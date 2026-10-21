https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/romanyada-yeni-hukumet-guvenoyu-aldi-5-aylik-kriz-sona-erdi-1109723418.html

Romanya'da yeni hükümet güvenoyu aldı: 5 aylık kriz sona erdi

Romanya'da yeni hükümet güvenoyu aldı: 5 aylık kriz sona erdi

Sputnik Türkiye

Romanya'da yaklaşık beş aydır devam eden siyasi belirsizliğin ardından Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümet parlamentodan güvenoyu aldı. 280... 21.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-21T08:10+0300

2026-10-21T08:10+0300

2026-10-21T08:10+0300

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Romanya'da yaklaşık beş aydır devam eden siyasi belirsizlik, yeni hükümetin parlamentodan güvenoyu almasıyla sona erdi. Luca Niculescu liderliğindeki hükümet, parlamentoda yapılan oylamada 280 milletvekilinin desteğini alarak göreve başladı. Yeni kabinenin öncelikleri arasında ekonomik istikrar, yapısal reformlar, Avrupa Birliği fonları ve OECD üyeliği bulunuyor.Romanya basınında yer alan haberlere göre, önceki hükümetin gensoru önergesinin kabul edilmesiyle düşmesinin ardından başlayan siyasi kriz, yeni kabinenin kurulmasıyla aşıldı. Parlamentodaki güven oylamasında 280 milletvekili kabul, 58 milletvekili ise ret oyu kullandı.Güvenoyunun ardından Başbakan Luca Niculescu ve 18 bakandan oluşan kabine, yemin ederek görevine başladı. Böylece ülkede mayıs ayından bu yana devam ettiği belirtilen hükümet belirsizliği sona ermiş oldu.Romanya'da yeni hükümet 280 oyla güvenoyu aldıRomanya Parlamentosunda gerçekleştirilen oylama, yeni hükümetin göreve başlamasının önünü açtı. 280 milletvekilinin desteğini alan Niculescu hükümeti, ülkenin siyasi ve ekonomik gündemindeki sorunlara odaklanacağını açıkladı.Güvenoyunun ardından basın mensuplarına konuşan Niculescu, gelişmeyi Romanya açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirdi."Romanya için çok önemli bir gün. Yeni hükümet için oy kullanan tüm milletvekillerine teşekkür ediyorum."Niculescu, ilk kabine toplantısını aynı akşam gerçekleştireceğini belirterek yeni yönetimin çalışmalarına zaman kaybetmeden başlayacağı mesajını verdi.Sosyal Demokrat Parti yeni hükümette 11 bakanlık aldıYeni kabinenin oluşumunda Sosyal Demokrat Parti (PSD) önemli bir rol üstlendi. Romanya'nın en büyük siyasi partisi olarak nitelendirilen merkez sol PSD, yeni hükümete verdiği destek karşılığında kabinede geniş bir temsil elde etti.Başbakan Niculescu, PSD'nin yeni kabinede 11 bakanlıkla temsil edildiğini belirterek partiye desteğinden dolayı teşekkür etti.Toplam 18 bakandan oluşan hükümette PSD'nin 11 bakanlığa sahip olması, partinin yeni yönetimin politikaları üzerindeki etkisini artırabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, Niculescu'yu görevlendirmiştiRomanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, 5 Ekim'de Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapan Luca Niculescu'yu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.Bu görevlendirmenin ardından yürütülen siyasi görüşmeler sonucunda yeni kabine oluşturuldu ve parlamentonun onayına sunuldu.Güvenoyunun alınmasıyla birlikte hükümet kurma süreci tamamlanırken, yeni yönetimin karşı karşıya olduğu ekonomik ve siyasi sorunlara nasıl yaklaşacağı merak konusu oldu.Romanya'nın yeni hükümetinden AB ve OECD mesajıBaşbakan Luca Niculescu, güvenoyunun ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni hükümetin temel hedeflerini sıraladı.Romanya'nın istikrarını ve Avrupa ile bütünleşme sürecini öncelikleri arasında gösteren Niculescu, parlamentoya teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:"Romanya Parlamentosu'na bugünkü güvenoyu için teşekkür ederim. Romanya'nın istikrarı ve Avrupa yolundaki ilerleyişi önceliklerimiz olmaya devam etmektedir."Yeni hükümetin ekonomik hedeflerine de değinen Niculescu, sağlam mali yönetim, yapısal reformlar, AB fonlarının etkin kullanımı ve OECD üyeliği konularına odaklanacaklarını belirtti.Başbakan, söz konusu öncelikleri somut sonuçlara dönüştürmek amacıyla hükümet ortaklarıyla yakın iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.Beş aylık siyasi belirsizliğin ardından Romanya'yı ne bekliyor?Romanya'da yeni hükümetin kurulması, yaklaşık beş aydır devam ettiği belirtilen siyasi belirsizliğin sona ermesi açısından önem taşıyor. Ancak yeni kabinenin parlamentodan güvenoyu alması, ülkenin önündeki ekonomik ve siyasi sorunların tamamen çözüldüğü anlamına gelmiyor.Özellikle kamu maliyesinin güçlendirilmesi, ekonomik reformların uygulanması ve Avrupa Birliği kaynaklarının etkin kullanılması, yeni yönetimin başarısının değerlendirilmesinde belirleyici olacak.OECD üyelik sürecinin ilerletilmesi de hükümetin uluslararası ekonomik ilişkiler açısından öne çıkardığı hedeflerden biri olarak dikkat çekiyor.Niculescu hükümetinin önündeki temel sınav, parlamentoda elde ettiği desteği kalıcı siyasi istikrara dönüştürmek ve açıklanan reform hedeflerini hayata geçirmek olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261021/irandan-abdye-muzakere-sarti-uranyum-konusunda-geri-adim-yok-1109723120.html

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