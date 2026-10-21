https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/spkden-3-araci-kurumun-faaliyetlerine-gecici-durdurma-karari-1109720062.html

SPK'den 3 aracı kurumun faaliyetlerine geçici durdurma kararı

SPK'den 3 aracı kurumun faaliyetlerine geçici durdurma kararı

Sputnik Türkiye

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Kurul ayrıca HSBC... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T00:28+0300

2026-10-21T00:28+0300

2026-10-21T00:48+0300

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sermaye piyasası kurulu (spk)

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 20 Ekim 2026 tarihli bülteninde aracı kurumlara ve değerleme şirketlerine yönelik kararlarını açıkladı.SPK, Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetlerini 21 Ekim 2026 saat 00.01 itibarıyla geçici olarak durdurdu.Kurul, HSBC Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye nakit ve kıymetlerin zamanaşımının tespitinde yeterli araştırma yapılmaması ve gerekli mesleki dikkat ve özenin gösterilmemesi nedeniyle 354 bin 803 lira 96 kuruş idari para cezası verilmesine karar verdi.Metas Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'nin ise Sermaye Piyasası Kurulunun gayrimenkul değerleme alanında yetkili kuruluşlar listesinden çıkarılması kararlaştırıldı.Fiba Yatırım'a 1 milyar liralık borçlanma aracı ihracı onayıSermaye Piyasası Kurulu (SPK), Fiba Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 1 milyar lira nominal tutara kadar tahvil ve finansman bonosu ihraç etmesine onay verdi. Onaylanan borçlanma araçlarının tahsisli ve nitelikli yatırımcılara satışının yapılacağı belirtildi.Zamanaşımına uğrayan emanetlerin iadesine ilişkin düzenlemeSPK, zamanaşımına uğrayarak Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) bünyesine ve Takasbank nezdindeki yatırımcı hesaplarına aktarılan emanet ve alacakların iadesine ilişkin yeni başvuru esaslarını da belirledi.Buna göre, e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan mirasçılar, vekiller, müşterek hesap sahipleri, vasiler, kayyumlar ve tüzel kişi yetkilileri, YTM'nin internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle birlikte kuruma başvurabilecek.Başvuruların iadeli taahhütlü posta yoluyla veya özel kargo şirketleri aracılığıyla imza karşılığında YTM'ye teslim edilmesi gerekecek. Kurumun talep ettiği ek bilgi ve belgelerin sunulması ya da eksikliklerin giderilmesi için başvuru sahiplerine 30 gün süre verilecek.İade edilecek sermaye piyasası araçları, varsa aktarılmış bedelsiz paylarıyla birlikte aynen; nakit alacaklar ise ilgili mevzuatta belirtilen nema tutarıyla birlikte hak sahiplerine ödenecek.

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