https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-basini-witkoff-ve-kushner-trumpa-yonelik-elestirileri-nedeniyle-zelenskiyyi-azarladi-1109750130.html
ABD basını: Witkoff ve Kushner, Trump’a yönelik eleştirileri nedeniyle Zelenskiy’yi azarladı
ABD basını: Witkoff ve Kushner, Trump’a yönelik eleştirileri nedeniyle Zelenskiy’yi azarladı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın, Oslo’daki görüşmeler sırasında Vladimir Zelenskiy’yi Trump'a yönelik sert... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T22:01+0300
2026-10-21T22:01+0300
2026-10-21T22:01+0300
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steve witkoff
jared kushner
norveç
oslo
vladimir zelenskiy
donald trump
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New York Times (NYT) gazetesinin üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre; Witkoff ve Kushner, Norveç’teki müzakereler sırasında Zelenskiy’nin Trump’ın eleştirilerine verdiği sert yanıtları gündeme getirdi.Haberde, Witkoff ve Kushner’ın Zelenskiy’ye bu tutumunun ABD Başkanı’nı “öfkelendirdiğini” ilettiği aktarıldı. Zelenskiy’nin ise bu duruma itiraz etmeye ve Trump’a yönelik sözlerini inkar etmeye çalıştığı belirtildi.NYT kaynağı, Zelenskiy'nin "verilen mesajı aldığını" ve Oslo’daki görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD tarafının adımlarını değerlendirirken çok daha ölçülü ifadeler kullandığını vurguladı.Geçtiğimiz gün Norveç’in başkenti Oslo’da Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çok taraflı görüşmeler gerçekleştirilmişti. Toplantıya Zelenskiy'nin yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Özel Temsilci Witkoff bizzat katılırken, Kushner görüşmelere çevrim içi olarak bağlanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trumptan-ukraynaya-uyari-bariscil-cozume-yanasmazsaniz-sonuclari-agir-olur-1109718618.html
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abd, steve witkoff, jared kushner, norveç, oslo, vladimir zelenskiy, donald trump, the new york times (nyt)
abd, steve witkoff, jared kushner, norveç, oslo, vladimir zelenskiy, donald trump, the new york times (nyt)
ABD basını: Witkoff ve Kushner, Trump’a yönelik eleştirileri nedeniyle Zelenskiy’yi azarladı
ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın, Oslo’daki görüşmeler sırasında Vladimir Zelenskiy’yi Trump'a yönelik sert ifadeleri nedeniyle sert bir dille uyardığı bildirildi.
New York Times (NYT) gazetesinin üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre; Witkoff ve Kushner, Norveç’teki müzakereler sırasında Zelenskiy’nin Trump’ın eleştirilerine verdiği sert yanıtları gündeme getirdi.
Haberde, Witkoff ve Kushner’ın Zelenskiy’ye bu tutumunun ABD Başkanı’nı “öfkelendirdiğini” ilettiği aktarıldı. Zelenskiy’nin ise bu duruma itiraz etmeye ve Trump’a yönelik sözlerini inkar etmeye çalıştığı belirtildi.
NYT kaynağı, Zelenskiy'nin "verilen mesajı aldığını" ve Oslo’daki görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD tarafının adımlarını değerlendirirken çok daha ölçülü ifadeler kullandığını vurguladı.
Geçtiğimiz gün Norveç’in başkenti Oslo’da Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çok taraflı görüşmeler gerçekleştirilmişti. Toplantıya Zelenskiy'nin yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Özel Temsilci Witkoff bizzat katılırken, Kushner görüşmelere çevrim içi olarak bağlanmıştı.