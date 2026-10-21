https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rusya-disisleri-ukraynanin-kimyasal-madde-kullanimina-iliskin-opcwye-yaklasik-40-nota-gonderdik-1109750862.html
Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın kimyasal madde kullanımına ilişkin OPCW’ye yaklaşık 40 nota gönderdik
Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın kimyasal madde kullanımına ilişkin OPCW’ye yaklaşık 40 nota gönderdik
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, son üç yılda Ukrayna’nın kimyasal madde kullandığına dair Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve Birleşmiş Milletler (BM)... 21.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-21T23:17+0300
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rusya dışişleri bakanlığı
konstantin vorontsov
kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw)
ukrayna
kiev
rusya
bm genel kurulu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, BM Genel Kurulu 81. Oturumu Birinci Komitesi’nde “cevap hakkı” kapsamında açıklamalarda bulundu.Vorontsov, Ukrayna'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği vakalara dair OPCW’nin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’na yaklaşık 40 diplomatik nota gönderdiklerini hatırlattı.Bu bildirimlerin hem Kiev rejimi hem de destekçileri tarafından cevapsız bırakıldığını vurgulayan Vorontsov, Rusya’nın kendisine yöneltilen suçlamaları açıklığa kavuşturmak amacıyla sözleşme mekanizmalarını devreye sokma girişimlerinin de sürekli olarak görmezden gelindiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/abd-basini-witkoff-ve-kushner-trumpa-yonelik-elestirileri-nedeniyle-zelenskiyyi-azarladi-1109750130.html
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rusya dışişleri bakanlığı, konstantin vorontsov, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna, kiev, rusya, bm genel kurulu
rusya dışişleri bakanlığı, konstantin vorontsov, kimyasal silahların yasaklanması örgütü (opcw), ukrayna, kiev, rusya, bm genel kurulu
Rusya Dışişleri: Ukrayna’nın kimyasal madde kullanımına ilişkin OPCW’ye yaklaşık 40 nota gönderdik
Rusya Dışişleri Bakanlığı, son üç yılda Ukrayna’nın kimyasal madde kullandığına dair Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ve Birleşmiş Milletler (BM) organlarına yaklaşık 40 diplomatik nota iletildiğini açıkladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silahların Yayılmasının Önlenmesi ve Silahların Kontrolü Dairesi Başkan Yardımcısı Konstantin Vorontsov, BM Genel Kurulu 81. Oturumu Birinci Komitesi’nde “cevap hakkı” kapsamında açıklamalarda bulundu.
Vorontsov, Ukrayna'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiği vakalara dair OPCW’nin yanı sıra BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Kurulu’na yaklaşık 40 diplomatik nota gönderdiklerini hatırlattı.
Bu bildirimlerin hem Kiev rejimi hem de destekçileri tarafından cevapsız bırakıldığını vurgulayan Vorontsov, Rusya’nın kendisine yöneltilen suçlamaları açıklığa kavuşturmak amacıyla sözleşme mekanizmalarını devreye sokma girişimlerinin de sürekli olarak görmezden gelindiğini ifade etti.