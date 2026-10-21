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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusuna-ikmal-saglayan-kuru-yuk-gemisi-ve-rovnodaki-lojistik-1109747434.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan kuru yük gemisi ve Rovno'daki lojistik merkez vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan kuru yük gemisi ve Rovno'daki lojistik merkez vuruldu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Çornomorsk Limanı'na yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Rovno kentindeki bir lojistik merkezin... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T19:28+0300
2026-10-21T19:28+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna silahlı kuvvetleri
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rus ordusu
kuru yük gemisi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun çarşamba günü düzenlediği saldırılarda Çornomorsk Limanı'na Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ikmali için Çornomorsk Limanı'na yük taşıyan bir kuru yük gemisi, denizde seyir halindeyken vuruldu" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna'nın lojistik merkezleri, liman altyapısı ve Ukrayna'ya askeri yük sevkiyatında kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtildi.Bu saldırılar kapsamında Rovno kentindeki bir lojistik merkezin de hedef aldındığı aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönelik yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Rovno kentindeki 'Epitsentr-K' lojistik merkezi vuruldu" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-ozel-askeri-harekata-devam-ediyor-zaporojyede-iki-yerlesim-daha-rus-askerlerin-kontrolune-1109734708.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, kuru yük gemisi
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, kuru yük gemisi

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusuna ikmal sağlayan kuru yük gemisi ve Rovno'daki lojistik merkez vuruldu

19:28 21.10.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma BakanlığıRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
© Sputnik / Natalya Seliverstova / Rusya Savunma Bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için Çornomorsk Limanı'na yük taşıyan bir kuru yük gemisi ile Rovno kentindeki bir lojistik merkezin vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun çarşamba günü düzenlediği saldırılarda Çornomorsk Limanı'na Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için yük taşıyan bir kuru yük gemisini vurduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ikmali için Çornomorsk Limanı'na yük taşıyan bir kuru yük gemisi, denizde seyir halindeyken vuruldu" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, Rus Silahlı Kuvvetlerinin gün içinde Ukrayna'nın lojistik merkezleri, liman altyapısı ve Ukrayna'ya askeri yük sevkiyatında kullanılan deniz araçlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlemeye devam ettiği belirtildi.
Bu saldırılar kapsamında Rovno kentindeki bir lojistik merkezin de hedef aldındığı aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucunda, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yönelik yüklerin depolanması ve dağıtımı için kullanılan Rovno kentindeki 'Epitsentr-K' lojistik merkezi vuruldu" denildi.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2026
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