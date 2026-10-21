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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/putin-witkoff-gorusmesi-basladi-1109731673.html
Putin-Witkoff görüşmesi başladı: Ukrayna krizi masaya yatırılıyor
Putin-Witkoff görüşmesi başladı: Ukrayna krizi masaya yatırılıyor
Sputnik Türkiye
Rus lider Putin, Ukrayna krizinin çözüm yollarını ele almak üzere St. Peterburg'a giden Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'u kabul etti. 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T12:03+0300
2026-10-21T12:50+0300
ukrayna kri̇zi̇
steve witkoff
ukrayna
st. petersburg
vladimir putin
rusya
abd
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna krizini görüşmek üzere St. Petersburg'da bir araya geldi.Putin, Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.Putin ayrıca, Witkoff'un Ukrayna heyeti ve Avrupalı liderlerle Norveç'te gerçekleştirdiği temasların ve müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi almak istediğini belirtti.Witkoff, Oslo’da gerçekleştirilen müzakerelerin verimli geçtiğini ve süreçte kayda değer ilerlemeler sağlandığını belirtti.Putin, Trump'ın son görüşmede insani kayıpların durdurulması için Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi gerekliliği üzerinde durduğunu anlattı.Putin, ABD ile ekonomik işbirliğinin yeniden tesis edilmesine ilgi duyduğunu ifade etti.Ateşkes için zemin oluştuğunu belirten Witkoff, Putin'in üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirmesini umduğunu söyledi.Putin dizel anlaşmasının ardından dünya piyasalarındaki fiyatların yüzde 5-6 düştüğünü belirtti.Witkoff, dizel anlaşması yapılmasına yönelik kararı için Putin'e Trump adına teşekkürlerini iletti.Trump'la Çin'de görüşme olasılığını Witkoff'la istişare edeceğini söyleyen Putin, Ukrayna'daki insani sorunların çözümüne yaptığı katkılardan dolayı First Lady Melania Trump'a minnettarlık duyduğunu dile getirdi.Putin: ABD'li Hubbard serbest bırakıldıWitkoff, Rusya'da paralı askerlik suçlamasıyla hüküm giyen ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın serbest bırakılmasından dolayı Putin'e teşekkür etti.Putin, serbest bırakılan Hubbard’ın Pulkovo Havalimanı’nda olduğunu bildirdi.Putin, Witkoff ile görüşmesinde İran etrafındaki duruma ilişkin değerlendirmeleri merak ettiğini ve Rusya'nın bu krizin çözümüne katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.'Dizel anlaşması uyarınca ilk tanker 2-3 gün içinde yola çıkacak'Putin, ABD'yle varılan dizel anlaşması kapsamında ilk tankerin 2-3 gün içinde yola çıkacağını ve 40 bin ton motorin taşıyacağını açıkladıRus lider, anlaşma kapsamında birkaç tankeri aynı anda sevkiyata hazırladıklarının da altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/kremlinin-ukrayna-tutumu-net-ateskes-degil-kalici-baris-istiyoruz-1109728070.html
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steve witkoff, ukrayna, st. petersburg, vladimir putin, rusya, abd
steve witkoff, ukrayna, st. petersburg, vladimir putin, rusya, abd

Putin-Witkoff görüşmesi başladı: Ukrayna krizi masaya yatırılıyor

12:03 21.10.2026 (güncellendi: 12:50 21.10.2026)
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
Vladimir Putin ve ABD Başkanının Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
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Rus lider Putin, Ukrayna krizinin çözüm yollarını ele almak üzere St. Peterburg'a giden Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff'u kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna krizini görüşmek üzere St. Petersburg'da bir araya geldi.

Putin, Witkoff ile gerçekleştirdiği görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne gösterdiği ilgiden dolayı teşekkürlerini iletti.
Putin ayrıca, Witkoff'un Ukrayna heyeti ve Avrupalı liderlerle Norveç'te gerçekleştirdiği temasların ve müzakerelerin sonuçları hakkında bilgi almak istediğini belirtti.

Witkoff, Oslo’da gerçekleştirilen müzakerelerin verimli geçtiğini ve süreçte kayda değer ilerlemeler sağlandığını belirtti.

Putin, Trump'ın son görüşmede insani kayıpların durdurulması için Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi gerekliliği üzerinde durduğunu anlattı.

Putin, ABD ile ekonomik işbirliğinin yeniden tesis edilmesine ilgi duyduğunu ifade etti.

Ateşkes için zemin oluştuğunu belirten Witkoff, Putin'in üçlü müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini değerlendirmesini umduğunu söyledi.

Putin dizel anlaşmasının ardından dünya piyasalarındaki fiyatların yüzde 5-6 düştüğünü belirtti.

Witkoff, dizel anlaşması yapılmasına yönelik kararı için Putin'e Trump adına teşekkürlerini iletti.

Trump'la Çin'de görüşme olasılığını Witkoff'la istişare edeceğini söyleyen Putin, Ukrayna'daki insani sorunların çözümüne yaptığı katkılardan dolayı First Lady Melania Trump'a minnettarlık duyduğunu dile getirdi.

Putin: ABD'li Hubbard serbest bırakıldı

Witkoff, Rusya'da paralı askerlik suçlamasıyla hüküm giyen ABD vatandaşı Stephen Hubbard'ın serbest bırakılmasından dolayı Putin'e teşekkür etti.

Putin, serbest bırakılan Hubbard’ın Pulkovo Havalimanı’nda olduğunu bildirdi.

Putin, Witkoff ile görüşmesinde İran etrafındaki duruma ilişkin değerlendirmeleri merak ettiğini ve Rusya'nın bu krizin çözümüne katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

'Dizel anlaşması uyarınca ilk tanker 2-3 gün içinde yola çıkacak'

Putin, ABD'yle varılan dizel anlaşması kapsamında ilk tankerin 2-3 gün içinde yola çıkacağını ve 40 bin ton motorin taşıyacağını açıkladı

Rus lider, anlaşma kapsamında birkaç tankeri aynı anda sevkiyata hazırladıklarının da altını çizdi.
Điện Kremlin ở Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kremlin'in Ukrayna tutumu net: 'Ateşkes değil, kalıcı barış istiyoruz'
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