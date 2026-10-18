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Fico: AB, Avrupalıların kanı dökülmediği için Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi sürdürüyor
Fico: AB, Avrupalıların kanı dökülmediği için Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi sürdürüyor
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’da Avrupalıların kanı dökülmediği için Avrupa Birliği’nin çatışmayı körüklemeye devam ettiğini belirterek, savaşın... 18.10.2026, Sputnik Türkiye
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna politikasını eleştirdi.“Avrupa Birliği’nde omuz silkiyor ve çatışmayı körüklemeyi sürdürüyoruz, çünkü dökülen bizim kanımız değil” diyen Fico, 15-16 Ekim’de Brüksel’de düzenlenen AB Zirvesi’nde Ukrayna bağlamında barıştan söz edilmemesine itiraz ettiğini belirtti.Avrupa’nın barışa yönelik herhangi bir girişiminin bulunmadığını ifade eden Fico, AB’nin yalnızca devam eden çatışmanın maliyetini karşıladığına dikkat çekti.Ukrayna’daki çatışmanın askeri yollarla çözülemeyeceğinin artık açık olduğunu vurgulayan Fico, Slovakya’nın Kiev’e yapılacak yeni mali yardımlara katılmayacağını yineledi.Fico daha önce, Vladimir Zelenskiy’nin 2027’deki askeri harcamalar için AB’den 70 milyar euro daha talep ettiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261017/fico-slovakya-ukrayna-icin-abnin-yeni-kredi-paketine-katilmayacak-1109634759.html
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robert fico, slovakya, avrupa birliği, ab, brüksel, ukrayna, ab zirvesi

Fico: AB, Avrupalıların kanı dökülmediği için Ukrayna’daki çatışmayı körüklemeyi sürdürüyor

00:49 18.10.2026
© SputnikRobert Fico
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2026
© Sputnik
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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’da Avrupalıların kanı dökülmediği için Avrupa Birliği’nin çatışmayı körüklemeye devam ettiğini belirterek, savaşın askeri bir çözümünün bulunmadığını ifade etti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajda Avrupa Birliği’nin (AB) Ukrayna politikasını eleştirdi.
“Avrupa Birliği’nde omuz silkiyor ve çatışmayı körüklemeyi sürdürüyoruz, çünkü dökülen bizim kanımız değil” diyen Fico, 15-16 Ekim’de Brüksel’de düzenlenen AB Zirvesi’nde Ukrayna bağlamında barıştan söz edilmemesine itiraz ettiğini belirtti.
Avrupa’nın barışa yönelik herhangi bir girişiminin bulunmadığını ifade eden Fico, AB’nin yalnızca devam eden çatışmanın maliyetini karşıladığına dikkat çekti.
Ukrayna’daki çatışmanın askeri yollarla çözülemeyeceğinin artık açık olduğunu vurgulayan Fico, Slovakya’nın Kiev’e yapılacak yeni mali yardımlara katılmayacağını yineledi.
Fico daha önce, Vladimir Zelenskiy’nin 2027’deki askeri harcamalar için AB’den 70 milyar euro daha talep ettiğini açıklamıştı.
Robert Fico - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2026
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Fico: Slovakya, Ukrayna için AB’nin yeni kredi paketine katılmayacak
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