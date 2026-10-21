https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/eskisehir-merkezli-33-ilde-yasadisi-bahis-operasyonu-78-zanli-tutuklandi-1109720759.html

Eskişehir merkezli 33 ilde yasadışı bahis operasyonu: 78 zanlı tutuklandı

Eskişehir merkezli 33 ilde yasadışı bahis operasyonu: 78 zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 101 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 78'i ise tutuklandı. 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T01:58+0300

2026-10-21T01:58+0300

2026-10-21T01:58+0300

türki̇ye

eskişehir

cumhuriyet başsavcılığı

yasadışı bahis

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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 99 şüpheli savcılık ifadelerinden sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince yargılanan şüphelilerden 78'inin tutuklanmasına, 21'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. 7.1 milyar liralık işlem hacmiEskişehir merkezli olmak üzere Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda toplam 101 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, şüphelilerin banka hesaplarında toplam 7.1 milyar liralık bir işlem hacminin bulunduğu tespit edildi. İddiaların kapsamıYürütülen soruşturmada şüphelilere yönelik suçlamalarsa şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/spkden-3-araci-kurumun-faaliyetlerine-gecici-durdurma-karari-1109720062.html

türki̇ye

eskişehir

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eskişehir, cumhuriyet başsavcılığı, yasadışı bahis