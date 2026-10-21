https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/trabzonsporun-eski-futbolcusu-yasamini-yitirdi-1109744125.html
Trabzonspor'un acı günü: Eski futbolcu yaşamını yitirdi
Trabzonspor'un acı günü: Eski futbolcu yaşamını yitirdi
Sputnik Türkiye
Trabzonspor'un eski oyuncusu Giorgi Nemsadze, 54 yaşında hayatını kaybetti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T17:41+0300
2026-10-21T17:41+0300
2026-10-21T17:42+0300
spor
trabzonspor
gürcistan
hayatını kaybetti
giorgi nemsadze
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109743970_0:92:2048:1244_1920x0_80_0_0_bf0dee4dce86397ffad047e02d2c85a9.jpg
Trabzonspor'un eski futbolcusu Giorgi Nemsadze hayatını kaybetti. 1996-1997 sezonunda Trabzonspor forması giyen futbolcu Gürcistan'da toprağa verilecek. Trabzonspor forması giymiştiBordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski futbolcularından Giorgi Nemsadze'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giorgi Nemsadze'nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz." denildi. Trabzonspor'da 1996-1997 sezonunda forma giyen Giorgi Nemsadze'nin cenazesinin, 23 Ekim Cuma günü ülkesi Gürcistan'da toprağa verileceği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kizini-kaybetmisti-turkiye-guzeli-fatos-segmen-duygularini-alya-yasamaktan-cok-yoruldu-sozleriyle-1109691170.html
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109743970_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_2277b99929d29be78ca984181234f717.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
trabzonspor, gürcistan, hayatını kaybetti, giorgi nemsadze
trabzonspor, gürcistan, hayatını kaybetti, giorgi nemsadze
Trabzonspor'un acı günü: Eski futbolcu yaşamını yitirdi
17:41 21.10.2026 (güncellendi: 17:42 21.10.2026)
Trabzonspor'un eski oyuncusu Giorgi Nemsadze, 54 yaşında hayatını kaybetti.
Trabzonspor'un eski futbolcusu Giorgi Nemsadze hayatını kaybetti. 1996-1997 sezonunda Trabzonspor forması giyen futbolcu Gürcistan'da toprağa verilecek.
Trabzonspor forması giymişti
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski futbolcularından Giorgi Nemsadze'nin vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Giorgi Nemsadze'nin ailesine, sevenlerine ve futbol dünyasına başsağlığı diliyoruz." denildi. Trabzonspor'da 1996-1997 sezonunda forma giyen Giorgi Nemsadze'nin cenazesinin, 23 Ekim Cuma günü ülkesi Gürcistan'da toprağa verileceği kaydedildi.