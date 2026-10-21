https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-basini-witkoff-ve-kushner-trumpa-yonelik-elestirileri-nedeniyle-zelenskiyyi-azarladi-1109750130.html

ABD basını: Witkoff ve Kushner, Trump’a yönelik eleştirileri nedeniyle Zelenskiy’yi azarladı

ABD basını: Witkoff ve Kushner, Trump’a yönelik eleştirileri nedeniyle Zelenskiy’yi azarladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner’ın, Oslo’daki görüşmeler sırasında Vladimir Zelenskiy’yi Trump'a yönelik sert... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T22:01+0300

2026-10-21T22:01+0300

2026-10-21T22:01+0300

dünya

abd

steve witkoff

jared kushner

norveç

oslo

vladimir zelenskiy

donald trump

the new york times (nyt)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/08/13/1108105846_0:0:755:426_1920x0_80_0_0_472574f1b0314d2da6e579089349087f.png

New York Times (NYT) gazetesinin üst düzey bir kaynağa dayandırdığı haberine göre; Witkoff ve Kushner, Norveç’teki müzakereler sırasında Zelenskiy’nin Trump’ın eleştirilerine verdiği sert yanıtları gündeme getirdi.Haberde, Witkoff ve Kushner’ın Zelenskiy’ye bu tutumunun ABD Başkanı’nı “öfkelendirdiğini” ilettiği aktarıldı. Zelenskiy’nin ise bu duruma itiraz etmeye ve Trump’a yönelik sözlerini inkar etmeye çalıştığı belirtildi.NYT kaynağı, Zelenskiy'nin "verilen mesajı aldığını" ve Oslo’daki görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında ABD tarafının adımlarını değerlendirirken çok daha ölçülü ifadeler kullandığını vurguladı.Geçtiğimiz gün Norveç’in başkenti Oslo’da Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çok taraflı görüşmeler gerçekleştirilmişti. Toplantıya Zelenskiy'nin yanı sıra Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Özel Temsilci Witkoff bizzat katılırken, Kushner görüşmelere çevrim içi olarak bağlanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/trumptan-ukraynaya-uyari-bariscil-cozume-yanasmazsaniz-sonuclari-agir-olur-1109718618.html

norveç

oslo

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, steve witkoff, jared kushner, norveç, oslo, vladimir zelenskiy, donald trump, the new york times (nyt)