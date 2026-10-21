https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/eskisehir-merkezli-33-ilde-yasadisi-bahis-operasyonu-78-zanli-tutuklandi-1109720759.html
Eskişehir merkezli 33 ilde yasadışı bahis operasyonu: 78 zanlı tutuklandı
Eskişehir merkezli 33 ilde yasadışı bahis operasyonu: 78 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 101 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 78'i ise tutuklandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T01:58+0300
2026-10-21T01:58+0300
2026-10-21T01:58+0300
türki̇ye
eskişehir
cumhuriyet başsavcılığı
yasadışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109720602_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_aa2d241e08a155df7f340fb643410f1a.jpg
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 99 şüpheli savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince yargılanan şüphelilerden 78'inin tutuklanmasına, 21'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. 7.1 milyar liralık işlem hacmiEskişehir merkezli olmak üzere Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 101 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 7.1 milyar liralık bir işlem hacminin bulunduğu tespit edildi. İddiaların kapsamıYürütülen soruşturmada şüphelilere yönelik suçlamalarsa şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/spkden-3-araci-kurumun-faaliyetlerine-gecici-durdurma-karari-1109720062.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109720602_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_1fb930a9899da4511d766e277fa51475.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eskişehir, cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis
eskişehir, cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis
Eskişehir merkezli 33 ilde yasadışı bahis operasyonu: 78 zanlı tutuklandı
Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 101 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 78'i ise tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 99 şüpheli savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince yargılanan şüphelilerden 78'inin tutuklanmasına, 21'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
7.1 milyar liralık işlem hacmi
Eskişehir merkezli olmak üzere Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 101 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 7.1 milyar liralık bir işlem hacminin bulunduğu tespit edildi.
Yürütülen soruşturmada şüphelilere yönelik suçlamalarsa şu şekilde:
Türkiye genelinde örgütlü bir yapı altında çevrim içi yasadışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyet göstermesine imkan sağlamak,
Operasyonel gizlilik ve finansal akış için üçüncü şahıslar adına kayıtlı banka hesapları ile GSM hatları temin etmek,
Yasadışı faaliyetlerden elde edilen paraların nakil işlemlerine aracılık etme.