https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/kizini-kaybetmisti-turkiye-guzeli-fatos-segmen-duygularini-alya-yasamaktan-cok-yoruldu-sozleriyle-1109691170.html

Kızını kaybetmişti: Türkiye güzeli Fatoş Seğmen duygularını 'Alya yaşamaktan çok yoruldu' sözleriyle anlattı

Kızını kaybetmişti: Türkiye güzeli Fatoş Seğmen duygularını 'Alya yaşamaktan çok yoruldu' sözleriyle anlattı

Sputnik Türkiye

Kızını Alya'yı kaybeden Türkiye ikinci güzeli Fatoş Seğmen yaşadıklarını anlattı. Seğmen kızının kronik bir hastalığı olduğunu ve hep mücadele ettiklerini dile... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T10:58+0300

2026-10-20T10:58+0300

2026-10-20T10:58+0300

yaşam

fatoş seğmen

birsen altuntaş

hayatını kaybetti

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Geçen hafta kızını kaybeden 2004 Türkiye İkinci Güzeli Fatoş Seğmen yaşadıklarını ve duygularını anlattı. Kızının 8 aylıktan itibaren kronik bir rahatsızlıkla mücadele ettiğini ve defalarca hastaneye yattığını söyleyen Seğmen, "O iğneleri olmaktan, aynı süreçleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki, o yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım attım, haberi geldi. Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Alya yaşamak istemedi." diye konuştu. Yıllardır mücadele ettikKızının ölümünün ardından Birsen Altuntaş'a konuşan anne Seğmen kızının 8 aylıkken kronik bir rahatsızlıkla mücadele etmeye başladığını, en ufak bir soğuk algınlığında bile sağlık durumunun kötüleştiğini anlattı. Alya'nın iki kez entübe edildiğini ama mücadeleden vazgeçmediklerini söyleyen Seğmen, kızının sağlık durumunun iyiye gittiği dönemde yapılan rutin kontrol sırasında bir virüs kaptığının belirlendiğini açıkladı. Virüsün ardından Alya’nın sol akciğerinin tamamen kapandığını belirten Seğmen, kızının ventilatör desteğiyle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.Minik bedeniyle büyük acılara karşı savaş verdiSeğmen yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:“Evlat acısı hiçbir acıya benzemiyor. Kızım minik bedeniyle çok büyük acılara karşı savaş verdi. 24 saat yanındaydım. 4,5 yılı üçle çarpın. 8 aylıktan itibaren kronik hastalığı vardı. En ufak bir soğuk algınlığında ya da Almanya’ya gidip geldiğimizde fenalaşıyordu. 2 kez entübe edildi. Bütün bu rahatsızlıklardan çok güçlü bir şekilde çıktı. Geçen 21 Şubat’ta girdiğimiz hastaneden 25 Mayıs’ta alkışlarla çıktık. Beraber Çeşme’de çok güzel bir yaz geçirdik.”Ancak rutin kontrolde bir virüs kaptığı anlaşıldı. Sol akciğeri tamamen kapandı. Ventilatör desteğiyle yaşatılıyordu. Hiçbir özel hastane Alya’yı almadı. İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü. O iğneleri olmaktan, aynı süreçleri tekrar tekrar yaşamaktan çok yoruldu. Gözümün içine öyle bir baktı ki, o yorgunluğu gördüm. Yoğun bakım odasından çıktım, bir adım attım, haberi geldi. Evladımın kalbi durmuş. Buraya kadarmış. Alya yaşamak istemedi. Ondan o bencilliği de isteyemezdim. Bazen ne kadar savaşırsan savaş sonucu değiştiremiyorsun…”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/eski-turkiye-guzeli-fatos-segmenin-evlat-acisi-kizi-hayatini-kaybetti-1109626834.html

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fatoş seğmen, birsen altuntaş, hayatını kaybetti