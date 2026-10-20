https://anlatilaninotesi.com.tr/20261020/avrupada-marketlere-siber-saldirilar-suruyor-dev-sirket-siparislerini-iptal-etti-1109686689.html

Avrupa'da marketlere siber saldırılar sürüyor: Dev şirket siparişlerini iptal etti

Avrupa'da marketlere siber saldırılar sürüyor: Dev şirket siparişlerini iptal etti

Sputnik Türkiye

Avrupa ve ABD'de 9 bin 551 mağazası bulunan Ahold Delhaize, siber saldırı nedeniyle dijital hizmetlerinin bir bölümünü durdurdu. Hollanda'da 22 Ekim'e kadar... 20.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-20T08:14+0300

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Dünyanın en büyük perakende gruplarından Ahold Delhaize, Avrupa ve ABD'deki market zincirlerini etkileyen siber saldırının sonuçlarıyla mücadele ediyor. Hollanda merkezli şirketin dijital altyapısına yönelik saldırı nedeniyle internet alışverişi, sipariş teslimatları ve tedarik zinciri operasyonlarında aksaklıklar yaşandı. Bazı marketlerde raflar boş kalırken, binlerce müşterinin alışveriş planı etkilendi.Şirketin 19 Ekim 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, saldırının üçüncü kişilerin kötü niyetli müdahalesinden kaynaklandığı doğrulandı. Ahold Delhaize, olayın ardından Hollanda polisine resmi suç duyurusunda bulunurken, siber güvenlik uzmanlarının incelemeleri devam ediyor.Saldırıdan en fazla etkilenen markalardan Albert Heijn, 22 Ekim Perşembe gününe kadar teslim edilmesi planlanan çevrim içi market siparişlerini iptal etti. Şirket, teslimat hizmetlerinin 23 Ekim Cuma gününden itibaren kademeli olarak yeniden başlamasını bekliyor.Ahold Delhaize siber saldırısı 9 bin 551 mağazalık devi etkilediHollanda merkezli Ahold Delhaize, dünyanın önde gelen perakende grupları arasında yer alıyor. Şirketin 2025 yılı faaliyet raporuna göre, Avrupa ve ABD genelinde 9 bin 551 mağazası bulunuyor.Haftalık yaklaşık 77 milyon müşteriye hizmet veren grubun yıllık satışları 92,4 milyar euroya ulaşıyor. Şirketin internet üzerinden gerçekleştirdiği satışların büyüklüğü ise 10,3 milyar euro seviyesinde bulunuyor.Bu ölçekte faaliyet gösteren bir perakende grubunun dijital altyapısında yaşanan kesinti, yalnızca internet alışverişlerini değil, stok yönetimi, lojistik, dağıtım merkezleri ve müşteri hizmetlerini de etkileyebiliyor. Nitekim son saldırıda şirketin bazı operasyonel sistemleri güvenlik amacıyla devre dışı bırakıldı.Albert Heijn siparişleri iptal etti: Gözler 23 Ekim'deSaldırının en belirgin etkileri, Hollanda'nın en büyük süpermarket zinciri Albert Heijn üzerinde görüldü. Market zinciri, 22 Ekim'e kadar teslim edilmesi planlanan tüm çevrim içi alışveriş siparişlerini iptal ettiğini duyurdu.Şirketin internet sitesi ve mobil uygulaması yeniden erişime açılmasına rağmen, yeni market siparişleri henüz kabul edilmiyor. Müşteriler hesaplarına giriş yapabiliyor ve bazı sadakat programı hizmetlerinden yararlanabiliyor.Önceden ödeme yaptığı halde siparişi iptal edilen müşterilere ise birkaç gün içerisinde para iadesi yapılacağı açıklandı. İade işlemleri için müşterilerin ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmadığı belirtildi.Siber saldırı ABD'deki market zincirlerine de sıçradıAhold Delhaize siber saldırısı, Hollanda dışındaki operasyonlarda da dijital hizmet kesintilerine yol açtı. ABD'de faaliyet gösteren Stop & Shop, Giant Food, Hannaford ve Food Lion gibi büyük market zincirlerinin çevrim içi hizmetleri saldırıdan etkilendi.Belçika'daki Delhaize markasında internet üzerinden teslimatlar yeniden başlarken, ABD'deki market zincirlerinin dijital alışveriş sistemlerinin de önümüzdeki günlerde aşamalı olarak devreye alınması bekleniyor.Şirket, güvenlik kontrolleri tamamlanan sistemleri kademeli olarak yeniden kullanıma açmayı planlıyor. Ancak bütün dijital hizmetlerin ne zaman tamamen normale döneceğine ilişkin kesin bir tarih açıklanmadı.Siber saldırı tedarik zincirini vurdu: Market rafları boş kaldıSiber saldırının etkileri yalnızca internet siparişleriyle sınırlı kalmadı. Şirketin bazı bilişim sistemlerini kapatması, dağıtım merkezleri ile marketler arasındaki ürün sevkiyatını da aksattı.Özellikle Hollanda'daki Albert Heijn mağazalarında, taze gıda ve temel tüketim ürünlerinin sevkiyatında gecikmeler yaşandı. Bazı marketlerde rafların boş kalması, dijital altyapıdaki kesintinin fiziksel mağazalara da yansıdığını gösterdi.Ahold Delhaize, 14 Ekim'de dağıtım merkezlerinin yeniden tam kapasiteyle çalışmaya başladığını, 15 Ekim itibarıyla da taze ve dayanıklı gıda ürünlerinin düzenli sevkiyatının yeniden sağlandığını açıkladı.Böylece fiziksel mağazaların ürün tedarikinde önemli ölçüde toparlanma yaşanırken, internet alışverişi ve eve teslimat hizmetlerindeki kesintiler devam etti.

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