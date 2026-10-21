https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ikmal-saglayan-kuru-yuk-gemisi-ve-rovnodaki-lojistik-1109747434.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan kuru yük gemisi ve Rovno'daki lojistik merkez vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan kuru yük gemisi ve Rovno'daki lojistik merkez vuruldu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Çornomorsk Limanı'na yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Rovno kentindeki bir lojistik merkezin... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T19:28+0300

2026-10-21T19:28+0300

2026-10-21T19:28+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya savunma bakanlığı

ukrayna

ukrayna silahlı kuvvetleri

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rus ordusu

kuru yük gemisi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun çarşamba günü düzenlediği saldırılarda Çornomorsk Limanı'na Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ikmali için Çornomorsk Limanı'na yük taşıyan bir kuru yük gemisi, denizde seyir halindeyken vuruldu" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna'nın lojistik merkezleri, liman altyapısı ve Ukrayna'ya askeri yük sevkiyatında kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtildi.Bu saldırılar kapsamında Rovno kentindeki bir lojistik merkezin de hedef aldındığı aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönelik yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Rovno kentindeki 'Epitsentr-K' lojistik merkezi vuruldu" denildi.

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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, kuru yük gemisi