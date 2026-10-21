https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-disisleri-ab-ukraynayi-askeri-ve-siyasi-etki-alanina-cekmeye-calisiyor-1109720442.html

Rusya Dışişleri: AB, Ukrayna’yı askeri ve siyasi etki alanına çekmeye çalışıyor

Rusya Dışişleri: AB, Ukrayna’yı askeri ve siyasi etki alanına çekmeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Vladislav Maslennikov, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya askeri yardım misyonunun görev süresini uzatmasının, Kiev’i uzun... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T01:16+0300

2026-10-21T01:16+0300

2026-10-21T01:16+0300

ukrayna kri̇zi̇

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kaja kallas

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Sorunları Dairesi Başkanı Vladislav Maslennikov, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna’ya yönelik askeri yardım misyonu EUMAM’ın görev süresini uzatma kararını değerlendirdi.Maslennikov, Rus basınına yaptığı açıklamada, kararın AB’nin Ukrayna’yı uzun vadede kendi askeri ve siyasi etki alanına çekmek istediğini gösterdiğini ifade etti. Bu stratejinin olası bir barış anlaşmasından sonraki dönemi de kapsadığını belirten Maslennikov, misyon çerçevesinde 90 binden fazla Ukrayna askerinin eğitim aldığını hatırlattı.Avrupa’nın mevcut aşamada Kiev’e sağlanan mali ve askeri desteğin büyük bölümünü üstlendiğini söyleyen Maslennikov, AB ülkelerinin Ukrayna ordusunun yenilmesini önlemeye çalıştığını vurguladı.Maslennikov, Avrupalı ülkelerin bir yandan çatışmanın en kısa sürede sona ermesini savunurken diğer yandan muhtemel barış anlaşmalarını engellediğini ifade etti.95 binden fazla Ukrayna askeri eğitildiAB, Ukrayna askerlerinin eğitilmesi amacıyla EUMAM Ukraine misyonunu Kasım 2022’de başlatmıştı. Avrupa Birliği Konseyinin yürürlükteki kararına göre misyonun faaliyetleri yalnızca AB ülkelerinin topraklarında gerçekleştiriliyor.Toplam 24 AB ülkesinin katıldığı program kapsamında bugüne kadar 95 binden fazla Ukrayna askerine eğitim verildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, eylül ayında üye ülkelerin misyonun gözden geçirilmesine ilişkin ilk aşamada uzlaşmaya vardığını açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261018/fico-ab-avrupalilarin-kani-dokulmedigi-icin-ukraynadaki-catismayi-koruklemeyi-surduruyor-1109636072.html

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