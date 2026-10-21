https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-ve-cin-yuksek-mahkeme-baskanlari-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1109739273.html

Rusya ve Çin Yüksek Mahkeme Başkanları işbirliği anlaşması imzaladı

Rusya ve Çin Yüksek Mahkeme Başkanları işbirliği anlaşması imzaladı

Sputnik Türkiye

Rusya ve Çin Yüksek Mahkemeleri, iki ülke liderlerinin belirlediği stratejik hat doğrultusunda yargı ve hukuk alanındaki ortaklığı güçlendiren yeni bir... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T15:20+0300

2026-10-21T15:20+0300

2026-10-21T15:20+0300

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Rusya Yüksek Mahkemesi Başkanı İgor Krasnov ile Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Zhang Jun, Pekin'de adli ve hukuki ortaklığı yeni bir seviyeye taşıyan güncellenmiş işbirliği anlaşmasına imza attı.🔍Öne çıkan başlıklar:🔴Ziyaret, Vladimir Putin ve Şi Cinping tarafından belirlenen stratejik rotanın uygulanması için atılan doğal bir adım🔴Yargı ve hukuk alanındaki ortaklık, istikrarlı gelişimin ve ortak çıkarların korunmasının en önemli unsuru olarak nitelendi🔴Rusya ile Çin arasında büyüyen ticari ve teknolojik ilişkiler kapsamında vatandaşların ve iş dünyasının haklarının korunması hedefleniyor🔴Krasnov, Çin'in yapay zeka düzenlemelerini ve 'Aklıselim Yargı' laboratuvarını incelerken, yargıçların karar alma yetkisini koruyan yapay zeka entegrasyonunda deneyim paylaşılacak🔴Dijital dönüşüm, karşılıklı hakim ziyaretleri ve bilimsel ortaklıklar içeren 2027-2028 İşbirliği Programı hazırlanacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/putin-witkoff-gorusmesi-basladi-1109731673.html

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