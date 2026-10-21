https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-disisleri-ukraynanin-kimyasal-madde-kullanimina-iliskin-opcwye-yaklasik-40-nota-gonderdik-1109750862.html

Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın kimyasal madde kullanımına ilişkin OPCW’ye yaklaşık 40 nota gönderdik

Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın kimyasal madde kullanımına ilişkin OPCW’ye yaklaşık 40 nota gönderdik

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, son üç yılda Ukrayna’nın kimyasal madde kullandığına dair Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve Birleşmiş Milletler (BM)... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T23:17+0300

2026-10-21T23:17+0300

2026-10-21T23:17+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

konstantin vorontsov

kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)

ukrayna

kiev

rusya

bm genel kurulu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, BM Genel Kurulu 81. Oturumu Birinci Komitesi’nde “cevap hakkı” kapsamında açıklamalarda bulundu.Vorontsov, Ukrayna'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği vakalara dair OPCW’nin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’na yaklaşık 40 diplomatik nota gönderdiklerini hatırlattı.Bu bildirimlerin hem Kiev rejimi hem de destekçileri tarafından cevapsız bırakıldığını vurgulayan Vorontsov, Rusya’nın kendisine yöneltilen suçlamaları açıklığa kavuşturmak amacıyla sözleşme mekanizmalarını devreye sokma girişimlerinin de sürekli olarak görmezden gelindiğini ifade etti.

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rusya dışişleri bakanlığı, konstantin vorontsov, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna, kiev, rusya, bm genel kurulu