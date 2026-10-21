Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-ve-cin-yuksek-mahkeme-baskanlari-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1109739273.html
Rusya ve Çin Yüksek Mahkeme Başkanları işbirliği anlaşması imzaladı
Rusya ve Çin Yüksek Mahkeme Başkanları işbirliği anlaşması imzaladı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Çin Yüksek Mahkemeleri, iki ülke liderlerinin belirlediği stratejik hat doğrultusunda yargı ve hukuk alanındaki ortaklığı güçlendiren yeni bir... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T15:20+0300
2026-10-21T15:20+0300
dünya
vladimir putin
şi cinping
rusya
çin
hukuk
anlaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109739120_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_464862ceb3a7afa73488ce4a4180f13d.jpg
Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov ile Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun, Pekin'de adli ve hukuki ortaklığı yeni bir seviyeye taşıyan güncellenmiş işbirliği anlaşmasına imza attı.🔍Öne çıkan başlıklar:🔴Ziyaret, Vladimir Putin ve Şi Cinping tarafından belirlenen stratejik rotanın uygulanması için atılan doğal bir adım🔴Yargı ve hukuk alanındaki ortaklık, istikrarlı gelişimin ve ortak çıkarların korunmasının en önemli unsuru olarak nitelendi🔴Rusya ile Çin arasında büyüyen ticari ve teknolojik ilişkiler kapsamında vatandaşların ve iş dünyasının haklarının korunması hedefleniyor🔴Krasnov, Çin'in yapay zeka düzenlemelerini ve 'Aklıselim Yargı' laboratuvarını incelerken, yargıçların karar alma yetkisini koruyan yapay zeka entegrasyonunda deneyim paylaşılacak🔴Dijital dönüşüm, karşılıklı hakim ziyaretleri ve bilimsel ortaklıklar içeren 2027-2028 İşbirliği Programı hazırlanacak
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/putin-witkoff-gorusmesi-basladi-1109731673.html
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/15/1109739120_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_753b7ce35c98c16d3eb72361801b8900.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, şi cinping, rusya, çin, hukuk, anlaşma
vladimir putin, şi cinping, rusya, çin, hukuk, anlaşma

Rusya ve Çin Yüksek Mahkeme Başkanları işbirliği anlaşması imzaladı

15:20 21.10.2026
igor krasnov çin anlaşma
igor krasnov çin anlaşma - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
Abone ol
Rusya ve Çin Yüksek Mahkemeleri, iki ülke liderlerinin belirlediği stratejik hat doğrultusunda yargı ve hukuk alanındaki ortaklığı güçlendiren yeni bir işbirliği anlaşması imzaladı.
Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov ile Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun, Pekin'de adli ve hukuki ortaklığı yeni bir seviyeye taşıyan güncellenmiş işbirliği anlaşmasına imza attı.

🔍Öne çıkan başlıklar:

🔴Ziyaret, Vladimir Putin ve Şi Cinping tarafından belirlenen stratejik rotanın uygulanması için atılan doğal bir adım

🔴Yargı ve hukuk alanındaki ortaklık, istikrarlı gelişimin ve ortak çıkarların korunmasının en önemli unsuru olarak nitelendi

🔴Rusya ile Çin arasında büyüyen ticari ve teknolojik ilişkiler kapsamında vatandaşların ve iş dünyasının haklarının korunması hedefleniyor

🔴Krasnov, Çin'in yapay zeka düzenlemelerini ve 'Aklıselim Yargı' laboratuvarını incelerken, yargıçların karar alma yetkisini koruyan yapay zeka entegrasyonunda deneyim paylaşılacak

🔴Dijital dönüşüm, karşılıklı hakim ziyaretleri ve bilimsel ortaklıklar içeren 2027-2028 İşbirliği Programı hazırlanacak
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Putin-Witkoff görüşmesi başladı: Ukrayna krizi masaya yatırıldı
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала