikkatli olması önem taşıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesinde, ülke genelinde güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak?Türkiye'nin üç büyük kentinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. İstanbul'da hava parçalı bulutlu ve 20 derece, Ankara'da parçalı ve az bulutlu, 18 derece, İzmir'de ise parçalı ve az bulutlu, 25 derece olacak.İstanbul'da sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek. Ankara'da da benzer koşullar beklenirken İzmir'de yağış tahmin edilmiyor.Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak bekleniyorDoğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor.Rize ve Trabzon'da gün içerisinde yerel yağışların etkili olması beklenirken her iki kentte de hava sıcaklığı sırasıyla 21 ve 20 derece olacak. Samsun'da sıcaklık 20, Amasya'da ise 20 derece olarak tahmin ediliyor.Batı Karadeniz'de ise yağış yerine parçalı bulutlu hava öne çıkıyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.Doğu Anadolu'da yağış öğle saatlerinde başlayacakErzurum, Kars ve Van'da öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum ve Kars'ta sıcaklığın 16, Van'da ise 18 derece olması öngörülüyor.Malatya'da ise parçalı bulutlu hava etkili olacak ve sıcaklık 21 dereceye ulaşacak.Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda da yağışlı hava görülecek. Diyarbakır'da öğle ve akşam saatlerinde, Mardin'de ise öğle saatlerinde yerel gök gürültülü sağanak bekleniyor.Gaziantep'te parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa'da ise parçalı ve az bulutlu bir hava tahmin ediliyor.Bölge bölge hava durumu: Hangi illerde kaç derece?Marmara Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinde sağanak yağışlı. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.Ege Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülecek.Akdeniz Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus bekleniyor.İç Anadolu Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus etkili olacak.Batı Karadeniz Bölgesi: Parçalı bulutlu. İç kesimlerde sis ve pus bekleniyor.Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi: Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Doğu Anadolu Bölgesi: Doğu kesimlerde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Doğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Denizlerde hava nasıl olacak? Fırtına bekleniyor mu?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizlerde fırtına beklenmediğini açıkladı. Bununla birlikte bazı denizlerde sis ve pus nedeniyle görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği tahmin ediliyor.Karadeniz'de rüzgârın 3 ila 5 kuvvetinde esmesi, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre arasında değişmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.Marmara Denizi'nde rüzgârın 3 ila 5 kuvvetinde, dalgaların ise 0,5 ila 1,5 metre yüksekliğinde olması öngörülüyor. Sis ve pus sırasında görüş mesafesi azalabilecek.Ege Denizi ve Akdeniz'de dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, rüzgârın ise 3 ila 5 kuvvetinde olması bekleniyor. Ege'de gece ve sabah saatlerinde sis ve pus görülebilecek.Van Gölü'nde öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Dalga yüksekliğinin 0,25 ila 0,50 metre arasında değişmesi bekleniyor.

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