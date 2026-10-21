https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/rus-uzman-moskovanin-kuresel-akaryakit-piyasasindaki-rolu-gucleniyor-1109741338.html

Rus uzman: Moskova’nın küresel akaryakıt piyasasındaki rolü güçleniyor

Rus uzman: Moskova’nın küresel akaryakıt piyasasındaki rolü güçleniyor

Sputnik Türkiye

Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Öğretim Üyesi Guliyev, Rusya’nın dizel sevkiyatıyla küresel fiyatları düşürmesini pragmatizmin bir zaferi... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T16:07+0300

2026-10-21T16:07+0300

2026-10-21T16:07+0300

ekonomi̇

rusya

moskova

washington

moskova devlet diplomasi enstitüsü (mgimo)

sputnik

dizel

dizel yakıt

vladimir putin

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Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO) Finans Ekonomisi Fakültesi Dekanı Dr. İkbal Guliyev, Rusya’nın piyasaya sunduğu ek dizel hacimlerinin küresel fiyatları doğrudan düşürdüğünü belirtti.Sputnik'e verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'yle varılan anlaşmanın ardından dizel fiyatlarının yüzde 5-6 oranına düştüğüne dair açıklamasını değerlendiren Guliyev, Yaşanan bu gelişmenin gerçek bir enerji diplomasisi örneği olduğunu vurguladı.Guliyev, fiyatların Washington’dan yayınlanan talimatlarla değil, piyasaya giren reel ürün ve sağlanan öngörülebilirlik sayesinde gerilediğini ifade etti.'Enerji diplomasisinde pragmatizm kazandı'Fiyatlardaki yüzde 5-6'lık düşüşün ötesinde verilen mesajın çok daha kritik olduğunu kaydeden Guliyev, Moskova’nın küresel yakıt dengesini hızlı ve öngörülebilir biçimde etkileme kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.Guliyev, "Dizel anlaşması pragmatizmin küçük ama son derece somut bir zaferidir. Avrupa yeni yaptırımları tartışırken Rus dizeli küresel fiyatları çoktan düşürdü, Washington ise Moskova’ya açıkça teşekkür etti. Enerjide de genel ekonomide olduğu gibi sözlerin değeri azdır, hacimler, takvimler ve işleyen anlaşmalar çok daha fazlasını ifade eder" değerlendirmesinde bulundu.'Rusya küresel dengenin anahtarı konumunda'Süreç boyunca Rusya ile işbirliği yapmanın siyasi bir risk değil, doğrudan bir ekonomik kazanç olduğunun altını çizen Guliyev, "Rusya, hidrokarbon ihraç eden sıradan bir ülke olmanın ötesinde, küresel yakıt piyasasının sistemsel bir dengeleyicisi olduğunu bir kez daha kanıtladı" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/putin-witkoff-gorusmesi-basladi-1109731673.html

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rusya, moskova, washington, moskova devlet diplomasi enstitüsü (mgimo), sputnik, dizel, dizel yakıt, vladimir putin